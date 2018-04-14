Тема дня: Ракетный удар по Сирии
Сирийская армия сообщила об отсутствии жертв после ракетного удара США
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Сирийская армия сообщила об отсутствии жертв после ракетного удара США 10:29
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Следствие установило чиновника, препятствовавшего проверкам в «Зимней вишне»

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Следователи установили высокопоставленное должностное лицо, которое препятствовало проведению проверок противопожарной безопасности в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время встречи с родственниками погибших в Кемерове.

По его словам, в 2016 г. была попытка проверить ТРЦ «Зимняя вишня», однако в этот процесс вмешалось высокопоставленное должностное лицо, и проверка была отменена. Имя и должность чиновника Бастрыкин называть пока отказался.

Также следователи рассказали родственникам об обстоятельствах гибели людей в одном из кинозалов, где во время пожара оказались более 30 человек. По данным СКР, ручки дверей запасного выхода из кинозала были стянуты тросиком, похожим на тросик от велосипедного замка. Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену черного дыма. После этого было принято решение не выходить из кинозала. По совету одного из погибших, обладавшего навыками противопожарной подготовки, люди остались внутри и заткнули щели одеждой, чтобы в зал не проникал дым.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, более 70 человек обратились за медицинской помощью. В рамках уголовного дела о гибели людей при пожаре уже арестованы восемь обвиняемых.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

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Асад призвал Запад признать потерю контроля над ситуацией в Сирии

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Западным странам пора признать, что они потеряли контроль над ситуацией в Сирии, заявил президент Башар Асад в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Хасаном Роухани. Стороны обсудили ракетный удар США и союзников по Сирии.

«Пришло время западным силам, которые поддерживают терроризм, признать, что они потеряли контроль. И в то же время они чувствуют, что потеряли доверие своих народов и мира», – приводит слова Асада агентство SANA.

Президент Ирана осудил удар по Сирии и заявил, что Тегеран продолжит стоять на стороне сирийского руководства. Роухани также выразил уверенность, что агрессия западных стран не ослабит дух сирийцев в борьбе с терроризмом.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удар по объектам в Сирии, которые, по данным международной коалиции, связаны с сирийской химической программой. Атака стала ответом на предполагаемое использование правительственной армией Сирии химического оружия в городе Дума.

Всего было выпущено более 100 ракет. По данным Минобороны России, в результате атаки никто не погиб. Под удар попали аэродромы ВВС Сирии и научно-исследовательские объекты. 

«Это чудовищное преступление»: как Трамп объяснил атаку на Сирию

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Новости

Россия рассмотрит вопрос о поставках в Сирию зенитно-ракетных систем С-300

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После ракетного удара США и их союзников по сирийской территории Россия рассмотрит вопрос о поставках в Сирию зенитно-ракетных систем С-300, сообщило Министерство обороны. «Несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300», – говорится в заявлении.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам в Сирии, которые, по данным коалиции, связаны с сирийской химической программой. Всего по территории Сирии было выпущено более 100 ракет, большую часть удалось сбить, сообщил генштаб сирийской армии.

По предварительным данным, в результате ракетного удара по Сирии жертв среди мирного населения и военнослужащих нет, сообщило Минобороны России.

«Ракетно-бомбовому удару подвергся ряд сирийских военных аэродромов, промышленных и научно- исследовательских объектов», – говорится в сообщении Минобороны. Сирийские средства ПВО, основу которых составляют комплексы советского производства, перехватили 71 крылатую ракету, добавили в Минобороны.

Удару подверглись аэродромы сирийских ВВС «Дювали», «Думеир», «Блэи», «Шайрат». Они не пострадали. Часть ракет, выпущенных по аэродромам «Меззе» и «Хомс», достигли цели, но серьезных разрушений не наблюдается. Частично разрушены объекты в населенных пунктах Барз и Джарамани.

Ни одна из крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила. Российские противовоздушные комплексы не применялись, добавили в Минобороны. Российские силы ПВО переведены в боевой режим работы. Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе. 

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США

Стиль жизни
Новости

Умер режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

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В возрасте 86 лет умер режиссер Милош Форман, передает Hollywood Reporter со ссылкой на чешские СМИ. О причине смерти пока ничего не сообщается. У режиссера остались жена и четверо сыновей.

Форман родился в чешском Чаславе в 1932 г. После ввода советских танков в Чехословакию в 1968 г. режиссер эмигрировал в США.

Наиболее знаменитыми работами Милоша Формана являются фильмы «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта», «Человек на Луне».

Форман – обладатель двух премий «Оскар», трех «Золотых глобусов», премий BAFTA и «Сезар».

Памяти Милоша Формана

Политика
Новости

Сирийская армия сообщила об отсутствии жертв после ракетного удара США

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Ракетный удар США, Франции и Великобритании по Сирии не привел к человеческим жертвам, сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление командования сирийской армии. «Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями», – говорится в заявлении.

Удары были нанесены по научно-исследовательскому центру на окраине Дамаска, передает корреспондент агентства. Разрушено здание, в котором находились научные лаборатории и образовательный центр. Также ударам подверглись склады сирийской армии в Хомсе. В результате ударов по ним пострадали трое гражданских лиц.

Всего США и союзники выпустили по Сирии около 110 ракет, сообщил генштаб Сирии. По данным ведомства, большую часть ракет удалось сбить. Генштаб подтвердил информацию о трех пострадавших.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Атака стала ответом на предполагаемое применение Башаром Асадом химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля.

Минобороны России заявило, что ни одна ракета в зону ответственности российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила.

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США

Политика
Новости

Турция поддержала ракетную атаку США и их союзников против Сирии

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Анкара высказалась в поддержку военной операции США, Великобритании и Франции в Сирии. «Турция приветствует операцию в Сирии, ставшую ответом на химатаку в Думе. Эта операция стала проявлением совести человечества», - приводит агентство Anadolu заявление МИДа страны.

Турецкие дипломаты указали, что «у международного сообщества нет сомнений в том, что сирийский режим использует химоружие». Анкара верит, что подобные преступления не останутся безнаказанными и это предотвратит применение химоружия в будущем.

МИД Турции призвал международное сообщество, особенно членов Совета Безопасности ООН, достичь консенсуса по общим шагам, чтобы предотвратить повторное применение химоружия.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли более 100 ударов по объектам в Сирии, связанным с производством и хранением химоружия.

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Политика
Новости

НАТО поддержало военную операцию в Сирии

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал военную операцию США, Великобритании и Франции против «объектов и возможностей правительства Сирии по использованию химоружия». Об этом говорится в заявлении лидера Североатлантического альянса. «Это уменьшит возможности [сирийского] режима по нападению на народ Сирии при помощи химоружия в будущем», - отмечается в заявлении.

Столтенберг указал на то, что применение химоружия является нарушением международных норм и те, кто его использовал, должны нести за это ответственность.

«НАТО рассматривает применение химоружия как угрозу международному миру и безопасности», - заявил Столтенберг. Он указал, что «это требует коллективного и эффективного ответа со стороны мирового сообщества».

Ранее минобороны США заявило о ракетных ударах по трем целям в Дамаске и Хомсе, связанным с производством и хранением химоружия. В российском Минобороны подтвердили, что по Сирии было выпущено более 100 ракет. Россия и Сирия отвергают обвинения в применении химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Сегодня к работе в городе должна приступить миссия Организации по запрещению химоружия.

Выбор редактора
Политика
Новости

Захарова упрекнула США и их союзников в стремлении к моральному лидерству в мире

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За ракетными ударами по Сирии стоят те, кто претендует на моральное лидерство в мире, и «надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу», написала на своей страничке в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, по столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесен удар. «Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», потом ИГ (запрещено в России), а сейчас – американские умные ракеты», – отметила Захарова.

О ракетных ударах объявил сегодня президент США Дональд Трамп. «Я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара аль-Асада», – заявил он. В военной операции также принимают участие военные Великобритании и Франции.

США и их союзники обвиняют Сирию в применении химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Дамаск и Москва отвергают применение запрещенных веществ.

Захарова считает несостоятельными основанные на информации из СМИ доказательства США о применении в Сирии химического оружия. Она напомнила о военной операции в Ираке в 2003 г., когда США обвинили находившегося тогда у власти президента страны Саддама Хусейна в производстве оружия массового уничтожения. Впоследствии в Ираке были найдены лишь снаряды химоружия, изготовленные до 1991 г. «15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ», – резюмировала Захарова.

Политика
Новости

Мэй назвала цели военной операции в Сирии

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально подтвердила участие британских вооруженных сил в военной операции в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Мэй. Она отметила, что альтернативы военным действиям нет, поскольку дипломатические средства были исчерпаны. Цель операции – исключение возможности применения химоружия в будущем.

Военную операцию в Сирии Мэй охарактеризовала как «ограниченную» по времени и имеющую конкретные цели. «Речь не идет о вмешательстве в гражданскую войну [в Сирии]. Речь не идет о смене режима», - уточнила она. Военные должны свести к минимуму жертвы среди гражданского населения.

Британский премьер указала, что военная акция стала ответом на использование химоружия в городе Дума в Сирии. По ее данным, в результате инцидента 7 апреля погибло до 75 человек, включая детей. Запад возложил ответственность за применение химоружия на Сирию и Россию. Москва и Дамаск называют случившееся провокацией и отвергают сам факт применения запрещенных веществ.

О начале военной акции объявил сегодня президент США Дональд Трамп. «Я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара аль-Асада», - сказал он.

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Политика
Новости

Песков после решения о блокировке Telegram установил ICQ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что установил ICQ после решения суда о блокировке Telegram. «Пока просто пробуем и смотрим», — сказал он «Интерфаксу».

Ранее Песков говорил, что считает Telegram удобным мессенджером. После его блокировки пресс-служба Кремля будет искать другой мессенджер для общения с журналистами, сообщил он. 

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера Павла Дурова. Иск был подан после того, как Telegram отказался предоставлять ключи шифрования силовикам. Суд объяснял, что мессенджер может быть разблокирован, если исполнит требование ФСБ и передаст силовикам ключи дешифровки сообщений пользователей.

10 самых безопасных мессенджеров

Технологии
Новости

ОБСЕ призвала Россию пересмотреть решение о блокировке Telegram

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с решением московского суда заблокировать Telegram на территории России.

«Решение заблокировать Telegram вызывает глубокое беспокойство, поскольку оно мешает важной роли интернет-посредников в реализации права на свободу слова. В последние годы Telegram также стал важным каналом для распространения информации различными средствами массовой информации», — говорится в заявлении Дезира, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Он призвал российские власти пересмотреть решение о блокировке Telegram. 

13 апреля судья Таганского суда Юлия Смолина удовлетворила ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера Павла Дурова и постановила ограничить доступ к нему. Иск был подан после того, как Telegram отказался предоставлять ключи шифрования силовикам. Суд объяснял, что мессенджер может быть разблокирован, если исполнит требование ФСБ и передаст силовикам ключи дешифровки сообщений пользователей.

Политика
Новости

Песков объяснил рост доходов Путина

Ведомости
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Рост доходов президента Владимира Путина в 2017 г. связан с продажей земельного участка, пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Да, продал участок», — сказал Песков «Интерфаксу», отвечая на вопрос, с чем связан столь заметный рост доходов президента в прошлом году.

В 2017 г. президент заработал 18,73 млн руб., следует из опубликованной на сайте Кремля декларации о доходах. Это почти на 10 млн руб. больше, чем в предыдущие два года: в 2016 г. доход Путина составил 8,86 млн руб., в 2015 г. — 8,9 млн руб.

Из списка задекларированного имущества президента исчез земельный участок площадью 1500 кв. м. В остальном перечень имущества остался прежним: в собственности президента находятся квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». Также в пользовании главы государства имеются квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м.

Сколько заработали Путин и другие чиновники в 2016 году

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