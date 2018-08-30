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Минфин США предоставит Exxon документы по делу о штрафе за общение с Сечиным

Американский суд обязал министра финансов США Стивена Мнучина предоставить нефтяной корпорации Exxon Mobil дополнительные документы, связанные со штрафом компании за нарушение санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg.

Окружной суд Далласа отклонил возражения минфина на вынесенное в июне судебное распоряжение о передаче Exxon документов, которые компания просила для возможности оспорить взыскание $2 млн. Ранее управление по контролю за иностранными активами минфина (OFAC) заявило, что предоставило компании все неконфиденциальные материалы по делу.

В июле 2017 г. OFAC наложил на Exxon штраф в размере $2 млн за нарушение санкций, введенных в связи с присоединением Россией Крыма. OFAC отмечал, что президенты американских «дочек» компании в мае 2014 г. вступили в деловые отношения с находящимся под санкциями США главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, в частности подписали с ним документы по нефтегазовым проектам в России.

Сечин был включен в санкционный список США в конце апреля 2014 г. Американский минфин указывал, что лицам из США запрещено иметь дело с попавшими под санкции лицами и заключать с ними сделки. Несмотря на это Exxon «не остановилась и подписала юридические документы с Игорем Сечиным в период примерно с 14 по 23 мая 2014 г.», отмечал OFAC.

Exxon попыталась оспорить штраф в суде. Корпорация настаивала, что в пояснениях для СМИ американская администрация называла целью санкций выявить и изолировать людей из ближнего круга президента России Владимира Путина, а не компании, которыми они могут управлять (секторальные санкции против «Роснефти» и других российских компаний, ограничившие поставки им технологий и предоставление долгосрочного финансирования, были введены позже). Поэтому Exxon, по ее утверждению, разделила «личное» и «профессиональное» общение с Сечиным, тем более что лицам из США, например, не было запрещено участвовать в заседании совета директоров «Роснефти».

В 2018 г. Exxon объявила о решении выйти из всех совместных проектов с «Роснефтью» из-за американских санкций.