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Баффетт пожертвовал акции своей компании на $3,4 млрд на благотворительность

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Миллиардер Уоррен Баффетт пожертвовал акции своей компании Berkshire Hathaway на $3,4 млрд разным благотворительным организациям. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего Баффетт распределил 17 696 780 акций между пятью организациями, среди них – фонд Билла и Мелинды Гейтс (основателя Microsoft и его супруги), фонд Сьюзан Томпсон Баффетт (названный в честь покойной жены Баффетта), фонд Шервуда, фонд Говарда Баффетта (старший сын Уоррена Баффетта) и фонд NoVo. Компания не раскрывает, как именно акции были распределены между фондами.

Berkshire Hathaway – холдинг Баффетта, который управляет различными компаниями. Например, в сфере страхования, ритейле, издательском бизнесе. Ему также принадлежит часть акций Coca-Cola Company и Apple.

В 2006 г. Баффетт дал обещание направить на благотворительность 85% своих акций Berkshire Hathaway. Он уже пожертвовал 43% на общую сумму $31 млрд.

Баффетт и Гейтс создали проект Giving Pledge, участники которого обещают передать половину или более своего состояния на благотворительность. Таким образом, они хотят отказаться от идеи династического богатства. К инициативе присоединился основатель Facebook Марк Цукерберг с обещанием пожертвовать 99% акций Facebook. Это заявление он сделал в 2015 г. – после рождения дочери Макс. Из российских бизнесменов к проекту в 2013 г. присоединился основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин.

Как прошел благотворительный забег «Бегущие сердца» в центре Москвы

Технологии
Новости

«Яндекс» договорился с властями Москвы развивать беспилотный транспорт

Ведомости
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«Яндекс» подписал соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве в развитии беспилотного транспорта. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба компании. Детали договоренностей стороны будут обсуждать позднее, уточнил собеседник «Ведомостей».

Совместная работа с властями поможет подготовить законодательную базу для внедрения беспилотных технологий на улицах Москвы, надеется «Яндекс». Испытания в реальных условиях (с водителем за рулем), в свою очередь, позволят быстрее обучить беспилотные автомобили и повысить конкурентоспособность российских технологий на мировом уровне, считает гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина.

«Мы надеемся, что к 2030 г. беспилотные машины станут привычным явлением на дорогах Москвы, но впереди еще много работы, и мы рассчитываем, что сегодняшнее соглашение позволит ускорить разработку и внедрение беспилотников в России», - отметила пресс-служба «Яндекса». В будущем компания планирует также договариваться об испытаниях в других городах и регионах России. 

«Яндекс» отмечает, что инвестирует в развитие технологии беспилотных автомобилей, поскольку видит в них будущее. «Мы уверены, что в ближайшие 12 лет беспилотные технологии изменят городскую транспортную систему и сотрут грань между такси, каршерингом, личным и общественным транспортом», - уточняет пресс-служба компании.

«Яндекс» работает над технологией беспилотного управления автомобилем с 2016 г. Беспилотная машина компании впервые проехала по улицам Москвы после снегопада в феврале. В июне беспилотный автомобиль «Яндекса» преодолел 789 километров, доехав от Москвы до Казани. «Во всех испытаниях за рулем находился опытный водитель, который контролировал ситуацию», - подчеркивает пресс-служба компании.

Самоуправляемые автомобили на дорогах

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Финансы
Новости

Сбербанк отрицает утечку данных клиентов в «Яндекс»

Ведомости
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Персональные данные клиентов Сбербанка не попали в выдачу поисковой системы «Яндекс». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

Сбербанк проверил каждую ссылку, появившуюся в сети по утечке информации из «Яндекса», говорится в сообщении банка. Информация по этим ссылкам не содержит персональных данных клиентов Сбербанка и не несет для них никакого риска, заверил банк.

В поисковой выдаче «Яндекса» оказались личные данные россиян, писал «Коммерсантъ». Утечку персональных данных обнаружил эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев. Среди обнародованных документов – сканы паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда. По данным Медведева, с помощью «Яндекса» можно получить личные данные клиентов Сбербанка, ВТБ и др.

«Яндекс» начал продавать умную колонку. Очередь занимали с 5 утра

Политика
Новости

Болельщики чемпионата мира потратили в Москве почти 100 млрд рублей

Ведомости
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Болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу в Москву, потратили около 96,6 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на презентацию к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина на Московском урбанистическом форуме.

В презентации уточняется, что на чемпионат мира по футболу приехало почти 4 млн болельщиков. Собянин подчеркнул, что затраты на спортивную инфраструктуру к соревнованиям окупаются. «Что касается затрат на спортивную инфраструктуру, то для чемпионата мира по футболу мы не готовили город специально, единственное – [стадион] «Лужники», который был приведен под стандарты FIFA. Он стоит 25 млрд руб., но это в любом случае наш капитал, мы должны эти затраты вполовину привести за месяц», – пояснил градоначальник.

Собянин поделился своими впечатлениями от чемпионата, отметив, что атмосфера в Москве была поразительной. «Меня очень волновало, что происходило в фан-зоне, которая изначально была рассчитана на 25 000 человек, а приходило 100 000», – признался мэр. Он добавил, что удивился, когда на улицы столицы после игры российской сборной с Испанией вышло более 1 млн москвичей, «которые до пяти утра праздновали победу и гуляли».

«Это было такое единение москвичей, болельщиков и, пожалуй, этот дух, который совершенно по-другому выглядел во время чемпионата. Москва, которая раскрылась совсем по-другому, ее гостеприимство, улыбки и доброжелательная атмосфера – все это было поразительно», – заключил мэр Москвы.

Матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Москве. Финал состоялся на московском стадионе «Лужники» 15 июля. Победу на соревновниях одержала сборная Франции, обыгравшая команду Хорватии со счетом 4:2.

Как болели президенты на финале чемпионата мира

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Политика
Новости

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 20 000 евро семье Политковской

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил родственникам убитой в России журналистки Анны Политковской в качестве компенсации морального ущерба 20 000 евро. Эту сумму по жалобе семьи Политковской должны выплатить российские власти. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

В жалобе заявители ссылались на положения 2-й статьи о праве на жизнь Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. По их мнению, власти России не выполнили обязательств по эффективному расследованию, так и не найдя заказчиков убийства Политковской. Агентство уточняет, что с жалобой в ЕСПЧ обратились мать, сестра и дети журналистки – Раиса Мазепа, Елена Кудимова, Вера Политковская и Илья Политковский соответственно.

«Суд считает, что если даже российские власти выявили и осудили группу людей, непосредственно причастных к заказному убийству Политковской, то они в то же время не предприняли необходимых следственных действий, чтобы выявить заказчика или заказчиков этого убийства», – указывается в документе ЕСПЧ.

Обозреватель «Новой газеты» Политковская была убита в лифте своего дома в Москве 7 октября 2006 г. Суд в 2014 г. на основании вердикта присяжных признал пять человек виновными в ее убийстве. Мотивом преступления следствие назвало ее профессиональную деятельность. Фигуранты были приговорены к различным срокам заключения: от 12 лет до пожизненного.

10 лет со дня убийства Анны Политковской

Политика
Новости

ЕСПЧ присудил Pussy Riot около 50 000 евро по делу «панк-молебна»

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсации трем активисткам Pussy Riot по делу о «панк-молебне». Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой присудили по 16 000 евро компенсации, Екатерине Самуцевич – 5000 евро. Власти России также должны погасить их судебные расходы в размере 11 700 евро. ЕСПЧ признал, что в этом деле Россия нарушила четыре статьи Европейской конвенции по правам человека в части запрета пыток, права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливый суд и на свободу слова.

«Все заявленные нарушения признаны», – отметил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, адвокаты этой организации представляли Pussy Riot в ЕСПЧ.

Алехина, Толоконникова и Самуцевич были осуждены на два года колонии за акцию «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, которую они провели в феврале 2012 г. Суд счел произошедшее актом хулиганства и разжигания социальной ненависти.

В воскресенье во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии на поле «Лужников» выбежали четверо активистов Pussy Riot. Они были одеты в полицейскую форму. Это была акция «Милиционер вступает в игру», цель которой привлечь внимание к проблемам соблюдения законов властью в России. Активистов арестовали на 15 суток.

Акции в поддержку Pussy Riot в разных городах мира

Финансы
Новости

Правительство утвердило список электронных торговых площадок для госзакупок

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень операторов электронных площадок и банков для проведения госзакупок. Соответствующие распоряжения размещены на сайте правительства.

В перечни вошли восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют требованиям правительства. В документе говорится, что с 1 января 2019 г. поставщик, заказчик и исполнитель должны выбираться исключительно в электронной форме. Требование, по мнению правительства, поможет избежать сговора заказчиков с участниками закупок и участников закупок между собой, а также упростит сбор необходимых документов. В особых случаях правительство может разрешить проведение закрытых торгов. Это касается закупок в области обороны и обеспечения безопасности.

Среди операторов электронных площадок, утвержденных правительством, – «Единая электронная торговая площадка», «Сбербанк – автоматизированная система торгов», «РТС-тендер», Российский аукционный дом, «ТЭК-торг», Агентство по государственному заказу Республики Татарстан, «Электронные торговые системы», «Электронная торговая площадка ГПБ», а также «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа» (АСТ-ГОЗ).

Специализированной площадкой рассчитывает стать АСТ-ГОЗ, созданная в 2017 г. Сбербанком и госкорпорацией «Ростех» для проведения в электронной форме закупок в рамках гособоронзаказа, напоминает «Интерфакс».

Еще одним распоряжением правительство утвердило список банков, где участники закупок будут открывать счета для обеспечения заявок на участие в сделках. Перечень включает 18 банков. Среди них Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк и др.

Что показали на выставке «Госзаказ – за честные закупки»

Политика
Новости

WP сообщила об отказе Трампа от «жесткой позиции» по отношению к Путину

Ведомости
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Сотрудники Белого дома подготовили для президента Дональда Трампа перед встречей с Владимиром Путиным более 100 страниц материалов, в которых рекомендовали занять «жесткую позицию» по отношению к российскому лидеру. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновников президентской администрации США и дипломатов.

При этом Трамп «проигнорировал» большинство бумаг своих советников, уточняет газета. Один из собеседников издания отметил, что заявления американского лидера оказались «противоположны запланированным». По словам другого источника, перед встречей президентов двух стран советники Трампа обсудили с ним присоединение Крыма и возможное российское вмешательство в выборы, но Трамп принял другое решение по поводу своих заявлений на саммите.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Лидеры двух государств сначала побеседовали в формате тет-а-тет, а затем в составе делегаций. На пресс-конференции по результатам переговоров президенты России и США заявили, что беседа прошла успешно. «Даже во время холодной войны США и Россия были способны вести диалог, но наши отношения никогда не были такими плохими, как сейчас. Это изменилось четыре часа назад», – подчеркивал Трамп.

Путин сообщил, в свою очередь, что передал американскому коллеге предложения по вопросам стратегической стабильности и нераспространения оружия. Российский лидер также предложил организовать контакты между спецслужбами двух стран «на системной основе».

Первые кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Финансы
Новости

ЦБ обязал банки сообщать о полученном спаме с вредоносными файлами

Ведомости
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Центробанк обязал банки отчитываться о всех спам-рассылках с вредоносными файлами. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей кредитных организаций и экспертов. В случае нарушения этого требования банки могут быть наказаны за неполное раскрытие данных.

Издание отмечает, что требования регулятора, включающие отчет о «компьютерных инцидентах», вступили в силу с 1 июля. Сведения о таких письмах банки должны передавать в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Центробанка. Конкретный список инцидентов, о которых банки должны сообщать ЦБ, пока не определен.

Источники в опрошенных изданием банках рассказали, что объем спам-писем, которые они получают каждый день, огромен, и что они сообщают ЦБ о спам-рассылках не во всех случаях. Бизнес-консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий подтвердил в беседе с изданием, что в общем объеме e-mail спам сегодня составляет 60–80%, что «делает задачу информирования ФинЦЕРТа непростой».

Пресс-служба ЦБ, в свою очередь, заявила газете, что теоретически неинформирование обо всех случаях получения спам-рассылки, содержащей вирусы, может быть отнесено к нарушению. Коммерческий банк «несет ответственность в соответствии с федеральным законом о Центральном банке», подчеркнул собеседник издания.

10 главных кибератак в истории человечества

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Бизнес
Новости

СМИ узнали об уголовном деле против руководства одной из компаний Urban Group

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с крахом застройщика Urban Group. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По делу в качестве подозреваемых проходит руководство одной из компаний, входящих в группу. Речь идет о компании ООО «Ивастрой».

Фигурантов подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве в Одинцовском районе Подмосковья ЖК «Лайково». По версии следователей, руководство компании собрало деньги с дольщиков, но так и не достроило объект. Завершение строительства ЖК теперь потребует еще 12 млрд руб.

Дело заведено по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 10 лет с трехлетним запретом занимать некоторые должности. Следователи в рамках дела провели обыски у экс-гендиректора «Ивастроя» и совладельца Urban Group Андрея Пучкова. Задерживать Пучкова пока не стали, указывает газета.

Источники «Коммерсанта» уточнили, что в основу уголовного дела могли лечь заявления части дольщиков комплекса «Лайково», а также главного владельца Urban Group Александра Долгина. Ранее он обвинил в проблемах Urban Group менеджеров по реализации и рекламе, которые работали в компаниях группы, напоминает газета. Суд подтвердил изданию информацию о ходатайствах следственных органов. СКР от комментариев отказался.

Ранее в пяти дочерних структурах Urban Group ввели процедуру наблюдения. 16 июля «Коммерсантъ» сообщил, что достройка комплексов Urban Group потребует дополнительно 70,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют предварительные результаты аудита, писало издание. Власти планируют покрывать этот дефицит за счет средств федерального и подмосковного бюджетов, а также страховых выплат по договорам долевого участия, писало издание.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о готовящемся импортозамещении в поставках газовых турбин

Ведомости
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Минпромторг подготовил дорожную карту по разработке российских газовых турбин большой мощности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на черновик документа. Из него следует, что иностранцы будут максимально отстранены от программы модернизации ТЭС на 1,4 трлн руб. до 2030 г. Сейчас программа проходит согласование в правительстве. В рамках документа машиностроителям предъявляют требование о локализации выпуска оборудования на уровне 90%.

Сейчас в России есть только одно СП по производству газовых турбин большой мощности – Siemens и «Силовых машин» по немецкой технологии. Минпромторг настаивает на поэтапном выпуске на рынок российской линейки мощных турбин: в IV квартале 2019 г. – на 110 МВт, в конце 2021 и 2022 гг. – на 170 и 65 МВт. Технологии для сервиса предполагается создать к конце 2019 г. Серийное производство турбин планируется запустить к IV кварталу 2027 г. В дорожной карте есть пункт о предоставлении бюджетных субсидий на компенсацию части затрат на производство.

Факт совещания по дорожной карте изданию подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. Документ предписано доработать. Из протокола совещания у замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова от 13 июня, у Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха», «Силовых машин» и Минэнерго замечаний к документу не было.

Также министерство предлагает освободить пилотные проекты с российским оборудованием от штрафов при срыве сроков ввода в эксплуатацию или при поломках, утверждают собеседники.

Политика
Новости

Путин объяснил отсутствие у России компромата на Трампа

Ведомости
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У России нет «никакого компромата» на американского лидера Дональда Трампа, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы телеканала Fox News. Стенограмма интервью приводится на сайте Кремля.

Вопрос о компромате был задан Путину ведущим Крисом Уоллесом. «Не хочу обидеть г-на президента Трампа и боюсь показаться невежливым, но до того, как он объявил, что будет кандидатом в президенты, он не представлял для нас никакого интереса», – рассказал Путин. «В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет президентом США», – пояснил он, вспомнив времена, когда Трамп занимался строительным бизнесом и проводил конкурсы красоты. Путин рассказал, что в Россию приезжали и более богатые американские предприниматели, и «тотально со всеми» работать спецслужбы просто не могли бы. «Во-первых, мы этим не занимаемся в отличие от вас. Вы, видимо, по себе судите. Во-вторых, у нас и денег столько нет, нет ни сил, ни средств, чтобы за всеми тотально следить. Это просто не входит в наши планы, это невозможно, и ничего подобного в отношении Трампа мы, конечно, не делали», – заверил Путин.

Версию о том, что российские спецслужбы собирали компромат на Трампа, первым сообщил телеканал CNN в начале 2017 г. Эта информация якобы содержалась в 35-страничном досье о вмешательстве России в выборы президента США, которое собирал экс-сотрудник MI6 Кристофер Стил. Позже издание BuzzFeed перепечатало доклад. Из опубликованного доклада следовало, что якобы имеющийся у России компромат на Трампа относился к периоду с июня по декабрь 2016 г. Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США 16 июня 2015 г.

Первые кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

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