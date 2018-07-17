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Баффетт пожертвовал акции своей компании на $3,4 млрд на благотворительность

Миллиардер Уоррен Баффетт пожертвовал акции своей компании Berkshire Hathaway на $3,4 млрд разным благотворительным организациям. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего Баффетт распределил 17 696 780 акций между пятью организациями, среди них – фонд Билла и Мелинды Гейтс (основателя Microsoft и его супруги), фонд Сьюзан Томпсон Баффетт (названный в честь покойной жены Баффетта), фонд Шервуда, фонд Говарда Баффетта (старший сын Уоррена Баффетта) и фонд NoVo. Компания не раскрывает, как именно акции были распределены между фондами.

Berkshire Hathaway – холдинг Баффетта, который управляет различными компаниями. Например, в сфере страхования, ритейле, издательском бизнесе. Ему также принадлежит часть акций Coca-Cola Company и Apple.

В 2006 г. Баффетт дал обещание направить на благотворительность 85% своих акций Berkshire Hathaway. Он уже пожертвовал 43% на общую сумму $31 млрд.

Баффетт и Гейтс создали проект Giving Pledge, участники которого обещают передать половину или более своего состояния на благотворительность. Таким образом, они хотят отказаться от идеи династического богатства. К инициативе присоединился основатель Facebook Марк Цукерберг с обещанием пожертвовать 99% акций Facebook. Это заявление он сделал в 2015 г. – после рождения дочери Макс. Из российских бизнесменов к проекту в 2013 г. присоединился основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин.

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