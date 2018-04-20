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Компания Игоря Чайки стала единым оператором по сбору мусора в Ярославской области

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Оператором региональной системы вывоза мусора на территории Ярославской области стало ООО «Хартия» - компания Игоря Чайки, сына генпрокурора Юрия Чайки. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на итоги торгов по отбору региональных операторов.

Заявка конкурирующей компании ООО «Спецтехуборка» признана конкурсной комиссией не соответствующей требованиям торгов. В результате «соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами)» заключено с «Хартией», срок договора – восемь лет восемь месяцев, стоимость контракта составляет около 16 млрд руб.

Единый региональный оператор будет отвечать за сбор, вывоз и утилизацию мусора. «Хартия» уже работает в Брейтовском и Угличском районах Ярославской области и в Дзержинском районе Ярославля.

Игорь Чайка владеет в «Хартии» 60%, остальная доля принадлежит основателю компании Александру Цурканову. В дальнейшем Чайка планирует полностью выкупить компанию, рассказывал он РБК

«Хартия» в 2015 г. заключила два контракта на 15 лет по вывозу мусора в Москве на общую сумму 42,6 млрд руб., в 2016 г. – контракты еще на 220,3 млн руб., в 2017 г. – на 182 млн руб. Компании принадлежат сортировочный комплекс на Алтуфьевском шоссе в Москве и парк мусоровозов.

В Ярославле 18 апреля состоялась акция против ввоза на территорию региона мусора из Москвы. В конце прошлой недели акции против мусорных свалок продолжились в Подмосковье.

Подмосковье против мусора

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Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Ведомости
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Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков из третьей и шестой сотни – «Русского торгового банка" (РТБК) и "Логоса", сообщается на сайте регулятора.

Обе кредитные организации неоднократно нарушали требования законов о регулировании банковской деятельности и нормативные акты регулятора, а также антиотмывочное законодательство, объясняет решение ЦБ.

Кроме того, бизнес-модель РТБК носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний, некоторые заемщики имели признаки связанности с банком, отмечается в сообщении ЦБ. РТБК также не отражал в отчетности реальное положение дел и предоставлял в ЦБ недостоверную информацию. ЦБ неоднократно применял в отношении РТБК меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. «Более того, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», – указывает ЦБ.

«Логос» в свою очередь проводил валютно-обменные операции без их отражения в отчетности. Также банк неоднократно осуществлял транзакции без обязательной идентификации клиентов. Наконец, по данным ЦБ, в 2018 г. банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции. Ранее регулятор дважды ограничивал «Логос» в проведении отдельных операций, в том числе привлечении вкладов населения.

По размеру активов «Русский торговый банк» на 1 апреля занимал 215-е место в банковской системе России, «Логос» – 514-е. Оба банка зарегистрированы в Москве, являются участниками системы страхования вкладов.

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Технологии
Новости

РБК назвал причиной блокировки Telegram планы Дурова создать криптовалюту

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Причиной блокировки мессенджера Telegram в России могло стать беспокойство Федеральной службы безопасности (ФСБ) насчет планов Павла Дурова запустить собственную криптовалюту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст письма сотрудника 12-го центра спецслужбы, который, в частности, курирует вопросы информационной безопасности.

Подлинность документа от 18 апреля изданию подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи. В нем говорится, что причина блокировки Telegram кроется в стремлении предпринимателя создать на основе Telegram «полностью неконтролируемую финансовую систему».

«Это угроза безопасности страны... Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через пашину крипту, а он будет говорить: "Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы», — приводит РБК отрывок письма сотрудника подразделения ФСБ Романа Антипкина.

Участники рынка и опрошенные РБК чиновники сообщили, что Антипкин часто представлял 12-й центр ФСБ на совещаниях, включая встречи, на которых говорили о «законе Яровой».

Издание связалось с Антипкиным по номеру мобильного телефона, указанному в письме. Ответивший на звонок человек сказал: «Все врут, девушка, я никаких комментариев не даю и не понимаю, о чем вы говорите». В Центре общественных связей ФСБ на запрос РБК не ответили.

О планах Дурова запустить собственную блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 г. Платежная система, как указывалось в письме технического директора Telegram и брата Павла Дурова Николая, сможет обрабатывать миллионы операций в секунду. К концу марта Telegram отчитался перед Комиссией по ценным бумагам США (SEC) о привлечении $1,7 млрд от инвесторов на развитие TON.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram после того, как 13 апреля Таганский суд Москвы вынес соответствующее решение. Дуров в свою очередь назвал решение суда неконституционным и пообещал воспользоваться методами обхода блокировок.

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Политика
Новости

Пригожина заподозрили в организации предвыборного мониторинга в странах Африки

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Группы российских политтехнологов по заказу предпринимателя Евгения Пригожина исследуют социально-политическую ситуацию в африканских странах, где в ближайшие год-два должны состояться выборы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в политтехнологической среде. Речь, в частности, идет о Мадагаскаре, ЮАР и Кении. Парламентские или президентские выборы в этом году пройдут в 15 странах Африки, в том числе в Ливии, Зимбабве и Чаде, еще в пяти – в 2019 г.

«Подразумевается, что проект долгосрочный, примерно на два года. Ситуация в странах Африки нестабильная, выборы могут назначить неожиданно», — рассказал собеседник издания. На работу берут только мужчин. В числе обязательных навыков – знание иностранного языка.

Пригожин, прославившийся как «повар Путина», позже получил известность как вероятный спонсор «фабрики троллей» - Агентства интернет-исследований», которое Вашингтон подозревает во вмешательстве в выборы президента США, а также ЧВК Вагнера. Его же собеседники издания называют финансистом «африканского проекта». В роли координатора, по их данным, выступает политтехнолог Ярослав Игнатовский.

Игнатовский мог курировать и организацию мониторинга социально-политической ситуации в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) вместе с работавшим тогда в должности полпреда Николаем Цукановым. Об этом рассказывали собеседники издания, но сам Игнатовский отрицал. По словам одного из политтехнологов, «примерно в том же духе проводятся исследования в Африке».

Цели африканского проекта не называются. Старший научный сотрудник Центра африканских исследований РАН Николай Щербаков отмечает, что сейчас Россия не может прийти в Африку как полноценный партнер - во многих странах у нее нет даже посольств, а в большинстве отсутствуют и торгпредства. Эксперт предположил, что Пригожин рассчитывает заработать на экспорте политтехнологий и технологов из России. «У нас рынок съеживается. Российские политтехнологи в Европе не очень нужны, а в странах Африки может быть спрос на их услуги, тарифы там достаточно высокие», - считает он. При этом эксперт не исключил, что цель технологов может заключаться в том, чтобы помочь прийти к власти в африканских странах неким пророссийским силам.

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Политика
Новости

Минфин США объявил о достижении желаемого эффекта от антироссийских санкций

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Санкции, введенные США 6 апреля против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также 15 компаний, достигли «необходимого эффекта». Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

Мнучин не исключил введения в перспективе новых санкций, заявив, что Белый дом «не боится их применять», но и «транслировать на весь мир свои соображения» также не собирается.

Накануне президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его администрация введет против России санкции в том случае, если она того заслужит. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала новую серию санкций, отметив, что объявить о них должен Мнучин 16 апреля, если он еще этого не сделал.

Мнучин пояснил, что они с Хейли всю минувшую неделю участвовали в заседаниях Совета нацинальной безопасности по Сирии. Однако после объявления Хейли о новых санкциях против России стратегия была уточнена.

В числе санкционных эффектов Bloomberg перечисляет падение рубля на 8,3% и подорожание трехмесячных форвардных контрактов на алюминий на 22% на London Metal Exchange.

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Бизнес
Новости

СМИ узнали схему вывода из кризиса «Тракторных заводов»

Ведомости
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Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ), долги которого превышают 100 млрд руб., за «символическую сумму» приобретет холдинг «Транскомпонент» под обязательство решить проблему оборотных средств. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе. Решение по КТЗ было принято на заседании правления «Ростеха» 18 апреля. В пресс-службе госкорпорации эту информацию подтвердили.

Фактическим держателем акций КТЗ станет новая «дочка» «Транскомпонента», где 33% получат входящие в «Ростех» «Высокоточные комплексы», отмечает «Коммерсантъ». Затем КТЗ будет разделен на дивизионы. В итоге под полный контроль «Ростеха» перейдут восемь военных предприятий – они станут субхолдингом «Высокоточных комплексов». «Гражданская» часть из 26 заводов останется у «Транскомпонента». Закрыть сделку планируется в первом полугодии 2018 г.

Новый собственник выкупит долги КТЗ и у его основного кредитора – Внешэкономбанка, на который приходится 84 млрд руб. «Ростеху» КТЗ должен около 4 млрд руб.

Из всех предприятий КТЗ наиболее тяжелая ситуация сложилась на «Курганмашзаводе». Его функции и оборонные контракты будут переданы тульскому «Конструкторскому бюро приборостроения». Эту схему одобрило Минобороны и коллегия ВПК.

«Тракторные заводы» более чем на 90% принадлежат «МИГ «КТЗ», аффилированой с голландской Machinery & Industrial Group N.V. Последняя связана с топ-менеджерами КТЗ Альбертом Баковым и Михаилом Болотиным.

По данным СПАРК, что «Транскомпонент» принадлежит кипрской «Тадорикс Консалтантс Лимитед». Она же является собственницей «Трансмашдизеля», партнера «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева и Искандара Махмудова.

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Политика
Новости

Белый дом разъяснил условия улучшения отношений с Россией

Ведомости
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Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и посол России в США Анатолий Антонов согласились, что в интересах обеих стран было бы «улучшить отношения» между Вашингтоном и Москвой. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи Болтона и Антонова, сообщает Politico. При этом Болтон высказал ряд условий, на которых сближение двух стран возможно. «Это потребует устранения нашей обеспокоенности по поводу вмешательства России в выборы [в США] в 2016 г/, безрассудного использования химического оружия в Великобритании, ситуации на Украине и в Сирии», - говорится в заявлении.

6 апреля США ввели санкции против 24 крупных российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также 15 компаний. Антироссийские санкции были введены из-за ситуаций на Украине, в Сирии, а также из-за кибератак, но «прежде всего из-за попыток России подорвать западную демократию», сообщал минфин США.

Позже постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала введение новой серии санкций. Однако Белый дом отложил этот вопрос. США введут санкции так скоро, как только Россия этого заслужит.

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Политика
Новости

Лидер Северной Кореи смягчил условия сворачивания своей ядерной программы

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КНДР не будет требовать вывода американских войск из Южной Кореи в качестве предварительного условия переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чже Ин, передает CNN.

Сейчас на юге полуострова дислоцировано около 28 000 американских солдат. Мун подчеркнул, что любое требование о выводе американских войск из Южной Кореи было бы неприемлемо для США.

На 27 апреля запланирована встреча лидеров Северной и Южной Корей – Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина – в демилитаризованной зоне. Идет подготовка встречи лидера КНДР и президента США Дональда Трампа, которая может пройти в конце мая - начале июня. Ранее сообщалось о тайной встрече Ким Чен Ына с директором ЦРУ, выдвинутым президентом США на позицию госсекретаря, Майком Помпео в дни пасхальных каникул.

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Политика
Новости

Сенат США утвердил нового директора NASA

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Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост директора NASA Джим Брайденстайн был утвержден на эту позицию сенатом с перевесом в один голос, передает CNN. За него проголосовали 50 сенаторов, против – 49.

Бывший летчик из резерва ВМС, экс-директор музея авиации в Оклахоме и действующий член комитета по науке, космосу и технологиям палаты представителей, 42-летний Брайденстайн станет первым конгрессменом, который возглавит NASA. Годовой бюджет агентства превышает $19 млрд.

Трамп выдвинул его кандидатуру еще в сентябре 2017 г., но утверждена она была только сейчас. Демократы были настроены категорически против Брайденстайна. Сомнения были и у республиканцев, но в итоге победила партийная дисциплина. Как заявил поддержавший кандидатуру нового директора NASA сенатор Марко Рубио, по его мнению, Трамп заслуживает того, чтобы его выдвиженцы занимали высшие правительственные должности.

В начале апреля Трамп критиковал действия демократов в сенате по блокированию выдвинутых им кандидатов. «39% выдвинутых мною кандидатур, в том числе дипломатов в зарубежные страны, не прошли процедуру утверждения из-за препятствий и задержек со стороны демократов», – писал он на своей страничке в Twitter. «Никогда такого не было. Безобразие!» – резюмировал он.

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Политика
Новости

США обвинили Россию и Сирию в дезинфекции места химической атаки в Сирии

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Россия и Сирия «дезинфицируют» место предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума, расположенном недалеко от Дамаска. Об этом на брифинге заявила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт, передает Reuters.

«У нас имеется достоверная информация о том, что российские должностные лица работают с сирийским режимом, чтобы затянуть, задержать допуск этих инспекторов [Организации по запрещению химического оружия] в Думу», – заявила она. По ее словам, российская сторона предпринимает все необходимые действия для проведения собственного срежиссированного расследования. Россия и Сирия пытаются уничтожить свидетельства применения химического оружия.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на партнеров по программе Health Cluster заявила, что после химической атаки сирийского города Дума 7 апреля к медикам обратились около 500 пострадавших с признаками отравления. По данным организации, 70 человек, скрывавшихся в подвалах, погибли.

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Политика
Новости

Блогер Варламов выдвинулся в мэры Москвы с программой сноса заборов и перекраски Кремля

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Блогер Илья Варламов сообщил о планах баллотироваться в мэры Москвы. «В сентябре будут выборы, и у оппозиции нет определенности. По крайней мере, неизвестно о каких-либо сильных кандидатах», – заявил он. По словам Варламова, альтернативы действующему мэру Москвы Сергею Собянину нет, но можно использовать выборы для того, чтобы донести свои идеи.

Объявив об участии в выборах, Варламов представил и концепцию своей предвыборной программы. Она называется «Радикальный урбанизм» и призвана сделать жизнь в столице удобнее.

Программа состоит из 17 пунктов. В частности, Варламов предлагает открыть Кремль для свободного посещения и перекрасить крепость в белый цвет. По мнению блогера, необходимо дальше развивать общественный транспорт, прежде всего трамваи и троллейбусы, и способствовать передвижению по городу на велосипедах. Кроме того, в Москве предлагается ликвидировать служебные парковки, например у здания Госдумы.

Для борьбы с пробками и повышения качества жизни в столице Варламов предлагает ввести платный въезд в центр города, а также полностью запретить въезд внутрь Бульварного кольца, за исключением автомобилей жителей центра города, такси и общественного транспорта.

Отдельный пункт предвыборной программы посвящен московским заборам. Варламов предлагает демонтировать большинство заборов в городе. «Весь центр постоянно перекрыт. К реальной безопасности это не имеет отношения», – заявил он.

Крыши московских домов Варламов предложил превратить в места отдыха горожан, а подвалы отдать для хранения вещей, например колясок. Некоторые объекты блогер планирует снести, говорит Варламов. К примеру, памятник Петру I и торговый центр «Атриум». Садовое кольцо он призывает повторно реконструировать и засадить его деревьями.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Ранее о своем желании участвовать в выборах мэра Москвы заявили Собянин, председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин.

Политика
Новости

США раскритиковали смену лидера на Кубе

Ведомости
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Администрация президента США Дональда Трампа считает, что кубинский народ не будет иметь больше свобод после избрания нового лидера. Власти США не планируют смягчать политику в отношении правительства острова, передает Reuters со ссылкой на слова официального представителя Белого дома.

Представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что власти США разочарованы тем, что председатель Госсовета Кубы был утвержден Национальным собранием, а не избран в ходе выборов. «Кубинские власти сохранили свою репрессивную монополию на власть, вместо того чтобы дать своему народу сделать важный выбор через свободные, честные и конкурентные выборы», – пояснила она.

19 апреля председателем Госсовета Кубы на заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) был избран Мигель Диас-Канель. Голосование было безальтернативным – кандидатура Диас-Канеля была единственной. Политик станет первым кубинским лидером не из семьи Кастро впервые почти за 60 лет. На посту председателя Госсовета Кубы он сменит 86-летнего Рауля Кастро.

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