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Путин назвал регуляторные сложности с газовозом с ямальским СПГ надуманными

Президент России Владимир Путин назвал искусственными сложности с движением в Арктике одного из газовозов, перевозящих газ с «Ямал СПГ», передает «Интерфакс».

Во время встречи с членами Совета законодателей России в Санкт-Петербурге президент сказал, что «надуманных предлогов» для сдерживания развития должно быть меньше. «Вячеслав Викторович (Володин. - Ред.) говорил: то в порт не пускают под надуманными предлогами газовозы, то не выпускают, но это уже мы отдельно будем разбираться, я не вмешивался до сих пор», - уточнил глава государства.

Финансовый директор «Новатэка» Марк Джетвей 26 апреля заявил, что один из танкеров арктического класса Arc7 получил небольшое повреждение. Речь идет о газовозе Boris Vilkitsky, перевозящем сжиженный природный газ с «Ямал СПГ». Из-за повреждения ответственный регулятор снизил ледовый класс судна с Arc7 до Arc4. Теперь передвижение газовоза по Северному морскому пути невозможно.

«Он будет направлен в сухой док для ремонта. Танкеру разрешили доставить еще один груз СПГ в сопровождении ледокола, и он вернется к нормальной работе после завершения ремонтных работ», - говорил Джетвей.

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