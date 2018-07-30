Путин наградил медалями топ-менеджеров «Ямал СПГ»

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Врио губернатора Красноярского края пожаловался Путину на финансирование перед Универсиадой

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс на встрече в Кремле пожаловался президенту России Владимиру Путину на задержку с выделением денег на благоустройства Красноярска. В 2019 году Красноярск принимает зимнюю Универсиаду.

«Планка спортивных международных мероприятий Вами задана невероятно высокая: это и Сочи, и Казань, и, естественно, чемпионат – без комментариев, прорыв во всех отношениях. И в этой связи мы не можем Вас подвести по Красноярску», - отметил Усс.

Однако, по его словам, реально до края не дошло «ни копейки» из подтвержденных 5 млрд рублей на благоустройство. «Относительно 5 миллиардов процесс запущен через корректировку бюджета, и сумма уменьшена в два раза, несмотря на то, что все виды работ были подтверждены. Учитывая то, что это пошло через корректировку, то реально до края сегодня тоже не дошло ни копейки», - сказал врио губернатора. «У Вас тут это есть в бумагах? Давайте поработаем над этим», - отреагировал Путин.

Александр Усс, бывший спикер краевого парламента, был назначен врио губернатора в сентябре 2017 года после отставки Виктора Толоконского по собственному желанию. Губернаторские выборы в крае состоятся в единый день голосования 9 сентября.

Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 г., ее бюджет краевой минфин оценивал в 40 млрд руб. Летняя Универсиада в Казани прошла в июле 2013 года. Только строительство стадиона «Казань-арена» на 45 000 зрителей для нее обошлось в 14,4 млрд руб.