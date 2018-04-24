Гендиректор En+ покинет компанию спустя два месяца после назначения
Действующий гендиректор En+ Group Владислав Соловьев покинет свой пост 30 апреля, совет директоров уже одобрил его отставку. Об этом говорится в сообщении En+ Group на Лондонской бирже.
Должность гендиректора En+ Group займет Вячеслав Соломин с 1 мая, уточняется в сообщении. Его продвижение было естественным выбором, учитывая его обширные знания о деятельности компании, отмечается там же.
С октября 2017 г. Соломин был главным операционным директором En+, а до этого занимал пост гендиректора «Евросибэнерго» (принадлежит En+). Работа Соломина будет в основном сосредоточена на оперативном управлении компанией, а также на обновлении стратегии на фоне санкций США, говорится в сообщении компании.
В начале апреля минфин США ввел санкции против российских бизнесменов и компаний. В частности, под них попали En+ и ее основной владелец Олег Дерипаска. En+ Group – это крупнейший актив Дерипаски. Компании принадлежит 48,13% акций UC Rusal и 100% акций крупного производителя электроэнергии «Евросибэнерго», среди активов которой крупные ГЭС – Красноярская, Братская и Усть-Илимская.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)