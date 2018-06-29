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Илюмжинов отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президента FIDE

Президент Международной шахматной организации (FIDE) Кирсан Илюмжинов принял решение не выдвигать свою кандидатуру на следующий срок. «Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру в октябре этого года на очередном конгрессе FIDE на пост президента этой организации», – сказал Илюмжинов «Интерфаксу».

На выборах президента организации, которые состоятся 3 октября в Батуми, Илюмжинов намерен поддержать кандидатуру Аркадия Дворковича.

Ранее Федерация шахмат России выдвинула бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича на пост президента FIDE. Как сообщается на сайте федерации, семья Дворковича активно участвует в шахматной жизни страны: его отец Владимир Дворкович был известным шахматным арбитром, мать Галина Дворкович помогает комиссии ветеранов проводить турниры заслуженных шахматистов, старший брат Аркадия Михаил возглавляет детский клуб ProfChessClub.

Илюмжинов возглавляет FIDE с 1995 г. В апреле президентский совет организации потребовал от Илюмжинова уйти в отставку из-за введенных против него санкций США. Несмотря на это, в начале июня Федерация шахмат Узбекистана выдвинула кандидатуру Илюмжинова на пост президента организации.