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Правозащитники написали открытое письмо к Google и Amazon в защиту Telegram

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Руководитель международной группы «Агора» (представляет интересы Telergam в суде) Павел Чиков опубликовал в своем Telegram-канале открытое письмо в адрес Google, Amazon, Microsoft и Apple. В нем он призвал технологические компании осудить попытки российских властей блокировать мессенджер Павла Дурова в России.

В письме 13 правозащитных организаций из России, Великобритании, Израиля, США, Ирландии, Канады, Египта, Индии, Колумбии, Аргентины, Венгрии, Кении, ЮАР осудили атаку на интернет в России и попросили Google, Amazon, Microsoft и Apple не содействовать в этом российским властям.

Правозащитники подчеркивают, что «право на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений должно быть строго защищено, поскольку они лежат в основе основополагающих ценностей свободных и справедливых обществ».

Ранее Чиков рассказал, что на горячую линию к юристам «Агоры» обратились 150 интернет-сервисов. Все они попросили правозащитную организацию о помощи в связи с массовой блокировкой Роскомнадзором IP-адресов различных технологических компаний. Ведомство пошло на эти меры для того, чтобы ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России.

Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram в стране 13 апреля. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи требование об ограничении доступа к приложению. 17 апреля адвокаты Telegram обжаловали его немедленную блокировку. Несмотря на усилия заблокировать мессенджер, Telegram доступен у многих российских пользователей.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

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Бизнес
Новости

Топ-менеджер «Газпрома» сравнил «Северный поток - 2» с бизнесом Ганса и Гретхен

Ведомости
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Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев рассказал о газопроводе «Северный поток - 2», сравнив его с производством пива. Это было во время выступления на конференции в Берлине, передает «Интерфакс».

Медведев начал с того, что семья из Ганса и Гретхен 50 лет производила пиво и поставляла его на юге Германии через одну дорогу. Поле, где выращивали хмель, стало истощаться, завезти хмель из других регионов было невозможно, Ганс и Гретхен были вынуждены перейти на другое поле – на севере Германии, где урожайность выше, рядом расположена современная магистраль с заправками, продолжил топ-менеджер «Газпрома».

«А на старой – и рэкетиры нападали, и дорогая старая, в колдобинах. И они решили поставлять по новой дороге. Но некоторые сказали, что вы должны возить пиво по старой дороге. Так и у нас расстояние от новых центров газодобычи на 2 тысячи километров тысячи километров меньше. Эффект перехода на новую дорогу не пустяки – это сокращение затрат примерно на одну треть», – заключил он.

Неизвестно, выдумал ли он сам эту историю или нет – Медведев только уточнил, что это «простой, но может быть, немного искусственный пример». В ответ на историю член правления австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер заметил, что «без пива в принципе можно прожить, а без газа – нет».

«Северный поток – 2» – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море, который строит «Газпром». Некоторые европейские страны видят в этом проекте угрозу для транзита российского газа через Украину.

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Бизнес
Новости

Мантуров не исключил выкуп государством доли Дерипаски в UC Rusal

Ведомости
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Выкуп доли Олега Дерипаски в попавшей под санкции UC Rusal государством возможен, но предметно этот вопрос пока не обсуждался, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Такое не исключается, но каких-то предметных обсуждений пока на этот счет не было», – сказал Мантуров (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на соответствующий вопрос.

Второй крупнейший в мире производитель алюминия UC Rusal и другие семь контролируемых Дерипаской компаний, а также сам миллиардер 6 апреля были включены в санкционный список США (SDN-лист). Попавшим под санкции компаниям отрезали доступ к финансовой системе США, а их контрагентам запретили продолжать деловые отношения под угрозой самим оказаться под санкциями.

Однако 23 марта минфин США сообщил, что ограничения с UC Rusal могут быть сняты, если Дерипаска утратит контроль над компанией. Также власти США смягчили санкции, продлив для контрагентов срок завершения сотрудничества с UC Rusal с 5 июня до 23 октября 2018 г.

Энергетическая компания En+ Дерипаски владеет 48% UC Rusal. Однако по соглашению, подписанному между основными акционерами компании, En+ признается контролирующим акционером.

Правительство пообещало помочь попавшим под санкции компаниям. Одной из мер поддержки могут стать госзакупки металлургической продукции, отмечал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Вариантом помощи UC Rusal могла бы стать временная национализация, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Этот вопрос обсуждался в правительстве, подтверждали источники «Ведомостей». Однако в пятницу Силуанов рассказал, что такая мера в отношении UC Rusal не рассматривается. «В целом как принцип поддержки можем, наверное, рассматривать национализацию за какую-то символическую сумму. Чтобы сохранить производство и трудовой коллектив <...> В части Rusal мы такие предложения не получали от компании», – указывал министр.

Политика
Новости

Кремль счел неуместным сравнение событий в Армении и на Украине

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не проводить параллелей между событиями в Армении и на Украине, где массовые протесты привели к смене власти.

«Ситуация совсем разная, и вряд ли здесь можно проводить прямые параллели. Конечно, предстоит еще анализировать ситуацию, но уже сейчас понятно, что проводить прямые аналогии неуместно», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считает ли Кремль события в Армении госпереворотом, как в свое время расценил украинскую революцию.

По словам представителя Кремля, в Москве не видят опасности дестабилизации ситуации в Закавказье в связи с состоявшейся в понедельник отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна. «Пока мы видим, что ситуация никак не идет по пути дестабилизации, что вызывает удовлетворение», – отметил Песков. 

«Вчера мы говорили, что то, что происходит в Ереване, – это внутреннее дело наших армянских друзей, партнеров и союзников. Армения очень ценный партнер для нас, и мы надеемся, что в стране будет сохраняться порядок, стабильность и что в ближайшее время появятся очертания той политической конфигурации, которая станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ», – добавил Песков.

Серж Саргсян 23 апреля в связи с массовыми протестами объявил об уходе с поста премьер-министра Армении, менее чем через неделю после вступления в должность. Ранее Саргсян был президентом страны два срока подряд, с апреля 2008 г. по апрель 2018 г.

 

На улицах Еревана празднуют отставку Сержа Саргсяна

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Бизнес
Новости

Utair будет заранее сообщать пассажирам пол попутчиков

Ведомости
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В новой версии мобильного приложения Utair при регистрации на рейс пассажиры смогут узнать пол уже зарегистрированных пассажиров и выбрать попутчиков, сообщила пресс-служба Utair. Мобильное приложение к программе лояльности Status было обновлено в 2017 г. При установке приложения путешественник автоматически вступает в программу лояльности и начинает накапливать мили, приводятся в релизе слова президента «Utair – пассажирские авиалинии» Павла Пермякова.

Как мужчины, так и женщины стесняются знакомиться в самолете по разным причинам, в том числе когда они сидят на разных местах, добавила Алина Щербинина, вице-президент по маркетингу «Utair – пассажирские авиалинии». «Как мужчины, так и женщины стесняются познакомиться в самолете по разным причинам, одна из которых: они сидят на разных местах. Поэтому авиакомпания предлагает пассажирам заранее выбрать место в салоне, чтобы оказаться рядом с тем, кто, возможно, давно его ждет. Авиация – это не только самолеты и аэропорты, это романтика, о которой Utair хочет напомнить всем путешественникам», – сказала она.

Utair – третий по пассажиропотоку игрок на российском рынке, в январе – феврале компания перевезла 1,13 млн человек.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Политика
Новости

Песков опроверг расходы в 10 трлн рублей на новые майские указы Путина

Ведомости
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Указ президента о росте расходов на социальную сферу и инфраструктуру – в завершающей стадии, при этом оценка расходов на эти цели, появившаяся в публикациях СМИ, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Указ был сформулирован и спроектирован в указанные сроки. Такой документ будет представлен главе государства. Что касается денежных измерений, эта информация [о 10 трлн руб.] не соответствует действительности. Там другие цифры. Не будем забегать вперед, но экспертная проработка [указа] велась на основе других цифр», – подчеркнул представитель Кремля.

Bloomberg 23 апреля сообщил, что расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру в России могут вырасти на 10 трлн руб. до 2024 г. Агентство указывало, что такие средства потребуются на выполнение новых указов. Их подписание планируется после инаугурации Путина 7 мая, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Песков отметил лишь, что документ готовится.

Выступая с посланием послании Федеральному собранию 1 марта, Путин поручил вдвое повысить расходы на здравоохранение. Президент потребовал также поднять расходы на инфраструктуру: на строительство и обустройство дорог в ближайшие шесть лет должно пойти более 11 трлн руб., говорил Путин. Он призывал сосредоточиться и на развитии образования, не уточняя сумму расходов.

Собеседник «Ведомостей» уточнял, что источники финансирования этих расходов пока не выбраны. По его словам, скорее всего, в указах их также не будет. Где найти деньги, решит уже новое правительство, пояснял он.

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Политика
Новости

Кремль отказался оценить заявление США о возможном снятии санкций с UC Rusal

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать заявления американских политиков снять санкции с компании UC Rusal. «Я был бы весьма сдержан, потому что эти заявления носят гипотетический характер», – сказал представитель Кремля журналистам во вторник. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей». Большое количество противоречивой информации, поступающей из Вашингтона в последнее время, «не дает возможности для каких-либо оценок – позитивных или негативных», добавил Песков.

В то же время представитель Кремля высказался о причине, по которой американские политики заявляют о возможном смягчении санкций в отношении UC Rusal: «Очевидно, что принятые [в отношении UC Rusal в США] решения весьма больно бьют по потребителям компании на разных континентах. И вполне логично, что потребители задаются вопросом, с какой стати им нести эти убытки».

Песков также отметил, что российский президент Владимир Путин не обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию с UC Rusal. Однако представитель Кремля добавил, что многие зарубежные представители бизнеса «эту тему активно поднимают перед правительствами».

6 апреля минфин США ввел новые санкции в отношении российских компаний и бизнесменов. В частности, под них попала UC Rusal и ее основной владелец Олег Дерипаска. Компания предупредила о риске технического дефолта, ее котировки падали несколько недель подряд. 23 февраля минфин США выпустил разъяснения к санкциям: ведомство сообщило, что ограничения могут быть сняты, если Дерипаска утратит контроль над компанией. Кроме того, Вашингтон продлил срок, когда контрагенты должны прекратить сотрудничать с UC Rusal, с 5 июня до 23 октября 2018 г. После этого заявления котировки компании начали расти.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Комитет Совфеда выступил против запрета на ввоз важных для жизни лекарств из США

Ведомости
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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта об ответе на санкции США, но с оговорками. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отзыв комитета на документ.

По мнению сенаторов, запрет на ввоз в Россию лекарств из США не должен затрагивать препараты «адекватной стоимости, важные для жизни и здоровья граждан».

Конституционный комитет попросил также уточнить понятие «экономические санкции», которое используется в документе. Это необходимо для соблюдения требования «определенности правового регулирования», говорится в отзыве. Отзыв передан в профильный комитет верхней палаты по экономической политике.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает концепцию представленного проекта федерального закона с учетом указанных замечаний», – уточняется в отзыве комитета.

Законопроект об ответных санкциях в отношении США и других стран был внесен в Госдуму 13 апреля. Он дает право правительству по решению главы государства вводить 16 различных ответных мер. Среди возможных мер – запрет или ограничение ввоза сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов. Кроме того, власти смогут запрещать или ограничивать вывоз из России редкоземельных металлов, замораживать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Депутаты рассмотрят законопроект 15 мая. Под документом подписались еще 322 депутата, в основном из «Единой России».

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Политика
Новости

Лондон передал Москве ответы на вопросы по «делу Скрипалей»

Ведомости
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Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило ответы британской стороны по так называемому «делу Скрипаля» – расследованию отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу постпредства.

Материалы были получены вечером в понедельник, 23 апреля, сказал собеседник агентства. По его словам, российской стороне теперь нужно время, «чтобы проанализировать полученные ответы».

Ответы британской стороны были переданы постпредству через Технический секретариат ОЗХО, уточняет ТАСС со ссылкой на собеседника в российской миссии. Комментировать содержание самих ответов собеседник агентства не стал.

Постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон на заседании организации 18 апреля заявил, что Лондон предоставит Москве ответы на вопросы по «делу Скрипаля» до 23 апреля. «Мы ответим настолько быстро, насколько это возможно, в течение 10 дней, установленных Конвенцией [по запрещению химоружия]», – сказал Уилсон.

По его словам, Россия передала Великобритании список с вопросами 13 апреля. В свою очередь российский МИД сообщал, что вопросы были переданы 31 марта. 1 апреля они были опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства. 13 апреля замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил «Интерфаксу», что Москва через Технический секретариат ОЗХО потребовала от Лондона полного сотрудничества в расследовании отравления и ожидает ответа.

Сергей Скрипаль, служивший в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС России, в 2004 г. был арестован и осужден за шпионаж в пользу Великобритании. Его приговорили к 13 годам тюрьмы. В 2010 г. Скрипаля помиловали и обменяли вместе еще с несколькими осужденными за госизмену на задержанных в США российских агентов. После обмена Скрипаль получил убежище в Великобритании.

В начале марта его вместе с 33-летней дочерью Юлией обнаружили в бессознательном состоянии на улице в Солсбери. Лондон считает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России. Москва обвинения в причастности к отравлению отрицает.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

Бизнес
Новости

СМИ оценили затраты РКК «Энергия» на новый спутник для Анголы в $130 млн

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Российская ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» разработает новый телекоммуникационный спутник AngoSat для Анголы взамен утерянного в декабре 2017 г. Он обойдется российскому космическому предприятию в $129 млн, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Издание напоминает, что на первый ангольский аппарат в 2011 г. ушло $252 млн (всего в рамках проекта Россия дала Анголе несколько кредитов на $278 млн), при этом спутник был застрахован в «ВТБ страховании» и «Согазе» на $121 млн (в пропорции 50 на 50). Общая стоимость работ по новому аппарату составит более $250 млн: из них $121 млн покроет страховка от ВТБ и «Согаза», а остальные средства корпорации придется изыскивать самостоятельно.

Источник газеты в правительстве признает, что для России это не только имиджевый, но и значительный финансовый урон, поскольку требуемая сумма могла пойти на создание спутниковых систем для развития Арктики. В то же время, по его словам, «Энергия» «буквально только что разобралась с долгами проекта Sea Launch («Морской старт»)», который выкупил совладелец S7 Владислав Филев за $167 млн.

Согласно условиям контракта новый спутник AngoSat-2 изготовят в Королеве в течение 30 месяцев. 23 апреля стало известно, что на это время Ангола получит в пользование частоты российских спутников компаний «Газпром – космические системы» и ФГУП «Космическая связь». Это позволит стране восполнить потерю AngoSat-1.

Ангольский спутник AngoSat-1 был запущен с космодрома Байконур 26 декабря 2017 г. После того как связь с аппаратом оборвалась, он был переведен в спящий режим. 23 апреля стороны официально признали потерю AngoSat-1.

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Политика
Новости

СМИ заподозрили Пентагон в занижении эффективности российских ПВО

Ведомости
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Пентагон намеренно занижает эффективность российских средств ПВО, стремясь отговорить Турцию от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает американский военно-политический журнал National Interest.

По словам американских чиновников, сирийские средства ПВО российского производства не сумели отразить ни одного удара США и союзников, отмечает издание. Речь шла об обстрелах сирийской территории 14 апреля. Эта версия опровергает совместное заявление Москвы и Дамаска о том, что сирийские средства ПВО, поставщиком которых были СССР и Россия, сбили около 70 ракет.

Кроме того, как отметили сотрудники минобороны США, Москва не использовала свою ПВО при нанесении ударов по территории Сирии, напоминает журнал.

В то же время заявления американского военного ведомства о «неэффективности» С-300 и С-400 идут вразрез с миллиардными затратами Вашингтона на стелс-технологии для обхода российских средств противовоздушной обороны и могут быть направлены на то, чтобы убедить союзника по НАТО Турцию отказаться от покупки С-400 у Москвы.

По словам экспертов, опрошенных изданием, в ходе следующих слушаний комитета американского сената по обороне и безопасности Пентагон вновь будет рассказывать об угрозах С-300, С-400 и других средств ПВО российского производства, чтобы оправдать свои программы и бюджеты.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по Сирии, поразив объекты, связанные, по их мнению, с разработкой и хранением химоружия. Минобороны США заявило, что атака прошла успешно. В России и Сирии сообщили, что из более чем 100 ракет, запущенных Вашингтоном и союзниками, около 70 были сбиты сирийскими системами ПВО.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

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Бизнес
Новости

Основатель Dauria Aerospace создал компанию для инвестиций в космические проекты

Ведомости
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Экс-совладелец «Техносилы», основатель Dauria Aerospace и Astro Digital Михаил Кокорич и бывший председатель совета директоров Объединенных машиностроительных заводов Вадим Махов (сейчас возглавляет инвестиционный фонд Bard Worldwide) создали совместную инвестиционную компанию Oden Holdings Limited. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в окружении бизнесменов.

По данным издания, Махов по итогам сделки получил в инвестиционной компании 51%, Кокорич – 49%.

Oden Holdings Limited интересуют космические проекты, цифровое сельское хозяйство, интернет вещей, умное страхование и другие направления. Компании уже принадлежат доли в канадском стартапе в сфере интернета вещей Helios Wire и онлайн-сервисе для управления сельскохозяйственным предприятием ExactFarming с офисом в Москве.

Официально в компаниях эту информацию не комментируют, поясняя, что «связаны соглашением о конфиденциальности и не имеем права раскрывать владельцев».

Махов в беседе с газетой уточнил, что решил войти в Oden Holdings Limited по приглашению Кокорича. Bard Worldwide, как указывает газета, вложил около $3 млн на посевной стадии.

Бизнесмен отмечает, что в будущем в Oden Holdings Limited придется вложить много средств, поэтому нужен «новый класс инвесторов с большими деньгами». Собеседник издания уточнил, что по этой причине уже решил продать свою долю неназванному европейскому инвестору.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

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