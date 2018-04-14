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Следствие установило чиновника, препятствовавшего проверкам в «Зимней вишне»

Следователи установили высокопоставленное должностное лицо, которое препятствовало проведению проверок противопожарной безопасности в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время встречи с родственниками погибших в Кемерове.

По его словам, в 2016 г. была попытка проверить ТРЦ «Зимняя вишня», однако в этот процесс вмешалось высокопоставленное должностное лицо, и проверка была отменена. Имя и должность чиновника Бастрыкин называть пока отказался.

Также следователи рассказали родственникам об обстоятельствах гибели людей в одном из кинозалов, где во время пожара оказались более 30 человек. По данным СКР, ручки дверей запасного выхода из кинозала были стянуты тросиком, похожим на тросик от велосипедного замка. Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену черного дыма. После этого было принято решение не выходить из кинозала. По совету одного из погибших, обладавшего навыками противопожарной подготовки, люди остались внутри и заткнули щели одеждой, чтобы в зал не проникал дым.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, более 70 человек обратились за медицинской помощью. В рамках уголовного дела о гибели людей при пожаре уже арестованы восемь обвиняемых.

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