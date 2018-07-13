FIDE отстранила Илюмжинова от руководства
Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила президента организации Кирсана Илюмжинова от занимаемой должности. Об этом говорится в сообщении FIDE.
Комиссия по этике единогласно пришла к выводу, что Илюмжинов виновен в нарушении кодекса этики, сообщает FIDE. Однако какие-либо другие подробности не раскрываются.
Отстранение временное – на 18 месяцев, уточняется в сообщении. При этом 6 месяцев отстранения начинаются с пятницы и до 12 января 2019 г., а остальные 12 месяцев имеют отсрочку в два года.
Илюмжинов возглавляет FIDE с 1995 г. В апреле президентский совет организации потребовал от Илюмжинова уйти в отставку из-за введенных против него санкций США. Кроме того, FIDE выдвинула бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича на пост президента. Илюмжинов говорил, что поддержит Дворковича и не будет выдвигать свою кандидатуру на следующий срок.
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