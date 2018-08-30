Минфин США предоставит Exxon документы по делу о штрафе за общение с Сечиным

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Американский суд обязал министра финансов США Стивена Мнучина предоставить нефтяной корпорации Exxon Mobil дополнительные документы, связанные со штрафом компании за нарушение санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg.
Окружной суд Далласа отклонил возражения минфина на вынесенное в июне судебное распоряжение о передаче Exxon документов, которые компания просила для возможности оспорить взыскание $2 млн. Ранее управление по контролю за иностранными активами минфина (OFAC) заявило, что предоставило компании все неконфиденциальные материалы по делу.
В июле 2017 г. OFAC наложил на Exxon штраф в размере $2 млн за нарушение санкций, введенных в связи с присоединением Россией Крыма. OFAC отмечал, что президенты американских «дочек» компании в мае 2014 г. вступили в деловые отношения с находящимся под санкциями США главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, в частности подписали с ним документы по нефтегазовым проектам в России.
Сечин был включен в санкционный список США в конце апреля 2014 г. Американский минфин указывал, что лицам из США запрещено иметь дело с попавшими под санкции лицами и заключать с ними сделки. Несмотря на это Exxon «не остановилась и подписала юридические документы с Игорем Сечиным в период примерно с 14 по 23 мая 2014 г.», отмечал OFAC.
Exxon попыталась оспорить штраф в суде. Корпорация настаивала, что в пояснениях для СМИ американская администрация называла целью санкций выявить и изолировать людей из ближнего круга президента России Владимира Путина, а не компании, которыми они могут управлять (секторальные санкции против «Роснефти» и других российских компаний, ограничившие поставки им технологий и предоставление долгосрочного финансирования, были введены позже). Поэтому Exxon, по ее утверждению, разделила «личное» и «профессиональное» общение с Сечиным, тем более что лицам из США, например, не было запрещено участвовать в заседании совета директоров «Роснефти».
В 2018 г. Exxon объявила о решении выйти из всех совместных проектов с «Роснефтью» из-за американских санкций.
Standard Oil / AP
Сходства в истории компаний
Гигантский траст Standard Oil был принудительно разделен на несколько десятков компаний в 1911 г. Две из этих компаний - Jersey Standard и Socony - активно развивались, и впоследствии сменили названия на Exxon и Mobil, соответственно. В 1998 г. они объединились - сумма сделки составила $73,7 млрд. "Роснефть", в свою очередь, была образована на базе министерства нефтяной и газовой промышленности СССР (до 1993 г. - «Роснефтегаз»). В 1990-х гг. из нее были выведены многие активы, а в 2000 гг. начался обратный процесс. «Роснефть» купила основные активы обанкроченного «ЮКОСа», а затем - ТНК-ВР.
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Сергей Портер / Ведомости
Структура собственности
Акции "Роснефти" с 2006 г. торгуются на биржах, но больше 51% компании контролирует государство. ExxonMobil, наоборот, полностью частная компания без контролирующего акционера - ее ценные бумаги распределены между инвестфондами и физическими лицами. По данным на ноябрь 2014 г., ни один инвестор не владел более чем 2% акциями Exxon.
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Matthew Staver / Bloomberg
Добыча нефти и газа
Основной бизнес "Роснефти" связан с добычей и экспортом нефти (на госкомпанию приходится 34% от всего российского экспорта нефти). В 2013 г. "Роснефть" добывала 4,9 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, из которых 4,2 млн приходились на жидкие углеводороды, 0,7 млн - на газ. Аналогичный показатель ExxonMobil - 4,2 млн баррелей нефтяного эквивалента, причем доля жидких углеводородов составила 2,2 млн, остальное пришлось на газ. Таким образом, "Роснефть" - это в первую очередь нефтяная компания, а Exxon - нефтегазовая.
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Andrey Rudakov / Bloomberg
Нефтепереработка
По данным ExxonMobil, в 2013 г. нефтепереработка компании составляла 4,6 млн баррелей в сутки, а продажа нефтепродуктов - 5,9 млн баррелей. "Роснефть" переработала в 2013 г. 90,1 млн т. Если пересчитать данный показатель по калькулятору CME для неэтилированного бензина, получится 2,1 млн баррелей в сутки, для керосина - 1,9 млн баррелей.
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Matthew Staver / Bloomberg
Резервы
Коэффициент замещения запасов углеводородов у обеих компаний положительный. Показатель "Роснефти" в 2013 г. по классификации SEC - 287%, ExxonMobil - 103%. При этом в годовом отчете американской компании отмечается, что коэффициент замещения запасов у Exxon остается положительным 20-й год подряд.
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Сергей Портер / Ведомости
Финансовые показатели
Выручка "Роснефти" в 2013 г. составила 4,7 трлн руб ($144 млрд по курсу на конец года), ExxonMobil - $483,3 млрд. Американская компания опережает "Роснефть" и по чистой прибыли - $32,6 млрд против 551 млрд руб. ($16,8 млрд по курсу на конец 2013 г.). При этом у Exxon чистая прибыль по сравнению с 2012 г. снизилась, а у "Роснефти", наоборот, достигла рекордных отметок.
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Reed Saxon / AP
Долги
ExxonMobil и "Роснефть" входят в число закредитованных компаний, хотя у "Роснефти" общий объем долгов значительно выше. У американской компании этот показатель на конец 2013 г. составлял $22,7 млрд (0,3 показателя EBITDA), у "Роснефти"- 1,77 трлн руб. на 30 сентября 2014 г. (1,55 EBITDA; $51,4 млрд по курсам на тот же день). В 2014 г. "Роснефть" в связи с санкциями попросила средства на новые проекты в Восточной Сибири более 2 трлн руб. из Фонда национального благосостояния, но заявку в таком виде не согласовало Минэкономразвития.
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Денис Абрамов / Ведомости
Капитализация
Рыночная капитализация ExxonMobil 18 ноября составляла более $400 млрд, это второй показатель в мире после Apple. "Роснефть" стоит почти на порядок дешевле - 2,47 трлн руб. ($53 млрд по курсу 19 ноября). С начала года акции "Роснефти" подешевели на 6,8%, а Exxon - на 6,3%.
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Олег Савин / ТАСС
Национальные или международные?
И Exxon, и "Роснефть" позиционируют себя как международные компании, но у американцев проектов за рубежом намного больше. Exxon ведет добычу в 39 странах (в том числе и в России), перерабатывает нефть в 17, а нефтехимией занимается в 15, причем в годовом отчете компании отмечается, что она хорошо представлена в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Роснефть" работает в 16 странах, добыча нефти ведется, помимо России, в Мексиканском заливе, в Венесуэле и во Вьетнаме.
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Reuters
Количество работников
На конец 2013 г. в "Роснефти" работали 228 000 человек, причем за год количество работников увеличилось на 37,3%. Штат ExxonMobil гораздо скромнее - 75 000.
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В России распространено воровство бюджетных денег, а государству не хватает институтов для пресечения коррупции. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью газете «Коммерсантъ».
«Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», – сказал Кудрин. Он констатировал, что в России не хватает государственных и общественных институтов «для сдерживания воровства».
«Содействовать борьбе с коррупцией должно все: и свобода слова, и политическая конкуренция, и фактическая, реальная подотчетность органов власти своим избирателям», – указал Кудрин. По его словам, в России в частности до сих пор не научились работать с ценами госконтрактов. Приоритетом Кудрин назвал проверку госзакупок, поскольку «это самая сложная и самая коррупционная сфера».
Если общество считает, что госресурсы разбазариваются и воруются, то это является и недоработкой в том числе Счетной палаты, отметил Кудрин. При этом он добавил, что с антикоррупционным запросом «не все так просто». «Кажется, общество по какой-то причине не хочет, чтобы какие-то вопросы вообще анализировались, – пояснил Кудрин. – В отношении чиновников – что хотите, в отношении остальных – нет».
10 цитат нового председателя Счетной палаты
Alexander Zemlianichenko Jr / AP
«Вы знаете, в прошлом году у нас в трудоспособном возрасте умерло 450 000 человек, 80% из них – мужчины, если мы не вложимся в это – надо спасать мужчин в общем...». 2017 г.
1/10
AP Photo/RIA-Novosti, Yekaterina Shtukina, Presidential Press Service
О работе Дмитрия Медведева: «Я предполагал, зная его [Медведева], зная проблемы и вызовы, которые встанут перед страной, что ему будет сложно с ними справиться. Скорее всего, он не сможет организовать работу должным образом. Сейчас прошло время, и я вижу, что так и произошло». 2014 г.
2/10
Сергей Портер / Ведомости
О честных выборах: «Вместо того, чтобы придерживаться буквы закона, мы живем, как нам хочется. В результате у нас очень слабая система управления». 2011 г.
3/10
Денис Гришкин / Ведомости
Об акцизах на алкоголь и табак: «Мы хотим, чтобы люди чувствовали, что тот, кто пьет водку, кто курит, тот больше внесет помощь государству. Выкурил пачку сигарет — значит, больше внес средств на решение социальных задач, поддержку демографии, развитие каких-то других социальных услуг». 2010 г.
4/10
Андрей Махонин / Ведомости
О падении цен на нефть: «Мы готовились к худшему, оно наступило быстрее, чем мы ожидали, но мы готовы к этому». 2009 г.
5/10
Денис Гришкин / Ведомости
О нехватке профессиональных кадров: «В стране не хватает трудолюбивых, профессиональных, очень честных людей». 2009 г.
6/10
Сергей Портер / Ведомости
«Я начинал свою карьеру после школы с автомеханика и осваивал эту специальность в течение двух лет. Так что можно начинать с любой специальности и дорасти до министра финансов». 2009 г.
7/10
Валерий Волков / Ведомости
«Я согласен, что нам нужно сходить с нефтяной иглы и заканчивать курить, но впервые слышу, что для того, чтобы закончить курить, нужно выкурить все, что скопилось на складах». 2006 г.
8/10
Денис Гришкин / Ведомости
О реформах: «Если проводить реформы активно – то это не скучно». 2011 г.
9/10
Сергей Субботин / РИА Новости
«Мы шутили, сколько у нас было отставок. Больше всего их оказалось у главы МЧС Сергея Шойгу – на его счету 20 отставок». 2007 г.
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«Российские железные дороги» к 20 декабря подготовят технико-экономическое обоснование новой «стройки века» – второго Северомуйского тоннеля, который увеличит пропускную способность участка Байкало-Амурской магистрали до 100 млн т в год, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол поручений по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа.
Обеспечить разработку документа поручено Минтрансу, Минэкономразвития, РЖД и Совету потребителей железнодорожной монополии. О необходимости проработки строительства второго Северомуйского тоннеля на заседании президентской комиссии по ТЭК 27 августа говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров. «Это бутылочное горлышко на БАМе, – пояснял он. – Для того чтобы развивать Дальний Восток, нам нужно будет увеличивать объем перевозок. Если мы построим второй тоннель, то это даст возможность провозить не 16 млн, а 100 млн т грузов». Однако Белозеров констатировал длительный срок такой стройки – воздвигнуть тоннель длиной 15 км даже при нынешних технологиях получится примерно за 10 лет.
Самый длинный на железных дорогах России Северомуйский тоннель на БАМе (15,3 км) введен в 2003 г. после 26 лет стройки. Как и участок Иркутск–Слюдянка Транссиба, тоннель является узким местом обхода Байкала, которое тормозит движение грузов на Восток. По словам одного из собеседников издания в отрасли, в отличие от выходов из Кузбасса это один из участков, которые невозможно развивать постепенно, необходима масштабная стройка.
Оценка стройки Северомуйского тоннеля-2 в документах не приводится. Один из источников «Коммерсанта» говорит о сумме около 100 млрд руб. По словам другого, она может существенно измениться в зависимости от проекта. По информации знакомого с ситуацией источника издания, РЖД планируют начать стройку не ранее 2025 г. в случае сохранения темпов роста экспорта угля.
Век Транссиба: как строили самую длинную магистраль в мире
Фотохроника ТАСС
12 февраля 1891 г. кабинет министров Российской империи постановил утвердить направление Уссурийской железной дороги от Владивостока до станции Графская, приступить в 1891 г. к сооружению железной дороги от Миасса до Челябинска, а также начать изыскательские работы на других участках Транссибирской магистрали, соединившей Владивосток с Москвой. На фото: вагон-церковь, построенный в 1891–1896 гг. во имя великой княжны Ольги Николаевны (одной из дочерей Николая I) и использовавшийся для богослужений во время строительства Транссиба
1/18
Фотохроника ТАСС
Транссиб разделили на семь дорог: Западно-Сибирскую, Средне-Сибирскую, Кругобайкальскую, Забайкальскую, Амурскую, Северо-Уссурийскую и Южно-Уссурийскую. На фото: строительство Транссибирской железной дороги на участке Екатеринбург – Челябинск. 1900 г.
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Иван Томашкевич
Сосредоточение огромного количества людей даже при преобладании ручного труда позволило строить стремительными темпами. Уже к зиме 1893 г. было построено 413 км, в 1894 г. – 891 км, а в 1895 г. – более 1340 км. На фото: укладка путей Транссибирской магистрали из альбома «Великий путь», 1899 г.
3/18
РИА Новости
В дальнейшем более пересеченная и отдаленная местность снизила темпы стройки. Путь от станции Обь, расположенной в 17 км от Новосибирска (на фото, 1903 г.), до Иркутска длиной 1818 км был завершен в 1899 г.
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transsib.ru
Мосты через великие сибирские реки – Иртыш, Обь (на фото участок у Новониколаевска, сейчас в Новосибирске, 3332 км, 1897 г.) и Енисей – принесли славу выдающимся российским инженерам Лавру Проскурякову, Николаю Белелюбскому и Оресту Вяземскому
5/18
transsib.ru
Первый железнодорожный мост через Енисей архитектора Вяземского стал единственным инженерным сооружением Великого Сибирского пути, наряду с Эйфелевой башней удостоенным Гран-при и Большой золотой медали Всемирной выставки в Париже «за архитектурное совершенство и великолепное техническое исполнение». Вид с левого берега южней железнодорожной линии в Красноярске (4100 км, 1908 г.)
6/18
transsib.ru
При возведении мостов через Обь и Енисей (на фото, 1899 г.) инженеры Лавр Проскуряков и Николай Белелюбский разработали новые конструкции пролетов, позволявшие уменьшить их вес на 10–15% без ущерба для прочности
7/18
transsib.ru
Шестипролетный мост через Иртыш недалеко от Омска (2708 км, 1897 г.) по проекту инженера-строителя Николая Белелюбского
8/18
Иван Томашкевич
В 1900 г. было закончено строительство участка от Иркутска до Сретенска с паромной переправой через Байкал. Особенно сложным оказалось строительство Кругобайкальской железной дороги, где на 260 км пришлось около 40 тоннелей и 200 мостов. Ее завершили уже в 1905 г., во время Русско-японской войны. Фото из альбома «Великий путь», 1899 г.
9/18
transsib.ru
В 1896 г., когда закончилось строительство всей Уссурийской дороги, были выполнены значительные работы на Забайкальской линии, Петербург подписал договор с Китаем о проведении части Сибирской магистрали через Манчжурию. Возведение Китайско-Восточной железной дороги позволило открыть сквозное движение поездов из Европы во Владивосток. На фото Китайский разъезд (сейчас станция Тарская в Забайкальском крае, 6307 км, 1903 г.), от нее поезда отходили к станции Манчжурия, расположенной в Китае
10/18
transsib.ru
В 1907 г. решили вернуться к строительству Амурской железной дороги исключительно по российской территории. В 1908 г. развернулось сооружение последнего звена Транссиба, от Куэнги до Хабаровска длиной около 2000 км. Прокладка пути на восточном участке Амурской дороги была завершена в 1915 г. 12 августа 1913 г. началось возведение Амурского моста у Хабаровска (на фото опора номер 1 у правого берега Амура, Хабаровский край, ТРС (8514 км), 1913 г.
11/18
transsib.ru
На возведении моста круглосуточно работали 5000 человек. Металлические фермы весом свыше 1000 т были изготовлены в Варшаве на заводе «К. Рудзкий и Ко». В разобранном виде их доставляли в Одессу, а затем через Суэцкий канал, Индийский и Тихий океаны – во Владивосток. На фото: сооружение русловых опор Амурского моста, на заднем плане – поселок строителей, расположенный на острове посреди Амура (1913 г.)
12/18
transsib.ru
18 октября 1916 г. благодаря запуску Амурского моста Москва соединилась с Владивостоком надежной железнодорожной магистралью, полностью проходящей по русской земле. На фото первый поезд движется по Амурскому мосту, украшенному государственными флагами Российской империи. Главный пролет Амурского моста разработал Лавр Проскуряков, Григорий Передерия сконструировал подъездную эстакаду
13/18
Владимир Тарабащук /ИТАР-ТАСС
Мост через Амур у Хабаровска разобрали лишь в 1999 г. (на фото: демонтаж моста). На его месте возвели новый двухъярусный мост, дополненный автомобильным полотном. Сейчас одна из демонтированных ферм «царского» моста находится в Музее истории Амурского моста
14/18
Эдгар Брюханенко /Фотохроника ТАСС
Станция Транссибирской железной дороги Половина в Иркутской области. Мнение о происхождении названия станции из-за расположения на полпути между Москвой и Владивостоком не совсем обоснованно: от Москвы до Половины более 5000 км, от Половины до Владивостока – около 4100 км. Фото: 1970-е гг.
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Иван Шагин/РИА Новости
Участок железной дороги Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре. 1950-е гг.
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В.Сметанин / Фотохроника ТАСС
Электрификация участка Транссиба в Иркутской области. Полная электрификация магистрали завершена в 2002 г.
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Клипиницер Борис, Матвиевский Владимир / Фотохроника ТАСС
Консолидированная выручка НМТП увеличилась на 7% до $480,5 млн, показатель EBITDA – на 3,7% до $342,66 млн. Рентабельность EBITDA снизилась на 2,3% до 71,3%. Отношение чистого долга к EBITDA улучшилось до 1,32 против 1,64 на начало года. Чистый долг группы снизился на 18,2% до $879,8 млн. Размер денежных средств и их эквивалентов на конец полугодия составил $227,2 млн.
НМТП – крупнейший порт России по грузообороту и финансовым показателям. Сейчас 50,1% акций компании на паритетных условиях принадлежит «Транснефти» и группе «Сумма» через Novoport Holding. Кроме того, «Транснефть» через «дочку» «Транснефть-сервис» владеет еще 10,5%, «Сумма» – 2,75%. 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находится в управлении РЖД.
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Бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски стал консультантом торговой сети «Магнит» по маркетингу и цифровым технологиям. Об этом сообщаетРБК со ссылкой на представителя «Магнита».
Собеседник агентства уточнил, что Перекальски займется продвижением сети в цифровом пространстве и поможет ей стать более клиентоориентированной. Перекальски подтвердил РБК, что с прошлой недели стал консультантом «Магнита».
Компания рассчитывает, что экс-руководитель интернет-ритейлера использует свой опыт и знания для трансформации маркетинга, развития диджитал-коммуникаций, клиентской аналитики и сервиса, программ лояльности, брендинга и собственных торговых марок «Магнита». «Дэнни будет отвечать за формирование нового подхода к покупателям: изменение коммуникации, создание проактивной среды, максимально отвечающей их потребностям и интересам», - уточнил представитель компании.
Он руководил Ozon с 2014 по конец 2017 г.
Сеть магазинов «Магнит» была основана в 1994 г. бизнесменом Сергеем Галицким. Общее число магазинов сети на 30 июня приблизилось к 17 000.
Как выглядит магазин без касс и продавцов от Amazon
Elaine Thompson / AP
Американский интернет-ритейлер Amazon в понедельник открыл в Сиэтле первый в мире автоматизированный супермаркет Amazon Go без касс и продавцов, сообщил официальный сайт компании
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Elaine Thompson / AP
Чтобы войти в магазин через турникет, нужен смартфон с приложением от Amazon
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Elaine Thompson / AP
Войдя в магазин, покупатель может взять все необходимые продукты, положить в специальную сумку и покинуть помещение
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Elaine Thompson / AP
При помощи установленных на полках сканеров стоимость покупки автоматически списывается со счета пользователя в приложении
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Elaine Thompson / AP
Отказаться от товара можно, поставив его обратно на полку
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Elaine Thompson / AP
В супермаркете использованы те же технологии, что и в беспилотных автомобилях: компьютерное зрение, комплексирование данных с разных датчиков и глубинное обучение
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Elaine Thompson / AP
Tехнология не нуждается в радиочастотных метках (RFID) на товарах
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Elaine Thompson / AP
Автоматизированный магазин Amazon, отмечает ВВС, открылся в тестовом режиме год назад только для сотрудников компании
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Jason Redmond / Reuters
Во время тестирования возникали некоторые трудности в работе супермаркета, в частности, когда товары с полок брали дети или система неправильно идентифицировала пользователя
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Elaine Thompson / AP
По мнению The New York Times, подобные технологии угрожают рабочим местам примерно 3,5 млн кассиров в США, но компания говорит, что нововведение просто даст им другую работу
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Окружной суд Амстердама в мае арестовал принадлежащие «Газпрому» акции оператора газопровода «Голубой поток» Blue Stream Pipeline Company B.V. по иску «Нафтогаза Украины». Об этом говорится в отчете российской компании, опубликованном в среду. Также сообщается, что арест наложен на погашение задолженности BSPC перед «Газпромом».
«В настоящий момент ПАО "Газпром" оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия НАК "Нафтогаз Украины" по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения от 28 февраля 2018 г., в том числе обеспечительные меры», – говорится в отчете «Газпрома».
Стокгольмский арбитраж в феврале обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. До этого суд постановил, что украинская сторона должна выплатить «Газпрому» $2,018 млрд долга за поставки газа. С учетом этого «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания обжаловала это постановление суда и ждет решения по апелляции. «Нафтогаз» в свою очередь пытается взыскать с «Газпрома» $2,56 млрд, не дожидаясь рассмотрения жалобы.
Газопровод «Голубой поток» предназначен для поставок российского газа в Турцию через акваторию Черного моря, минуя третьи страны. Он дополняет газотранспортный коридор из России в Турцию, который проходит через территорию Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии. BSPC – совместное предприятие «Газпрома» и итальянской Eni.
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Убыток «Уралкалия» за первое полугодие 2018 г. составил 242 млн руб., сообщила компания в отчете по МСФО. В первом полугодии прошлого года она получила прибыль 26,1 млрд руб. Выручка выросла на 4,1% до 83,791 млрд руб.
На финансовый результат «Уралкалия» повлиял убыток по курсовым разницам и переоценка производных финансовых инструментов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.
В первом полугодии этого года убыток компании от курсовых разниц составил 23,5 млрд руб., следует из отчета. В аналогичном периоде 2017 г. курсовая разница позволила компании получить более 9 млрд руб. доходов.
У компании большой долг в иностранной валюте, а основные производственные активы находятся в России, объясняет аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Из-за валютной разницы ее задолженность перед банками с 1 января по 30 июня 2018 г. выросла на 8% до 297, 9 млрд руб. По подсчетам Лобазова, без учета курсовых разниц чистая прибыль могла бы привысить $300 млн.
Чтобы минимизировать потери из-за валютных колебаний, «Уралкалий» в июне 2018 г. заключил ряд сделок валютно-процентного свопа на общую сумму $239 млн сроком до 2023 г. В течение этого времени он будет осуществлять платежи по фиксированной ставке: для долларовых платежей она составит 4,5%, для рублевых — 7,7%.
Финансы
Новости
Шведский онлайн-брокер запустил самый дешевый глобальный фонд в мире
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Шведский онлайн-брокер Avanza Bank AB в среду объявил о запуске самого дешевого глобального фонда в мире, пишет Bloomberg. Он взимает комиссию за управление в размере всего 0,05% от стоимости чистых активов фонда, общая годовая стоимость для клиентов составляет около 0,1%, включая ежегодную оплату и транзакционные издержки. В среднем семь других скандинавских фондов взимают комиссию в 0,3% в год за аналогичные услуги, отмечает агентство.
Главный исполнительный директор Avanza Рикард Йозефсон считает, что низкая стоимость услуг – единственный способ конкурировать, когда речь заходит об инвестиционных продуктах.
По его словам, в мире нет более дешевого глобального фонда. «Мы провели опрос с Morningstar, и нигде в мире больше нет глобального фонда, доступного для всех клиентов», – сказал Йозефсон.
Avanza ожидает, что его низкая комиссия позволит повысить число клиентов и достичь долгосрочных финансовых целей. В конце июня у Avanza было 776 400 клиентов, что на 22% больше, чем годом ранее, и на 168% больше, чем пятью годами ранее. Кроме того, Avanza ожидает, что новый фонд сделает «клиентов более активными и побудит их инвестировать в другие инструменты» онлайн-брокера, добавил Йозефсон.
Как цвета влияют на поведение инвесторов
Андрей Гордеев / Ведомости
Рост котировок на биржах традиционно отражается зеленым цветом, а падение – красным
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Андрей Гордеев / Ведомости
Это давний обычай, но, как выясняется, такая цветовая гамма может оказывать определенное психологическое воздействие на поведение инвесторов
Показ цен акций в красном цвете заставляет людей ожидать их дальнейшего падения в ближайшее время и менее высокой доходности – в более отдаленной перспективе
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Alex Grimm / Reuters
Если просто представить убыток черным цветом, он будет восприниматься гораздо менее остро и болезненно, выяснили исследователи
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Евгений Разумный / Ведомости
А если красным, то людей можно сделать примерно на 25% менее склонными к риску
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Ramin Talaie / Bloomberg
Красный цвет традиционно воспринимается как цвет опасности. Вам может показаться, что ваши деньги буквально горят
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Андрей Гордеев / Ведомости
Однако подсознательно участник торгов может откликаться не только на сам цвет, но и на его интенсивность
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Olivia Harris / Reuters
Отражение прибылей и убытков в ярких цветах может сделать клиентов более склонными к трейдингу, говорит Дэниел Иган, директор по поведенческим финансам и инвестициям в нью-йоркской финансовой фирме Betterment
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Mark Lennihan / AP
К дополнительным действиям может подтолкнуть не только боязнь, вызванная красным цветом, но и ярко-зеленый цвет, которым отражают прибыль и рост
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Денис Абрамов / Ведомости
«Мы знаем, что люди чрезмерно остро реагируют на полученные доходы в краткосрочном периоде. Цвет может усиливать эту реакцию и удвоить эмоции», – говорит Иган
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Eugene Hoshiko / AP
Поэтому отражение динамики котировок в нейтральных цветах может убрать лишние, пусть и не осознаваемые эмоции, и тем самым помочь инвестору в принятии более взвешенного решения
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Lee Jin-man / AP
Интересно, что на ряде азиатских рынков ситуация с цветами обратная, чем на Западе (на фото – Сеул)
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Issei Kato / Reuters
Там рост котировок передается красным цветом, а падение – зеленым (на фото – Токио)
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Richard Drew / AP
Поведение инвесторов, как и людей в принципе, нередко определяется тем, что психологи называют бессознательным предубеждением – факторами, которые мы зачастую не осознаем или которые кажутся нам незначительными
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Вице-премьер Татьяна Голикова оценила эффект от предложений президента Владимира Путина по проведению пенсионной реформы и их стоимость для государства. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Голиковой, с 2019 до 2028 г. от повышения пенсионного возраста пенсионная система получит около 7,8 трлн руб. Эти деньги пойдут на повышение пенсий. «В 2019 г. повышение возраста даст системе около 2,9 трлн руб., но на увеличение пенсий будет направлено в общей сложности 3,29 трлн, в том числе бюджетный трансферт», - уточнила она (цитата по ТАСС).
Вице-премьер добавила, что решение Путина об повышении пенсионного возраста для женщин на пять лет вместо восьми, то есть до 60, а не 63 лет, будет стоить бюджету 3,2 трлн руб. Голикова уточнила, что снижение предложенного возраста выхода на пенсию для женщин затронет 2,4 млн человек. Программа переквалификации россиян предпенсионного возраста, по оценке Голиковой, потребует 30 млрд руб. в течение шести лет. Она охватит примерно 75 000 человек. Увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста - 31,8 млрд руб. в течение шести лет. Программа охватит около 65 800 человек.
Траты на повышение пенсий труженикам села с большим стажем оцениваются примерно в 117 млрд руб. в течение шести лет. Инициатива затронет 1 млн человек. Вице-премьер напомнила о предложении Путина сократить стаж, который требуется для досрочного выхода на пенсию, с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 до 37 лет для женщин. «В течение шести лет стоимость этого мероприятия для государства составит 57,4 млрд руб.», - рассказала она.
«Примерно к 2030-2031 гг. мы рассчитываем на почти полное обнуление трансфертов в Пенсионный фонд из бюджета, то есть Пенсионный фонд должен выйти на самоокупаемость», - подчеркнула вице-премьер. Она добавила, что все доходы Пенсионного фонда пойдут на индексацию пенсий темпами выше инфляции.
Ранее Путин выступил с телеобращением к россиянам. Во время получасового ролика президент заявил, что откладывать пенсионную реформу нельзя. По словам Путина, это безответственно, а нерешительность в этом вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность страны. Российский лидер предложил смягчить вариант пенсионной реформы от правительства и призвал россиян с пониманием отнестись к этим изменениям. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что смягчение пенсионной реформы приведет к росту расходов Пенсионного фонда на 500 млрд руб. в течение шести лет.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
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Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
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Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
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Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Группа «Аэрофлот» за первые шесть месяцев текущего года по международным стандартам финансовой отчетности получила убыток в размере 5,2 млрд руб. против прибыли в 2,9 млрд в первом полугодии прошлого года. Об этом говорится в сообщении группы. При этом выручка «Аэрофлота» за тот же период выросла на 13,2% до 265,8 млрд руб.
Ключевым фактором, повлиявшим на операционные затраты, стал рост цен на авиационный керосин, объясняется в сообщении группы. По данным «Аэрофлота», за полгода 2018 г. рост составил почти 30%. В результате расходы на авиатопливо за шесть месяцев увеличились на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 77,9 млрд руб.
Кроме того, на 5,8% выросли расходы на обслуживание воздушных судов и пассажиров, в основном за счет роста объемов перевозок, а также на 8,7% увеличились расходы на оплату труда после повышения зарплаты командиров воздушных судов.
За шесть месяцев «Аэрофлот» перевез 24,9 млн пассажиров, что на 8,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 14,6%, от чартерных – на 32,3%, от грузовых перевозок – на 13,9%.
Общий долг группы «Аэрофлот» по состоянию на 30 июня снизился на 7,3% по сравнению с показателем на конец 2017 г. и составил 97 млрд руб.
Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»
Tony Gutierrez / AP
Консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих брендов авиакомпаний в мире. На первом месте, как и в 2017 г., – American Airlines. Бренд американской авиакомпании за год подешевел – с $9,811 млрд до $9,094 млрд в этом году
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Paul Sancya / AP
Второе место занимает американская Delta. Brand Finance оценила бренд авиакомпании в $8,712 млрд против $9,232 млрд годом ранее
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Mike Blake / Reuters
Топ-3 самых ценных брендов замыкает еще один американский авиаперевозчик – United. Бренд компании оценен в $7,027 млрд ($7,161 в 2017 г.)
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Kamran Jebreili / AP
На четвертом месте, как и годом ранее, – Emirates. Компания из ОАЭ в 2016 г. занимала первое место рейтинга. В 2017 г. ее бренд, по данным консалтинговой компании, стоил $6,082 млрд, а в этом году подешевел до $5,336 млрд
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Kiichiro Sato / AP
Пятерку самых ценных мировых брендов авиакомпаний замыкает американский лоукостер Southwest Airlines. Бренд компании оценивается в $5,298 млрд против $6,001 млрд годом ранее
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Евгений Разумный / Ведомости
Китайская China Southern Airlines заняла шестое место рейтинга. Бренд авиаперевозчика оценен в $4,063 млрд – компания поднялась на одну позицию в рейтинге (годом ранее бренд оценивался в $3,705 млрд)
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Tyrone Siu / Reuters
Еще одна китайская авиакомпания – China Eastern Airlines – также усилила позиции в рейтинге и поднялась на седьмую строчку. По данным Brand Finance, ее бренд подорожал до $3,810 млрд с $3,145 млрд
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Евгений Разумный / Ведомости
С шестой на восьмую строчку рейтинга опустилась британская British Airways – ее бренд оценили в $3,484 млрд в этом году против $3,708 млрд в прошлом
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Евгений Разумный / Ведомости
Еще один китайский авиаперевозчик – Air China – занял девятую строчку рейтинга с оценкой бренда в $3,433 млрд ($2,893 млрд годом ранее)
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Андрей Махонин / Ведомости
Топ-10 замыкает крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa. За год ее бренд подорожал до $2,914 с $2,259 млрд, по данным Brand Finance
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Андрей Гордеев / Ведомости
Российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на 24-м месте, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2017 г. По оценкам консалтинговой компании, бренд "Аэрофлота" подорожал до $1,429 млрд с $1,270 млрд годом ранее. При этом "Аэрофлот" второй год подряд признается самым узнаваемым авиационным брендом
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Facebook с 30 августа сделает свою видеоплатформу Watch доступной пользователям по всему миру. Об этом сообщается в официальном блоге компании. Платформа предназначена для публикации видеоблогов, прямых трансляций и авторских шоу.
«Сегодня мы делаем Facebook Watch доступным повсюду и даем людям во всем мире новую возможность открыть для себя прекрасные видеоролики и общаться с создателями, друзьями и другими фанатами», - заявила руководитель подразделения видео компании Фиджи Симо, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Сервис Watch заработал в августе 2017 г. До сих пор он был доступен только для американских пользователей. С помощью этого сервиса, как отмечает Bloomberg, Facebook рассчитывает конкурировать с крупнейшим видеосервисом от Google. В отличие от принадлежащего технологическому гиганту видеохостинга YouTube, где свои видео могут публиковать все, кто захочет, Watch предназначен для публикации авторских шоу. Речь идет о программах, которые создаются в рамках партнерских соглашений с Facebook.
Авторы контента могут монетизировать его на платформе Facebook, присоединившись к программе Ad Breaks. Эта программа позволяет включать рекламные ролики в видео. По данным TechCrunch, если автор предусматривает рекламные паузы в своем проекте, то 45% поступлений от рекламодателей будет получать Facebook.
10 самых дорогих мировых брендов – 2018
Kin Cheung / AP
Бренд Apple восьмой год подряд возглавил рейтинг самых дорогих брендов по версии американского Forbes. Журнал оценил его стоимость в $182,8 млрд, за год он подорожал на 8%
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Dado Ruvic / Reuters
На втором месте бренд Google, подорожавший за год на 30% до $132,1 млрд
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Elaine Thompson / AP
Третье место занял бренд Microsoft, стоимость которого за год выросла на 21% до $104,9 млрд
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Amy Sussman / Invision / AP
Facebook оказался на четвертом месте – $94,8 млрд
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Jens Meyer / AP
На пятом месте – Amazon ($70,9 млрд)
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Максим Стулов / Ведомости
Coca-Cola на шестом месте ($57,3 млрд)
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Евгений Разумный / Ведомости
На седьмом месте Samsung ($47,6 млрд)
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Ng Han Guan / AP
Стоимость бренда Disney оценена в $47,5 млрд – восьмое место
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Евгений Егоров / Ведомости
На девятом месте Toyota ($44,7 млрд)
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Десятку самых дорогих брендов замыкает AT&T ($41,9 млрд). Российских брендов в списке Forbes нет
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Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил гендиректором Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадима Дуду. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
С 2016 г. исполняющим обязанности генерального директора РГБ был Владимир Гнездилов. 28 августа РБК со ссылкой на источники сообщил о скорой отставке Гнездилова. В качестве повода к отставке один из собеседников издания называл «недоработки во многих вопросах». Источник, близкий к администрации президента, уточнял в беседе с изданием, что директором РГБ может стать Дуда.
Дуда окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности инженер-механик. С июня 2012 г. по декабрь 2013 г. он занимал пост директора департамента информационной политики и международных связей Минкультуры. До перехода в РГБ Дуда возглавлял Всероссийскую библиотеку иностранной литературы им. М. И. Рудомино. На этой должности он работал с 2015 г.