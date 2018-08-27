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«Сибур» примет решение об IPO до конца сентября

Крупнейшая нефтехимическая компания России «Сибур» решит до конца сентября, проводить ли первичное публичное размещение акций (IPO) в этом году, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Холдинг ведет переговоры с банками о размещении бумаг на сумму от $2 млрд до $2,5 млрд, сообщили изданию два источника. Они оценили всю компанию в более чем $20 млрд.

По словам одного из источников издания, руководители «Сибура» встретятся с инвесторами на следующей неделе. IPO «Сибура» может стать крупнейшим среди российских компаний с 2007 г., когда ВТБ разместил бумаги на $8 млрд. В 2007 г. UC Rusal Олега Дерипаски привлек через IPO $2,24 млрд. Рекордным было IPO «Роснефти» – на $10,7 млрд в 2006 г.

«Листинг определит справедливую рыночную стоимость [компании] и прекратит аргументы относительно того, хорошо ли выполняет свою работу менеджмент», – сказал изданию предправления «Сибура» Дмитрий Конов. По его словам, IPO может пройти в этом году, либо не состояться вовсе, либо произойти в следующем году. «Открыты все варианты», – указал он.

Руководство обсуждает размещение 10-15% акций компании, большую часть которых продаст крупнейший акционер «Сибура» Леонид Михельсон (владеет 48,5% акций), рассказали изданию два источника. Конов отказался комментировать подробности возможного IPO.

»Сибур» обсуждает IPO с крупнейшими мировыми банками, в том числе JPMorgan, Citi, Goldman Sachs, а также российским «Газпромбанком», говорят три источника на рынке. По их информации, компания также заинтересована в привлечении азиатского банка.

«Сибур» не находится под санкциями США в отличие от его крупных акционеров Геннадия Тимченко (владеет 17%) и Кирилла Шамалова (3,9%). Конов сказал FT, что хотя санкции и учитываются, они являются определяющим фактором при принятии стратегических решений.

Собеседник «Ведомостей», близкий к одному из акционеров «Сибура», в июле оценивал стоимость компании в $20–26 млрд. Как рассказывали три источника, близких к разным сторонам сделки, владельцы холдинга подписали акционерное соглашение, согласно которому не ранее 2018 г. Sinopec (владеет 10% «Сибура») наравне с основными акционерами имеет право инициировать вопрос о выводе компании на биржу.

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