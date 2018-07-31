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«Шереметьево» назвал сроки открытия нового терминала

«Шереметьево» откроет терминал С1 в конце 2019 – начале 2020 г. Об этом рассказал директор дирекции по авиационной коммерческой деятельности аэропорта Владимир Хижняк, передает ТАСС.

Пропускная способность нового терминала – более 20 млн пассажиров в год (4000 пассажиров в час), а площадь – 114 600 кв. м, напомнил Хижняк.

С1 появится на месте старого терминала С, который демонтировали. Его пропускная способность была 6 млн человек. На этот проект «Шереметьево» потратит 19,9 млрд руб.

Весной 2018 г. «Шереметьево» открыл новый терминал B. Его построили для обслуживания внутрироссийских рейсов. В этом терминале теперь базируется «Аэрофлот».

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»