Статья опубликована в № 4619 от 30.07.2018 под заголовком: «Сибур» может провести крупнейшее IPO за 11 лет

«Сибур» может провести крупнейшее IPO за 11 лет

Инвесторам могут быть предложены акции компании на сумму до $3 млрд