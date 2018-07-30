Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4619 от 30.07.2018 под заголовком: «Сибур» может провести крупнейшее IPO за 11 лет

«Сибур» может провести крупнейшее IPO за 11 лет

Инвесторам могут быть предложены акции компании на сумму до $3 млрд
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24 июля стало известно, что «Сибур» начал подготовку к IPO. Предварительно стоимость крупнейшего нефтехимического холдинга оценена в $20–26 млрд, сообщал собеседник «Ведомостей», близкий к одному из акционеров. Об этом же передавало и Reuters со ссылкой на свои источники. По данным агентства, в ходе размещения предполагается привлечь $2–3 млрд.

Если в ходе сделки удастся привлечь указанную сумму, IPO «Сибура» станет одним из крупнейших в российской истории. Рекорд принадлежит «Роснефти» – $14,8 млрд в 2006 г. За ней следуют ВТБ ($8 млрд, 2007 г.) и UC Rusal ($2,2 млрд, 2010 г.).

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