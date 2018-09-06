Бизнес

Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах правительства поддержать спрос на российские газовые турбины

Правительство обсуждает создание механизма для поддержки инвесторов, которые будут устанавливать на ТЭС новые российские газовые турбины. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 22 августа. Автором идеи собеседники издания называют предправления «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы) Бориса Аюева. Минэнерго, Минпромторгу и СО поручено подготовить предложения о включении пилотных образцов российских газовых турбин большой мощности (свыше 65 МВт) в механизм конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГ).

Такой механизм изначально создавался под энергодефицитные точки, но после массового строительства генерирующих мощностей их просто не осталось. Механизм конкурентного отбора устанавливает предельный уровень платы за мощность, вне зависимости от ставок ОФЗ и цены оборудования, которые становятся потенциальными рисками генераторов. Этим механизм отличается от договоров о поставке мощности (ДПМ), поясняет Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». КОМ НГ выходит дороже программ ДПМ и модернизации. Предельный платеж за мощность составляет здесь 1,729 млн руб. за МВт в месяц, при модернизации он прогнозируется на уровне 450 000 – 550 000 руб. за МВт в месяц.

«Предложение заключалось в том, чтобы рассмотреть возможность модификации этой системы для строительства ТЭС с использованием отечественных газовых турбин»,— пояснили в СО смысл поручения правительства.

Новые предложения по КОМ НГ дают возможность дополнительной загрузки машиностроительных мощностей. Изначально сбыт пилотных образцов российских газовых турбин предполагалось обеспечить за счет программы модернизации старых ТЭС. Ее объем составляет 1,3 трлн руб. до 2030 г. Весной владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов настаивал на поддержке газовых турбин на 65 и 170 МВт. Тогда речь шла о гарантиях закупки энергетиками 48 газовых турбин «Силовых машин» на 15 млрд руб. в рамках модернизации ТЭС. Бюджетное участие в проекте разработки турбин источник в Минпромторге оценивал в 7 млрд руб. в 2019–2021 гг.