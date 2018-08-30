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Бизнес
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Минфин США предоставит Exxon документы по делу о штрафе за общение с Сечиным

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Американский суд обязал министра финансов США Стивена Мнучина предоставить нефтяной корпорации Exxon Mobil дополнительные документы, связанные со штрафом компании за нарушение санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg.

Окружной суд Далласа отклонил возражения минфина на вынесенное в июне судебное распоряжение о передаче Exxon документов, которые компания просила для возможности оспорить взыскание $2 млн. Ранее управление по контролю за иностранными активами минфина (OFAC) заявило, что предоставило компании все неконфиденциальные материалы по делу.

В июле 2017 г. OFAC наложил на Exxon штраф в размере $2 млн за нарушение санкций, введенных в связи с присоединением Россией Крыма. OFAC отмечал, что президенты американских «дочек» компании в мае 2014 г. вступили в деловые отношения с находящимся под санкциями США главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, в частности подписали с ним документы по нефтегазовым проектам в России.

Сечин был включен в санкционный список США в конце апреля 2014 г. Американский минфин указывал, что лицам из США запрещено иметь дело с попавшими под санкции лицами и заключать с ними сделки. Несмотря на это Exxon «не остановилась и подписала юридические документы с Игорем Сечиным в период примерно с 14 по 23 мая 2014 г.», отмечал OFAC.

Exxon попыталась оспорить штраф в суде. Корпорация настаивала, что в пояснениях для СМИ американская администрация называла целью санкций выявить и изолировать людей из ближнего круга президента России Владимира Путина, а не компании, которыми они могут управлять (секторальные санкции против «Роснефти» и других российских компаний, ограничившие поставки им технологий и предоставление долгосрочного финансирования, были введены позже). Поэтому Exxon, по ее утверждению, разделила «личное» и «профессиональное» общение с Сечиным, тем более что лицам из США, например, не было запрещено участвовать в заседании совета директоров «Роснефти».

В 2018 г. Exxon объявила о решении выйти из всех совместных проектов с «Роснефтью» из-за американских санкций.

Экономика
Новости

Кудрин назвал оправданным мнение о масштабной коррупции во власти

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В России распространено воровство бюджетных денег, а государству не хватает институтов для пресечения коррупции. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью газете «Коммерсантъ».

«Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», – сказал Кудрин. Он констатировал, что в России не хватает государственных и общественных институтов «для сдерживания воровства».

«Содействовать борьбе с коррупцией должно все: и свобода слова, и политическая конкуренция, и фактическая, реальная подотчетность органов власти своим избирателям», – указал Кудрин. По его словам, в России в частности до сих пор не научились работать с ценами госконтрактов. Приоритетом Кудрин назвал проверку госзакупок, поскольку «это самая сложная и самая коррупционная сфера». 

Если общество считает, что госресурсы разбазариваются и воруются, то это является и недоработкой в том числе Счетной палаты, отметил Кудрин. При этом он добавил, что с антикоррупционным запросом «не все так просто». «Кажется, общество по какой-то причине не хочет, чтобы какие-то вопросы вообще анализировались, – пояснил Кудрин. – В отношении чиновников – что хотите, в отношении остальных – нет».

10 цитат нового председателя Счетной палаты

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«Коммерсантъ» узнал о планах РЖД начать новую «стройку века» на БАМе

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«Российские железные дороги» к 20 декабря подготовят технико-экономическое обоснование новой «стройки века» – второго Северомуйского тоннеля, который увеличит пропускную способность участка Байкало-Амурской магистрали до 100 млн т в год, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол поручений по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа.

Обеспечить разработку документа поручено Минтрансу, Минэкономразвития, РЖД и Совету потребителей железнодорожной монополии. О необходимости проработки строительства второго Северомуйского тоннеля на заседании президентской комиссии по ТЭК 27 августа говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров. «Это бутылочное горлышко на БАМе, – пояснял он. – Для того чтобы развивать Дальний Восток, нам нужно будет увеличивать объем перевозок. Если мы построим второй тоннель, то это даст возможность провозить не 16 млн, а 100 млн т грузов». Однако Белозеров констатировал длительный срок такой стройки – воздвигнуть тоннель длиной 15 км даже при нынешних технологиях получится примерно за 10 лет.

Самый длинный на железных дорогах России Северомуйский тоннель на БАМе (15,3 км) введен в 2003 г. после 26 лет стройки. Как и участок Иркутск–Слюдянка Транссиба, тоннель является узким местом обхода Байкала, которое тормозит движение грузов на Восток. По словам одного из собеседников издания в отрасли, в отличие от выходов из Кузбасса это один из участков, которые невозможно развивать постепенно, необходима масштабная стройка. 

Оценка стройки Северомуйского тоннеля-2 в документах не приводится. Один из источников «Коммерсанта» говорит о сумме около 100 млрд руб. По словам другого, она может существенно измениться в зависимости от проекта. По информации знакомого с ситуацией источника издания, РЖД планируют начать стройку не ранее 2025 г. в случае сохранения темпов роста экспорта угля.

Век Транссиба: как строили самую длинную магистраль в мире

Бизнес
Новости

Полугодовая прибыль крупнейшего российского порта упала почти в два раза

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Чистая прибыль группы «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) по МСФО снизилась в первом полугодии 2018 г. относительно аналогичного прошлогоднего периода на 43% до $140,3 млн, сообщает компания.

Консолидированная выручка НМТП увеличилась на 7% до $480,5 млн, показатель EBITDA – на 3,7% до $342,66 млн. Рентабельность EBITDA снизилась на 2,3% до 71,3%. Отношение чистого долга к EBITDA улучшилось до 1,32 против 1,64 на начало года. Чистый долг группы снизился на 18,2% до $879,8 млн. Размер денежных средств и их эквивалентов на конец полугодия составил $227,2 млн.

НМТП – крупнейший порт России по грузообороту и финансовым показателям. Сейчас 50,1% акций компании на паритетных условиях принадлежит «Транснефти» и группе «Сумма» через Novoport Holding. Кроме того, «Транснефть» через «дочку» «Транснефть-сервис» владеет еще 10,5%, «Сумма» – 2,75%. 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находится в управлении РЖД.

Совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов находится под стражей, их обвиняют в организации преступного сообщества и растрате 2,5 млрд руб. бюджетных средств.

Бизнес
Новости

Бывший гендиректор Ozon стал консультантом «Магнита» по цифровым технологиям

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Бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски стал консультантом торговой сети «Магнит» по маркетингу и цифровым технологиям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя «Магнита».

Собеседник агентства уточнил, что Перекальски займется продвижением сети в цифровом пространстве и поможет ей стать более клиентоориентированной. Перекальски подтвердил РБК, что с прошлой недели стал консультантом «Магнита».

Компания рассчитывает, что экс-руководитель интернет-ритейлера использует свой опыт и знания для трансформации маркетинга, развития диджитал-коммуникаций, клиентской аналитики и сервиса, программ лояльности, брендинга и собственных торговых марок «Магнита». «Дэнни будет отвечать за формирование нового подхода к покупателям: изменение коммуникации, создание проактивной среды, максимально отвечающей их потребностям и интересам», - уточнил представитель компании.

Он руководил Ozon с 2014 по конец 2017 г.

Сеть магазинов «Магнит» была основана в 1994 г. бизнесменом Сергеем Галицким. Общее число магазинов сети на 30 июня приблизилось к 17 000.

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Бизнес
Новости

Суд в Амстердаме арестовал долю «Газпрома» в «Голубом потоке»

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Окружной суд Амстердама в мае арестовал принадлежащие «Газпрому» акции оператора газопровода «Голубой поток» Blue Stream Pipeline Company B.V. по иску «Нафтогаза Украины». Об этом говорится в отчете российской компании, опубликованном в среду. Также сообщается, что арест наложен на погашение задолженности BSPC перед «Газпромом».

«В настоящий момент ПАО "Газпром" оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия НАК "Нафтогаз Украины" по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения от 28 февраля 2018 г., в том числе обеспечительные меры», – говорится в отчете «Газпрома».

Стокгольмский арбитраж в феврале обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. До этого суд постановил, что украинская сторона должна выплатить «Газпрому» $2,018 млрд долга за поставки газа. С учетом этого «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания обжаловала это постановление суда и ждет решения по апелляции. «Нафтогаз» в свою очередь пытается взыскать с «Газпрома» $2,56 млрд, не дожидаясь рассмотрения жалобы.

Газопровод «Голубой поток» предназначен для поставок российского газа в Турцию через акваторию Черного моря, минуя третьи страны. Он дополняет газотранспортный коридор из России в Турцию, который проходит через территорию Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии. BSPC – совместное предприятие «Газпрома» и итальянской Eni.

Бизнес
Новости

«Уралкалий» получил убыток в первом полугодии 2018 года

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Убыток «Уралкалия» за первое полугодие 2018 г. составил 242 млн руб., сообщила компания в отчете по МСФО. В первом полугодии прошлого года она получила прибыль 26,1 млрд руб. Выручка выросла на 4,1% до 83,791 млрд руб.

На финансовый результат «Уралкалия» повлиял убыток по курсовым разницам и переоценка производных финансовых инструментов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

В первом полугодии этого года убыток компании от курсовых разниц составил 23,5 млрд руб., следует из отчета. В аналогичном периоде 2017 г. курсовая разница позволила компании получить более 9 млрд руб. доходов.

У компании большой долг в иностранной валюте, а основные производственные активы находятся в России, объясняет аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Из-за валютной разницы ее задолженность перед банками с 1 января по 30 июня 2018 г. выросла на 8% до 297, 9 млрд руб. По подсчетам Лобазова, без учета курсовых разниц чистая прибыль могла бы привысить $300 млн.

Чтобы минимизировать потери из-за валютных колебаний, «Уралкалий» в июне 2018 г. заключил ряд сделок валютно-процентного свопа на общую сумму $239 млн сроком до 2023 г. В течение этого времени он будет осуществлять платежи по фиксированной ставке: для долларовых платежей она составит 4,5%, для рублевых — 7,7%.

Финансы
Новости

Шведский онлайн-брокер запустил самый дешевый глобальный фонд в мире

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Шведский онлайн-брокер Avanza Bank AB в среду объявил о запуске самого дешевого глобального фонда в мире, пишет Bloomberg. Он взимает комиссию за управление в размере всего 0,05% от стоимости чистых активов фонда, общая годовая стоимость для клиентов составляет около 0,1%, включая ежегодную оплату и транзакционные издержки. В среднем семь других скандинавских фондов взимают комиссию в 0,3% в год за аналогичные услуги, отмечает агентство.

Главный исполнительный директор Avanza Рикард Йозефсон считает, что низкая стоимость услуг – единственный способ конкурировать, когда речь заходит об инвестиционных продуктах.

По его словам, в мире нет более дешевого глобального фонда. «Мы провели опрос с Morningstar, и нигде в мире больше нет глобального фонда, доступного для всех клиентов», – сказал Йозефсон.

Avanza ожидает, что его низкая комиссия позволит повысить число клиентов и достичь долгосрочных финансовых целей. В конце июня у Avanza было 776 400 клиентов, что на 22% больше, чем годом ранее, и на 168% больше, чем пятью годами ранее. Кроме того, Avanza ожидает, что новый фонд сделает «клиентов более активными и побудит их инвестировать в другие инструменты» онлайн-брокера, добавил Йозефсон.

Как цвета влияют на поведение инвесторов

Политика
Новости

Голикова оценила эффект от пенсионной реформы почти в 8 трлн рублей

Ведомости
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Вице-премьер Татьяна Голикова оценила эффект от предложений президента Владимира Путина по проведению пенсионной реформы и их стоимость для государства. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Голиковой, с 2019 до 2028 г. от повышения пенсионного возраста пенсионная система получит около 7,8 трлн руб. Эти деньги пойдут на повышение пенсий. «В 2019 г. повышение возраста даст системе около 2,9 трлн руб., но на увеличение пенсий будет направлено в общей сложности 3,29 трлн, в том числе бюджетный трансферт», - уточнила она (цитата по ТАСС).

Вице-премьер добавила, что решение Путина об повышении пенсионного возраста для женщин на пять лет вместо восьми, то есть до 60, а не 63 лет, будет стоить бюджету 3,2 трлн руб. Голикова уточнила, что снижение предложенного возраста выхода на пенсию для женщин затронет 2,4 млн человек. Программа переквалификации россиян предпенсионного возраста, по оценке Голиковой, потребует 30 млрд руб. в течение шести лет. Она охватит примерно 75 000 человек. Увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста - 31,8 млрд руб. в течение шести лет. Программа охватит около 65 800 человек.

Траты на повышение пенсий труженикам села с большим стажем оцениваются примерно в 117 млрд руб. в течение шести лет. Инициатива затронет 1 млн человек. Вице-премьер напомнила о предложении Путина сократить стаж, который требуется для досрочного выхода на пенсию, с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 до 37 лет для женщин. «В течение шести лет стоимость этого мероприятия для государства составит 57,4 млрд руб.», - рассказала она.

«Примерно к 2030-2031 гг. мы рассчитываем на почти полное обнуление трансфертов в Пенсионный фонд из бюджета, то есть Пенсионный фонд должен выйти на самоокупаемость», - подчеркнула вице-премьер. Она добавила, что все доходы Пенсионного фонда пойдут на индексацию пенсий темпами выше инфляции.

Ранее Путин выступил с телеобращением к россиянам. Во время получасового ролика президент заявил, что откладывать пенсионную реформу нельзя. По словам Путина, это безответственно, а нерешительность в этом вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность страны. Российский лидер предложил смягчить вариант пенсионной реформы от правительства и призвал россиян с пониманием отнестись к этим изменениям. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что смягчение пенсионной реформы приведет к росту расходов Пенсионного фонда на 500 млрд руб. в течение шести лет.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» в первом полугодии получил убыток из-за роста цен на топливо

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Группа «Аэрофлот» за первые шесть месяцев текущего года по международным стандартам финансовой отчетности получила убыток в размере 5,2 млрд руб. против прибыли в 2,9 млрд в первом полугодии прошлого года. Об этом говорится в сообщении группы. При этом выручка «Аэрофлота» за тот же период выросла на 13,2% до 265,8 млрд руб.

Ключевым фактором, повлиявшим на операционные затраты, стал рост цен на авиационный керосин, объясняется в сообщении группы. По данным «Аэрофлота», за полгода 2018 г. рост составил почти 30%. В результате расходы на авиатопливо за шесть месяцев увеличились на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 77,9 млрд руб.

Кроме того, на 5,8% выросли расходы на обслуживание воздушных судов и пассажиров, в основном за счет роста объемов перевозок, а также на 8,7% увеличились расходы на оплату труда после повышения зарплаты командиров воздушных судов.

За шесть месяцев «Аэрофлот» перевез 24,9 млн пассажиров, что на 8,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 14,6%, от чартерных – на 32,3%, от грузовых перевозок – на 13,9%.

Общий долг группы «Аэрофлот» по состоянию на 30 июня снизился на 7,3% по сравнению с показателем на конец 2017 г. и составил 97 млрд руб.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Технологии
Новости

Facebook сделает свой видеосервис доступным по всему миру

Ведомости
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Facebook с 30 августа сделает свою видеоплатформу Watch доступной пользователям по всему миру. Об этом сообщается в официальном блоге компании. Платформа предназначена для публикации видеоблогов, прямых трансляций и авторских шоу.

«Сегодня мы делаем Facebook Watch доступным повсюду и даем людям во всем мире новую возможность открыть для себя прекрасные видеоролики и общаться с создателями, друзьями и другими фанатами», - заявила руководитель подразделения видео компании Фиджи Симо, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Сервис Watch заработал в августе 2017 г. До сих пор он был доступен только для американских пользователей. С помощью этого сервиса, как отмечает Bloomberg, Facebook рассчитывает конкурировать с крупнейшим видеосервисом от Google. В отличие от принадлежащего технологическому гиганту видеохостинга YouTube, где свои видео могут публиковать все, кто захочет, Watch предназначен для публикации авторских шоу. Речь идет о программах, которые создаются в рамках партнерских соглашений с Facebook.

Авторы контента могут монетизировать его на платформе Facebook, присоединившись к программе Ad Breaks. Эта программа позволяет включать рекламные ролики в видео. По данным TechCrunch, если автор предусматривает рекламные паузы в своем проекте, то 45% поступлений от рекламодателей будет получать Facebook.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

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Стиль жизни
Новости

Медведев назначил нового директора Российской государственной библиотеки

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Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил гендиректором Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадима Дуду. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

С 2016 г. исполняющим обязанности генерального директора РГБ был Владимир Гнездилов. 28 августа РБК со ссылкой на источники сообщил о скорой отставке Гнездилова. В качестве повода к отставке один из собеседников издания называл «недоработки во многих вопросах». Источник, близкий к администрации президента, уточнял в беседе с изданием, что директором РГБ может стать Дуда.

Дуда окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности инженер-механик. С июня 2012 г. по декабрь 2013 г. он занимал пост директора департамента информационной политики и международных связей Минкультуры. До перехода в РГБ Дуда возглавлял Всероссийскую библиотеку иностранной литературы им. М. И. Рудомино. На этой должности он работал с 2015 г.

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