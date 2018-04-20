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Компания Игоря Чайки стала единым оператором по сбору мусора в Ярославской области

Оператором региональной системы вывоза мусора на территории Ярославской области стало ООО «Хартия» - компания Игоря Чайки, сына генпрокурора Юрия Чайки. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на итоги торгов по отбору региональных операторов.

Заявка конкурирующей компании ООО «Спецтехуборка» признана конкурсной комиссией не соответствующей требованиям торгов. В результате «соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами)» заключено с «Хартией», срок договора – восемь лет восемь месяцев, стоимость контракта составляет около 16 млрд руб.

Единый региональный оператор будет отвечать за сбор, вывоз и утилизацию мусора. «Хартия» уже работает в Брейтовском и Угличском районах Ярославской области и в Дзержинском районе Ярославля.

Игорь Чайка владеет в «Хартии» 60%, остальная доля принадлежит основателю компании Александру Цурканову. В дальнейшем Чайка планирует полностью выкупить компанию, рассказывал он РБК.

«Хартия» в 2015 г. заключила два контракта на 15 лет по вывозу мусора в Москве на общую сумму 42,6 млрд руб., в 2016 г. – контракты еще на 220,3 млн руб., в 2017 г. – на 182 млн руб. Компании принадлежат сортировочный комплекс на Алтуфьевском шоссе в Москве и парк мусоровозов.

В Ярославле 18 апреля состоялась акция против ввоза на территорию региона мусора из Москвы. В конце прошлой недели акции против мусорных свалок продолжились в Подмосковье.

Подмосковье против мусора