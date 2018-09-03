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«Победа» повысит минимальную стоимость провоза багажа

«Победа» повысит с 499 руб. до 777 руб. минимальную цену провоза багажа весом 10 кг, следует из сообщения авиакомпании. Новая цена действует с 4 сентября. Как отмечается в сообщении, компания «вынуждена увеличить минимальный тариф» из-за требований управления Федеральной антимонопольной службы Москвы.

Оформить багаж весом 10 кг за 499 руб. пассажиры могли только через сайт авиакомпании. Этой акцией, как следует из сообщения, «Победа» рассчитывала мотивировать пассажиров оплачивать услуги на ее сайте. При оформлении через сайты различных агентств или уже в аэропорту пассажир платил 1000 руб. за одно место багажа весом до 10 кг.

Еще одно условие акции - цена 499 руб. распространялась только на одно место багажа на каждую бронь. Это вызвало претензии антимонопольной службы - она усмотрела в действиях авиакомпании «признаки навязывания потребителям невыгодных условий провоза багажа». «При оформлении билетов на официальном сайте авиакомпании на нескольких пассажиров ресурс дает возможность приобрести перевозку багажа весом до 10 кг за 499 руб. только на одного пассажира из бронирования. Остальным же пассажирам можно оформить багажное место только до 20 кг, что стоит уже 1499 руб.», - заявило на прошлой неделе московское УФАС.

«По требованию УФАС Москвы нам пришлось снять ограничение на количество мест багажа до 10 кг и отменить по этой причине промотариф», - сообщил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, чьи слова приводятся в сообщении авиакомпании. Он также подчеркнул, что промотариф «не может предлагаться без ограничений».

В августе 2018 г. «Победа» проиграла иск о бесплатной ручной клади к Минтрансу. Авиакомпания требовала отменить пункт федеральных авиационных правил о бесплатной перевозке помимо ручной клади (минимум 5 кг на пассажира) дамских сумок, портфелей, портпледов с костюмом, букетов цветов, верхней одежды и рюкзаков. Представители авиаперевозчика считают, что этот пункт накладывает на авиакомпании неограниченные обязательства.

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