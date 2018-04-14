Следствие установило чиновника, препятствовавшего проверкам в «Зимней вишне»
Следователи установили высокопоставленное должностное лицо, которое препятствовало проведению проверок противопожарной безопасности в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время встречи с родственниками погибших в Кемерове.
По его словам, в 2016 г. была попытка проверить ТРЦ «Зимняя вишня», однако в этот процесс вмешалось высокопоставленное должностное лицо, и проверка была отменена. Имя и должность чиновника Бастрыкин называть пока отказался.
Также следователи рассказали родственникам об обстоятельствах гибели людей в одном из кинозалов, где во время пожара оказались более 30 человек. По данным СКР, ручки дверей запасного выхода из кинозала были стянуты тросиком, похожим на тросик от велосипедного замка. Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену черного дыма. После этого было принято решение не выходить из кинозала. По совету одного из погибших, обладавшего навыками противопожарной подготовки, люди остались внутри и заткнули щели одеждой, чтобы в зал не проникал дым.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, более 70 человек обратились за медицинской помощью. В рамках уголовного дела о гибели людей при пожаре уже арестованы восемь обвиняемых.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.