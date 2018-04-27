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«Сумма» заявила о приостановке переговоров о продаже доли в НМТП

Руководство группы «Сумма» не имеет полномочий для проведения сделки по продаже доли в Новороссийском морском торговом порте (НМТП), поэтому все переговоры по данному вопросу приостановлены, заявили в компании.

«В последние недели группа "Сумма" не делала предложений о сделке по НМТП ни "Роснефти", ни кому-либо еще из возможных покупателей. Основной акционер "Суммы" в настоящее время находится под арестом, полномочий для проведения подобных сделок у руководства холдинга нет, в связи с чем все переговоры приостановлены до прояснения ситуации», — приводит ТАСС заявление компании.

Ранее в пятницу председатель правления и президент «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что «Сумма» предложила «Роснефти» приобрести долю в НМТП. По его словам, ему об этом рассказала генеральный директор «Суммы» Лейла Маммедзаде.

«Роснефть» опровергла переговоры с «Суммой» о покупке доли в НМТП.

НМТП — крупнейший порт в России. Сейчас 50,1% его акций на паритетных условиях принадлежат «Транснефти» и группе «Сумма» через Novoport Holding. Отдельно «Транснефть» через дочернюю компанию «Транснефть — сервис» владеет еще 10,5%, «Сумма» — 2,75%. Еще 20% акций НМПТ принадлежит Росимуществу, 5,3% находятся в управлении РЖД.

«Сумма» вела переговоры с «Транснефтью» о продаже своей доли в НМТП. В феврале Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку. Однако в конце марта совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов был арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества, в связи с чем переговоры были приостановлены.