Банки отказываются работать с FIDE из-за Кирсана Илюмжинова

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Кирсан Илюмжинов не хочет сдаваться под напором США и коллег по FIDE

Международная шахматная федерация (FIDE) лишилась доступа к финансовой системе: в выходные швейцарский UBS закрыл ее счет, и ни один другой банк не пожелал взять ее на клиентское обслуживание. Причина – возглавляющий FIDE Кирсан Илюмжинов, который с 2015 г. находится в санкционном списке США за поддержку режима Басара Асада, или, как сформулировано в документах министерства финансов США, за «материальную помощь и деятельность в интересах или от лица правительства Сирии».