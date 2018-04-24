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Правозащитники написали открытое письмо к Google и Amazon в защиту Telegram

Руководитель международной группы «Агора» (представляет интересы Telergam в суде) Павел Чиков опубликовал в своем Telegram-канале открытое письмо в адрес Google, Amazon, Microsoft и Apple. В нем он призвал технологические компании осудить попытки российских властей блокировать мессенджер Павла Дурова в России.

В письме 13 правозащитных организаций из России, Великобритании, Израиля, США, Ирландии, Канады, Египта, Индии, Колумбии, Аргентины, Венгрии, Кении, ЮАР осудили атаку на интернет в России и попросили Google, Amazon, Microsoft и Apple не содействовать в этом российским властям.

Правозащитники подчеркивают, что «право на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений должно быть строго защищено, поскольку они лежат в основе основополагающих ценностей свободных и справедливых обществ».

Ранее Чиков рассказал, что на горячую линию к юристам «Агоры» обратились 150 интернет-сервисов. Все они попросили правозащитную организацию о помощи в связи с массовой блокировкой Роскомнадзором IP-адресов различных технологических компаний. Ведомство пошло на эти меры для того, чтобы ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России.

Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram в стране 13 апреля. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи требование об ограничении доступа к приложению. 17 апреля адвокаты Telegram обжаловали его немедленную блокировку. Несмотря на усилия заблокировать мессенджер, Telegram доступен у многих российских пользователей.

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