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Борисов сообщил об угрозе срыва поставок кораблей для флота

Военно-морской флот России (ВМФ) в этом году может вновь не получить в срок корабли и суда по гособоронзаказу, заявил вице-премьер Юрий Борисов на совещании Минобороны с участием представителей оборонно-промышленного комплекса.

«Начиная с 2014 г. мы практически ежегодно имеем дело с системными срывами сроков поставки кораблей и судов для ВМФ со стороны ряда судостроительных предприятий. Переносы сроков постройки и ремонта кораблей произошли и в прошлом году», – сказал Борисов (цитаты по «Интерфаксу»).

«Есть предпосылки срыва сроков по сдаточной программе 2018 г.», – предупредил вице-премьер.

По данным Борисова, в этом году флот уже получил четыре надводных корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения, а всего за 2018 г. должно поступить 26 кораблей, четыре из которых оснащены ракетами «Калибр». Это «повысит ударные возможности наших военно-морских сил», отметил Борисов.

По данным чиновника, большинство контрактов по военно-морской технике в 2018 г. уже заключены. «Наша задача – закрыть все долги предыдущих лет, выйти на безусловное и своевременное выполнение поставок техники и вооружения для ВМФ», – указал Борисов. По его словам, для судостроителей будут привлекаться кредитные средства на льготных условиях.

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