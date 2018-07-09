Бизнес

Новости

UCL Holding Владимира Лисина заключил мировое соглашение с ФАС

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение между ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (КТСП, входит в UCL Holding Владимира Лисина) и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по делу о нарушении антимонопольного законодательства, сообщила стивидорная компания.

ФАС признала, что коммерческая политика КТСП обеспечивает экономически обоснованные тарифы на услуги по перевалке контейнеров. Рост же тарифа, в котором ФАС обвиняла компанию, произошел из-за «использования КТСП ранее применяемой практики ведения коммерческой деятельности в условиях резко изменившегося курса доллара», отмечается в сообщении.

КТСП, в свою очередь, представил план перехода на рублевые тарифы и принял обязательства по увеличению доли рублевых расчетов в выручке компании до конца 2018 г.

В рамках мирового соглашения ФАС «признала принимаемые КТСП меры направленными на обеспечение конкуренции в Большом порту Санкт-Петербург», указывают в компании.

В феврале суд частично удовлетворил иск UCL о признании незаконными решений и действий ФАС, но признал вину компании в установлении с начала 2015 г. монопольно высоких тарифов. Изначально, в январе этого года, руководитель ФАС Игорь Артемьев называл содержание проекта мирового соглашения UCL Holding оскорбительным. «Я хочу, чтобы собственники почитали, что нам направили менеджеры. Если это позиция собственников, то я тогда уже сразу сейчас говорю: никакого мирового не будет и мы пойдем дальше судиться», – подчеркивал Артемьев.

В начале июня стало известно, что Лисин, президент «Транснефти» Николай Токарев и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон направили письмо премьеру Дмитрию Медведеву с предложением лишить ФАС полномочий по регулированию тарифов и передать их Минэкономразвития.

UCL Holding занимается транспортировкой грузов железнодорожным и водным транспортом и их перевалкой в российских портах. Компании группы объединены в три дивизиона по основным видам деятельности – железнодорожный (UCL Rail), стивидорный (UCL Port) и судоходный (VBTH).

Новая жизнь старых грузовых контейнеров