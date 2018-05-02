Бизнес / Спортивный бизнес

Банки отказываются работать с FIDE из-за Кирсана Илюмжинова

Международная шахматная федерация лишилась доступа к финансовой системе
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Международная шахматная федерация (FIDE) лишилась доступа к финансовой системе: в выходные швейцарский UBS закрыл ее счет, и ни один другой банк не пожелал взять ее на клиентское обслуживание. Причина – возглавляющий FIDE Кирсан Илюмжинов, который с 2015 г. находится в санкционном списке США за поддержку режима Басара Асада, или, как сформулировано в документах министерства финансов США, за «материальную помощь и деятельность в интересах или от лица правительства Сирии».

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Комментарии  ()
bogdanov7080
15:59 02.05.2018
Прекрасно что жулье наше ощущает то же самое от США и ЕС, что малый и средний бизнес ощущает от банков, ЦБ, ФНС и прочих лютых обитателей и хозяев процветания и стабильности - репрессии, унижения, ожидание удара заточкой в бок или спину каждую минуту просто так, ни за что... Приятно осознавать что им реально страшно)
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