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Бизнес
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Борисов сообщил об угрозе срыва поставок кораблей для флота

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Военно-морской флот России (ВМФ) в этом году может вновь не получить в срок корабли и суда по гособоронзаказу, заявил вице-премьер Юрий Борисов на совещании Минобороны с участием представителей оборонно-промышленного комплекса.

«Начиная с 2014 г. мы практически ежегодно имеем дело с системными срывами сроков поставки кораблей и судов для ВМФ со стороны ряда судостроительных предприятий. Переносы сроков постройки и ремонта кораблей произошли и в прошлом году», – сказал Борисов (цитаты по «Интерфаксу»).

«Есть предпосылки срыва сроков по сдаточной программе 2018 г.», – предупредил вице-премьер.

По данным Борисова, в этом году флот уже получил четыре надводных корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения, а всего за 2018 г. должно поступить 26 кораблей, четыре из которых оснащены ракетами «Калибр». Это «повысит ударные возможности наших военно-морских сил», отметил Борисов.

По данным чиновника, большинство контрактов по военно-морской технике в 2018 г. уже заключены. «Наша задача – закрыть все долги предыдущих лет, выйти на безусловное и своевременное выполнение поставок техники и вооружения для ВМФ», – указал Борисов. По его словам, для судостроителей будут привлекаться кредитные средства на льготных условиях.

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Экономика
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Минприроды намерено удвоить экологические сборы с бизнеса

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Минприроды планирует увеличить собираемость экологического сбора с компаний вдвое в 2019 г., сообщил министр Дмитрий Кобылкин на экспертном совете по общественному контролю за обращением отходов.

«Намерены удвоить собираемость в 2019 г., и к 2024 г. собрать в целом 15 млрд руб.», – сказал Кобылкин. Он отметил, что эти средства пойдут на создание мусоперерабатывающей инфраструктуры в регионах. Кроме того, будет увеличен размер соответствующих субсидий.

По данным Кобылкина, к 2024 г. планируется создать 200 современных объектов по сортировке, обработке и утилизации отходов. До конца 2018 г. в Минприроды ожидают появление онлайн-карты объектов системы управления отходами. 

Экологический сбор взимается с компаний, которые сами не могут утилизировать отдельные товары из правительственного перечня. В список входят 36 групп товаров, среди них – текстиль, одежда, деревянные изделия, бумага, резина, нефтепродукты, стекло, техника, бытовые приборы.

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Технологии
Новости

Бывший замминистра связи возглавил новую инвестиционную компанию в IT

Ведомости
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Бывший замминистр связи и генеральный директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух возглавил новую компанию «Ай ти инвест», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Назначение «Ведомостям» подтвердил и сам Массух. При этом свою должность в центре он также сохранит.

В конце июля компанию «Ай ти инвест» основал владелец 10% «Новых облачных технологий», адвокат Алексей Кирсанов, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Ему принадлежит 85%, еще 15% – у некой Ирины Яшечкиной.

По словам Массуха, компания будет инвестировать в программно-аппаратные комплексы – платформенные решения из «железа» и софта. Конечно, это будут российские решения, подчеркивает Массух. При этом он пока не раскрывает, чьи деньги будет инвестировать компания. Сейчас «Ай ти инвест» уже рассматривает несколько сделок, уточнил Массух, не называя конкретные компании. «Ай ти инвест» будет вкладываться в зрелые компании с собственными разработками, рассказал он.

Например, компания «Новые облачные технологии» разрабатывает пакет «Мой офис», который представляет собой платформу совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, а также набор офисных сервисов: редакторы текстовых документов, электронных таблиц, презентаций и почтовый сервис. Основные надежды «Новых облачных технологий» связаны с государственным курсом на IT-импортозамещение, идея которого сформулирована в так называемом реестре отечественного софта. Его список ограничивает свободные закупки программного обеспечения госорганами и некоторыми госкомпаниями.

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Экономика
Новости

Орешкин возложил ответственность за пенсии самозанятых на них самих

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Самозанятые граждане должны сами нести ответственность за размер своих будущих пенсий, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление чиновника.

Министр подчеркнул, что сегодня каждому россиянину вне зависимости от того, сколько он заплатил страховых платежей, гарантируется минимальная социальная пенсия. «Если мы говорим о предпринимателях, а именно о самозанятых гражданах, мы сейчас обсуждаем возможность их освобождения от страховых платежей, но с условием принятия на себя полного риска по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения, уровня социальных пенсий», — пояснил он.

В вышедших ранее рекомендациях комитета Госдумы по бюджету и налогам к «Основным направлениям бюджетной политики» указывалось, что самозанятые граждане недостаточно мотивированы к легализации своих доходов. Это, в свою очередь, ставит под угрозу их будущее пенсионное обеспечение, а также доступ к получению кредитов.

В мае Минфин представил предложения по налогообложению таких граждан. В частности, министерство предложило установить «налог на профессиональный доход» с каждой транзакции. Так, для физических лиц он составит 3%, а для юридических - 6%, если документ будет принят. Заместитель министра финансов Илья Трунин подчеркивал, что сейчас самозанятые находятся в тени и не платят налоги. Орешкин подтвердил, что правительство сейчас обсуждает для них специальный налоговый режим.

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Финансы
Новости

Банки попросили ЦБ изменить критерии связанности заемщиков

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Ассоциация российский банков (АРБ) предлагает Центробанку скорректировать критерии экономической связанности заемщиков. Организация направила соответствующее письмо зампреду ЦБ Василию Поздышеву.

ЦБ в июне выпустил проект указания, где перечислил критерии экономической связанности заемщиков. Они используются для расчета норматива Н6, который ограничивает риски на одного заемщика или группу связанных заемщиков 25% капитала банка.

В частности, ЦБ намерен считать заемщиков банков связанными, если у одного из них 20% активов представлены требованиями к другому. В АРБ полагают, что под этот критерий могут попасть заемщики, не связанные ни прямо, ни косвенно, а просто являющиеся друг для друга значимыми контрагентами. Банкиры предлагают либо исключить этот критерий, либо применять его только тогда, когда такая структура активов сохраняется на протяжении не менее четырех лет.

Еще одним критерием является последовательное участие заемщиков на разных стадиях производства конечного продукта или экономического цикла. АРБ обращает внимание на то, что доля продукта и выручки от его реализации может быть разной и незначительной. Кроме того, в небольших регионах заемщики зачастую участвуют в реализации одного бизнес-проекта, и введение этого критерия затруднит кредитование заемщиков, ни прямо, ни косвенно не связанных друг с другом, отмечает АРБ.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июня указывала, что высокая концентрация кредитного риска на группу связанных заемщиков является проблемой российского банковского сектора. Многие банки искренне считают, что лучше быть основным либо единственным кредитором, но если долговая нагрузка заемщика велика, то это угрожает устойчивости банка, он становится заложником клиента и вынужден соглашаться на реструктуризации, отказываться от взыскания залогов или использования поручительств, объясняла Набиуллина.

Экономика
Новости

КПРФ назвала новую формулировку вопроса для референдума о пенсионном возрасте

Ведомости
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КПРФ назвала новую формулировку вопроса, который предлагает вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. Об этом заявил член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин.

Новый вопрос, который КПРФ сформулировала при помощи ЦИК, звучит следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин 55 лет), повышаться не должен?».

Предыдущую формулировку ЦИК признал не соответствующей требованию закона о референдуме из-за неконкретности. Из-за этого коммунистам отказали в проведении референдума о повышении пенсионного возраста. Вопрос был таким: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Теперь инициативная группа КПРФ соберется 7 августа, знает Колюшин. Председатель ЦИК Элла Памфилова посоветовала КПРФ провести собрание рабочей группы в другом регионе. По ее мнению, это исключит возможность отказа в регистрации инициативной группы на том основании, что сходный вопрос пытается инициировать кто-то другой.

В июне правительство предложило повысить пенсионный возраст. Предполагается, что это будет происходить постепенно. В итоге пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин (к 2028 г.) и 63 лет для женщин (к 2034 г.). Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55 лет.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Экономика
Новости

Пенсионный фонд объявил о повышении пенсий работающим пенсионерам

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Пенсионный фонд России (ПФР) с августа пересчитал пенсии работавших в 2017 г. пенсионеров в сторону увеличения, говорится в сообщении ПФР.

Максимальная прибавка составляет 235,74 руб. На эти цели в бюджете ПФР в 2018 г. предусмотрено 10,7 млрд руб.

С 2016 г. власти отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам. Но поскольку работодатели продолжают уплачивать за них страховые взносы, их пенсии пересчитываются индивидуально – в зависимости от размера зарплаты.

В августе 2017 г. ПФР пересчитал пенсии 11,8 млн пенсионеров, работавших в 2016 г. Средний размер прибавки составил 169 руб.

Перерасчет касается пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели платили страховые взносы.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров

Экономика
Новости

ФНС разъяснила новый порядок уплаты имущественных налогов

Ведомости
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Россияне с 1 января 2019 г. смогут оплачивать имущественные налоги одним платежом. Кроме того, им разрешат платить налоги за других людей. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Ранее соответствующий закон, упрощающий процесс уплаты имущественных налогов и вводящий единый налоговый платеж, подписал президент Владимир Путин.

В сообщении поясняется, что налогоплательщики смогут переводить деньги в бюджетную систему в рамках одного платежного поручения. Сумма будет зачисляться на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. Платежи поступят в бюджеты по месту нахождения объектов налогообложения.

Зачитывать платеж налоговые органы будут сами при наступлении срока уплаты. В первую очередь будут зачитываться средства для погашения недоимок и задолженностей по пеням и процентам по налогам. Вся информация о платежах будет доступна в личном кабинете налогоплательщика.

Еще одним нововведением станет возможность платить налоги не только за себя, но и за другое лицо. Однако требовать возврата денежных средств по-прежнему сможет лишь налогоплательщик. По мнению ФНС, использование единого налогового платежа заметно ускорит оформление платежных документов для налогоплательщиков, а также сократит число ошибок при заполнении нескольких платежных поручений.

Недвижимость
Новости

Тверская улица в Москве лидирует в снижении стоимости аренды магазинов

Ведомости
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Верхняя граница ставок на Тверской улице в Москве упала в первом полугодии текущего года на 20% и составила 45 000-160 000 руб. за кв. м в год. По динамике падения ставок Тверская стала рекордсменом. Так, на Садовом кольце аренда снизилась на 17,6%, на Арбате – на 13%, в Столешниковом переулке – на 10,7%. Только на Кузнецком мосту отмечен рост верхней границы ставок аренды на 10%. Такие данные приводятся в исследовании компании Knight Frank.

Стремительное снижение цен на аренду магазинов на Тверской во многом связано с тем, что эта улица постепенно становится пешеходной и туда стремятся книжные и интерьерные магазины, продуктовые, одежные ритейлеры, салоны красоты, кафе неполного цикла, выручка которых значительно ниже, чем у арендаторов, ориентированных на автомобилистов, считает директор направления стрит-ритейл компании Knight Frank Виктория Камлюк. «Соответственно, они изначально договариваются с собственниками помещений на Тверской о более низкой арендной ставке. Вслед за новыми арендаторами действующие операторы при пролонгации договоров аренды также просят скидку», - рассказывает Камлюк.

Больше всего за аренду своих площадей просят собственники помещений в Столешниковом переулке и на улицах Кузнецкий мост, Никольская и Тверская (на участке от ст. м. «Охотный Ряд» до ст. м. «Пушкинская»). Максимальные значения здесь колеблются от 160 000 руб. до 250 000 руб. за кв. м в год.

В текущем году предложение торговых площадей в стрит-ритейле на центральных торговых коридорах Москвы почти не изменилось, увеличившись лишь на на 0,6%, или 3300 кв. м, достигнув 583 600 кв. м. Новые площади появились в основном за счет выхода на рынок нового здания в Столешниковом переулке и помещений, которые ранее не имели отдельного входа с улицы или у них был иной вид разрешенного использования.

«В краткосрочной перспективе возможно увеличение предложения на Варварке и комплексе «Гостиный двор», Богоявленском переулке, вдоль которых проходят пешеходные потоки к парку «Зарядье» и ГУМу, – отмечает Виктория Камлюк. – Здания, выходящие фасадной частью на данные торговые коридоры, но требующие реконструкции, в будущем могут стать полноценной торговой инфраструктурой».

С завершением программы «Моя улица» произошло увеличение пешеходного трафика, что в свою очередь повлекло за собой сокращение доли вакантных площадей. Так, по итогам первого полугодия 2018 г. доля вакантных площадей на центральных пешеходных улицах Москвы составила 2,1%, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 п. п.

Политика
Новости

МИД: погибшие журналисты въехали в ЦАР по туристической визе

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Погибшие в Центральноафриканской республике российские журналисты въехали в эту страну по туристической визе, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Мы можем сказать, что оформлена эта поездка была как туристическая», – сказала Захарова в эфире канала «Россия 24».

При этом она отметила, что у МИДа «нет понимания, как они там оказались, кто несет ответственность за их пребывание в ЦАР».

Для въезда в ЦАР гражданам России требуется виза, говорится на сайте посольства республики. Для оформления визы необходимо «приглашение от принимающей стороны в ЦАР или иной документ, его заменяющий».

В свою очередь Андрей Коняхин, главный редактор «Центра управления расследованиями» (ЦУР), по заданию которого журналисты поехали в ЦАР, сообщил, что они отклонились от запланированного маршрута и подверглись нападению неизвестных.

«Проехав половину дороги, съемочная группа отклонилась от маршрута. Они проехали КПП, после чего неожиданно ушли восточнее на 20 км от намеченного маршрута», – сказал Коняхин «Интерфаксу». Он предположил, что журналисты искали место для ночлега.

По словам Коняхина, территория, по которой двигалась съемочная группа, контролируется мусульманскими группировками. «Водитель, который остался в живых, утверждает, что на машину напали люди в чалмах. Но я ему не очень верю», – отметил Коняхин. Сейчас рассматриваются две основные версии убийства, рассказал он, – «ограбление, а также убийство журналистов различными группировками».

Коняхин добавил, что в первый же день после приезда россиян задержали полицейские. «Они договорились о деньгах, после чего журналистов отпустили. Деньги съемочная группа возила при себе», – сказал главред ЦУР. Он подтвердил, что журналисты въезжали в ЦАР по туристическим визам.

В понедельник, 30 июля, в 300 км от столицы ЦАР Банги погибли российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. При себе у погибших были только журналистские удостоверения. Погибшие снимали по заказу ЦУР фильм о частной военной компании «Вагнера».

Тела погибших будут в ближайшие дни доставлены на родину, их отправкой занимается посольство России в ЦАР, добавила Захарова.

Политика
Новости

Мосгоризбирком получил две заявки на проведение референдума о пенсионном возрасте

Ведомости
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Представители КПРФ согласовали с Центризбиркомом оптимальную формулировку вопроса о повышении пенсионного возраста, который может быть вынесен на референдум. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова. «Если КПРФ в любом из регионов России проведет инициативную группу, то, надеюсь, коллеги такую инициативу поддержат», - сказала Памфилова. Новую формулировку вопроса она не уточнила.

По данным члена ЦИК от КПРФ Евгения Колюшина, представители инициативной группы КПРФ уже передали в Мосгоризбирком новую формулировку вопроса. Впрочем, отмечает Колюшин, похоже, теперь борьба развернется уже между инициаторами референдумов по двум похожим вопросам.

Как стало известно во вторник, еще 27 июня в Мосгоризбирком поступило уведомление о новой инициативной группе с таким вопросом: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?». Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Кто именно является автором этого вопроса, он не уточнил. Известно, что инициативная группа соберется 3 августа. По словам Колюшина, формулировка вопроса близка к той, что КПРФ согласовала с Центризбиркомом, но полного совпадения нет.

Ранее КПРФ инициировала проведение всероссийского референдума против повышения пенсионного возраста, их формулировку Центризбирком признал не соответствующей закону как допускающую неоднозначное толкование. Коммунисты предложили вынести на референдум вопрос «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Недвижимость
Новости

ЦБ сократил список страховщиков ответственности застройщиков

Ведомости
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Банк России обновил список организаций, которые вправе заключать договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору, следует из материалов ЦБ. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

Из нового списка исключены две компании - «Уралсиб» и «Верна». В новый в список входят 13 страховых компаний: «Проминстрах», «Ингосстрах», ВСК, «Альфастрахование», «ВТБ страхование», «Югория», «Абсолют страхование», «РСХБ-страхование», ПАРИ, «Московская акционерная страховая компания», «БИН страхование», «СК "Респект"» и «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков».

В документе говорится, что страховщики, вошедшие в список, соответствуют требованиям статьи 15.2 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и нормативным актам Банка России.

В страховой группе «Уралсиб» «РИА Новости» пояснили, что этот вид страхования никогда не был целевым для компании, и у них не было продано ни одного полиса страхования ответственности застройщика. «То, что компании в реестре этом, совсем не значит, что все они занимаются этим видом в реальности», - цитирует «РИА Новости» представителя «Уралсиба».

Ранее экс-министр строительства Михаил Мень обвинил страховщиков в срыве механизма долевого строительства. «Нам пришлось корректировать законодательство в связи с тем, что нас подвели страховые компании», - говорил министр. Механизм страхования договоров долевого участия себя не оправдал: страховщики получили от застройщиков 38 млрд руб., а выплатили только 50 млн руб., заявил Мень. «Эти господа просто съели 38 млрд руб.», - сказал министр.

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