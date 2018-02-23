UC Rusal меняет директора

Олег Дерипаска отойдет от дел Дмитрий Астахов / РИА Новости / AP

Производитель алюминия UC Rusal меняет гендиректора. Если раньше им был гендиректором En+ Владислав Соловьев, то теперь компанию возглавит Александра Бурико (в настоящее время финансовый директор UC Rusal), говорится в сообщении компании на Гонконгской бирже. Соловьев станет президентом UC Rusal, а сам Олег Дерипаска, следует из раскрытия UC Rusal, будет неисполнительным директором компании.

Кадровые перестановки в UC Rusal, а также уход Дерипаски с поста президента алюминиевой компании, связан с его планами стать президентом «Норникеля», говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с Дерипаской. Бизнесмен серьезно готовится к борьбе за «Норникель». Дерипаска намерен стать президентом «Норникеля», говорит он. Это потребует много времени и усилий. Подтвердить слова источника пока не удалось.

Дерипаска видит угрозу в том, что основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин намерен купить у Романа Абрамовича и Александра Абрамова 4% акций компании. Поэтому Дерипаска предложил «Интерросу» Потанина предоставить UC Rusal право выйти из капитала «Норникеля». Наиболее комфортной для UC Rusal была бы возможность заключить пут-опцион на свой пакет в компании – 27,82%. Опцион дает право продать акции: такой механизм позволил бы Дерипаске отстоять свои позиции, если бы Потанин нарушил условия акционерного соглашения после выкупа доли Абрамовича и Абрамова.

Ключевыми приоритетами для Александры Бурико в новой должности будут обеспечение развития UC Rusal за счет дальнейшего повышения эффективности предприятий компании, внедрения технологий, уменьшающих нагрузку на окружающую среду, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие внутреннего рынка и расширение сфер применения алюминия.