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Представитель Ротенберга опроверг покупку бизнесменом акций космической компании

Игорь Ротенберг не приобретал акции единого оператора по системам связи, вещания и ретрансляции госкорпорации «Роскосмос» — АО «Спутниковая система «Гонец», сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к руководству «Роскосмоса» источник и высокопоставленного сотрудника правительства написала, что с 21 марта 49% акций «Гонца» принадлежат компаниям, две из которых аффилированы с Ротенбергом, а одна — с совладельцем группы Coalco и президентом Федерации дзюдо России Василием Анисимовым.

По данным одного из источников издания, покупателями акций космической компании выступили ЗАО «Научно-исследовательский центр технологий телематики» (НИЦТТ) и АО «Энтел-транспорт». Точную сумму сделки собеседники не назвали, уточнив, что она составляет сотни миллионов рублей. Обе компании аффилированы с Игорем Ротенбергом, утверждают источники «Коммерсанта». Представитель бизнесмена эту связь опровергает.

До этой сделки у «Гонца» было два акционера: 20% принадлежало ЗАО «Бизнес-сфера», входящему в группу компаний Coalco, а 80% акций держал «Роскосмос». Теперь у госкорпорации останется контрольный пакет акций в 51%.

По словам источников газеты, основной интерес обоих предпринимателей связан не только с существующими возможностями «Гонца» (он является оператором спутников ретрансляции «Луч» и низкоорбитальной спутниковой системы связи «Гонец»), но и с желанием войти в проект по созданию российского сегмента международной телекоммуникационной системы связи OneWeb. Она должна обеспечить высокоскоростной интернет-доступ путем вывода на орбиту 672 малых космических аппаратов в 2018-2019 гг.

По данным одного из собеседников издания, структуры Игоря Ротенберга являются партнером АО «Глонасс» по вопросам организации безопасных транспортных систем. Для таких проектов резонно использовать возможности космического интернета, заявил федеральный чиновник.

В июле 2017 г. «Гонец» и OneWeb создали совместное предприятие «УанВэб» с 40% российского участия. Пока решение о начале проекта согласовывается в правительстве и администрации президента, уточняет источник газеты: «С учетом того, что Илон Маск собирается запускать свою спутниковую систему, надо действовать как можно быстрее: если не примем участия в этом проекте, то просто окажемся за бортом — OneWeb будет работать в Российской Федерации в обход СОРМ, разместив свои станции на сопредельных территориях».

Ранее Игорь Ротенберг сотрудничал с Анисимовым в ряде крупных строительных проектов. Его отец Аркадий Ротенберг в интервью «Коммерсанту» в 2010 г. называл Анисимова своим другом.

«Роскосмос» начал искать стратегического инвестора для «Гонца» в 2017 г. Компании требовались частные средства на модернизацию и создание новых систем связи. «Я выступаю за то, чтобы "Роскосмос" поддерживал "частный космос", отдавал ему проекты, делился рисками», — сказал «Коммерсанту» вице-премьер Дмитрий Рогозин, возглавляющий наблюдательный совет госкорпорации.

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