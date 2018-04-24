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Игорь Ротенберг продал долю в TPS Real Estate своей сестре за неделю до санкций

Игорь Ротенберг «перестал быть бенефициаром» 33,3% девелоперской компании TPS Real Estate, новым владельцем этой доли стала его сестра Лилия Ротенберг, сообщил РБК представитель компании.

Сделка заключена 29 марта, до объявления новых санкций США, под которые 6 апреля попал Ротенберг. В TPS Real Estate не уточнили сумму и другие детали сделки.

TPS Real Estate является головной компанией «ТПС недвижимости», которая занимается строительством и эксплуатацией торгово-развлекательных центров в Москве, Сочи, Краснодаре, Новосибирске и Киеве. «ТПС недвижимость» занимает 19-е место в рейтинге рантье – 2018 Forbes с доходом от аренды $130 млн. Контрольный пакет компании держит траст семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, давних партнеров Аркадия Ротенберга, отца Игоря и Лилии. 33,33% TPS Real Estate владеет Roseport Overseas Ltd, у которой в марте 2018 г. сменился владелец – им стала гонконгская Sky Harbour Industries Limited.

По оценкам управляющего партнера Capital Global Partners Светланы Кара, все проекты и существующие объекты TPS стоят около $3 млрд. Таким образом, треть компании стоит порядка $1 млрд. Самый крупный объект девелопера – московский торговый центр «Океания» оценивается в $700 млн.

«Сфера недвижимости в настоящий момент является непрофильной для меня, – передал Игорь Ротенберг РБК через своего представителя. – Я хотел бы направить большую часть своих усилий на проекты, связанные с разработкой опережающих технологических решений, таких как комплексные интеллектуальные транспортные системы, системы спутниковой навигации, радиочастотной идентификации и другие телематические системы».

Игорь Ротенберг купил долю в TPS Real Estate вместе с акциями «Газпром бурения» у своего отца Аркадия в 2014 г., рассказывал «Интерфаксу» Ротенберг-старший, попавший под санкции США весной 2014 г. после присоединения Крыма к России. Бизнесмен указывал, что сделки с сыном были рыночными, договоренности об их параметрах были достигнуты еще за два года до их завершения.

Ротенберг-младший оказался в санкционном списке SDN именно из-за этих сделок с отцом, объяснял американский минфин. Согласно принятому в прошлом году закону о противодействии противникам Америки (CAATSA) власти США следят за операциями попавших под санкции лиц по всему миру и готовы наказывать их партнеров из любых юрисдикций. Фигуранты SDN-листа изолируются от финансовой системы США.

Эксперт Atlantic Council, бывший старший советник OFAC (подразделение минфина США, отвечающее за санкции) Брайан О’Тул отметил изданию, что продажа Игорем Ротенбергом активов своей сестре делает сделку подозрительной. Если OFAC сочтет, что бизнесмен по-прежнему контролирует актив или получает от него выгоду, то в санкционный список может попасть его сестра, отмечает О’Тул.

Игорь Ротенберг занял 95-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2018 по версии Forbes, который оценил его состояние в $1,1 млрд. Он владеет 50% «РТ-инвест транспортные системы», оператора системы сбора платы с грузовиков «Платон». Также ему принадлежит 78,7% нефтесервисной компании «Газпром бурение» и 78,7% подрядчика «ТЭК Мосэнерго».

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