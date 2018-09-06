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Бизнес
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«Коммерсантъ» узнал о планах правительства поддержать спрос на российские газовые турбины

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Правительство обсуждает создание механизма для поддержки инвесторов, которые будут устанавливать на ТЭС новые российские газовые турбины. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 22 августа. Автором идеи собеседники издания называют предправления «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы) Бориса Аюева. Минэнерго, Минпромторгу и СО поручено подготовить предложения о включении пилотных образцов российских газовых турбин большой мощности (свыше 65 МВт) в механизм конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГ).

Такой механизм изначально создавался под энергодефицитные точки, но после массового строительства генерирующих мощностей их просто не осталось. Механизм конкурентного отбора устанавливает предельный уровень платы за мощность, вне зависимости от ставок ОФЗ и цены оборудования, которые становятся потенциальными рисками генераторов. Этим механизм отличается от договоров о поставке мощности (ДПМ), поясняет Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». КОМ НГ выходит дороже программ ДПМ и модернизации. Предельный платеж за мощность составляет здесь 1,729 млн руб. за МВт в месяц, при модернизации он прогнозируется на уровне 450 000 – 550 000 руб. за МВт в месяц.

«Предложение заключалось в том, чтобы рассмотреть возможность модификации этой системы для строительства ТЭС с использованием отечественных газовых турбин»,— пояснили в СО смысл поручения правительства.

Новые предложения по КОМ НГ дают возможность дополнительной загрузки машиностроительных мощностей. Изначально сбыт пилотных образцов российских газовых турбин предполагалось обеспечить за счет программы модернизации старых ТЭС. Ее объем составляет 1,3 трлн руб. до 2030 г. Весной владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов настаивал на поддержке газовых турбин на 65 и 170 МВт. Тогда речь шла о гарантиях закупки энергетиками 48 газовых турбин «Силовых машин» на 15 млрд руб. в рамках модернизации ТЭС. Бюджетное участие в проекте разработки турбин источник в Минпромторге оценивал в 7 млрд руб. в 2019–2021 гг.

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Технологии
Новости

Instagram разрабатывает приложение для онлайн-покупок

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Приложение для онлайн-покупок с рабочим названием IG-Shopping разрабатывает соцсеть Instagram. Об этом пишет The Verge со ссылкой на свои источники. Предполагается, что пользователи смогут просматривать и покупать товары напрямую у тех продавцов, на страницы которых они подписаны. В Instagram эту информацию не комментируют.

Дата выхода приложения не определена. Оно может не выйти и вовсе, но знакомые с проектом источники отмечают его перспективность для электронной торговли.

По данным Instagram, сейчас у соцсети 25 млн подписчиков и 2 млн рекламодателей. Четверо из пяти пользователей подписаны на представителей какого-либо бизнеса. Разработанные при создании приложения инструменты могли бы быть использованы и собственником Instagam, соцсетью Facebook, отмечает собеседник издания. Инструменты для электронной торговли IInstagram разрабатывает с 2016 г.

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Финансы
Новости

Гендиректор Госзнака заявил о необходимости модернизации купюры в 5000 рублей

Ведомости
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Концепция российских банкнот устарела, разработанная в середине 1990-х, устарела. Об этом заявил гендиректор Госзнака Аркадий Трачук, передает «Прайм».

«Банкнота номиналом 5000 рублей — одна из первых, которая может нуждаться в модернизации», – сказал Трачук.

При этом гендиректор Госзнака отметил, что банкноты неоднократно проходили модернизацию и им добавляли защитные элементы. «Но в целом сама концепция таких банкнот уже несколько устарела», – отметил он.

В начале сентября некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей. Производитель одних из самых популярных банкоматов в России – американский NCR – предупредил банки о массовом вбросе фальшивых банкнот именно этого номинала. В течение недели компания пообещала предоставить российским банкам новую прошивку для банкоматов.

Это не первый подобный случай, похожий был в 2013 г.: из-за появления большого числа фальшивых 5000-рублевых купюр крупнейшие банки просто перестали их принимать в своих банкоматах в Московском регионе.

Банкнота 5000 рублей появилась в обращении в 2006 г. Это купюра самого крупного номинала в России.

Как в России уничтожают деньги

Стиль жизни
Новости

Певица Юлия Самойлова заявила о желании эмигрировать в Европу

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Представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение» певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу. Соответствующее видеообращение опубликовано в YouTube. Куда именно собирается уехать Самойлова, она не уточняет.

В Instagram певицы также выложено ее фото в аэропорту Шереметьево.

Сейчас артистка находится на борту самолета, рассказал телеканалу «360» агент певицы. С чем именно связано ее заявление, он не знает, но предполагает, что оно не носит политического характера.

Самойлова, с детства передвигающаяся на инвалидной коляске и имеющая первую группу инвалидности, должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2017 г., проходившем на Украине, однако Служба безопасности страны запретила ей въезд (на три года) из-за ее выступления в Крыму в 2015 г. Россия отказалась выставлять другого представителя и не стала транслировать конкурс. После этого скандала регламент конкурса был уточнен. В нем появился запрет на делегирование исполнителей, въезд которым на территорию страны-хозяйки конкурса не разрешен.

В 2018 г. певица представила Россию на «Евровидении» в Лиссабоне, но не смогла пробиться в финал конкурса. Для российских исполнителей такое случается впервые с 2004 г., когда были введены полуфиналы. Главный приз конкурса Россия завоевала лишь однажды. В 2008 г. это сделал певец Дима Билан с песней «Believe».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Amazon заказал 20 000 фургонов Mercedes для нового сервиса

Ведомости
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Интернет-ритейлер Amazon сообщил, что заказал 20 000 фургонов Mercedes Sprinter. Таким образом американская компания стала крупнейшим в мире покупателем этой модели, уточняет Daimler (владеет Mercedes-Benz).

Amazon объясняет, что заказ был сделан для партнерской программы доставки. В рамках этого нового проекта интернет-ритейлер сдает в лизинг предпринимателям фургоны с логотипом Amazon для того, чтобы те занимались доставкой, пишет The Wall Street Journal. Интернет-ритейлер стремится обрабатывать больше своих собственных поставок, чтобы не отставать от растущего роста, добавляет газета.

Несколько партнеров Amazon уже завершили обучение в Сиэтле, где находится штаб-квартира интернет-ритейлера, цитирует The Wall Street Journal старшего вице-президента компании Дейва Кларка. Amazon ожидает на начальном этапе найти как минимум 500 партнеров, при этом компания уже получила «десятки тысяч» предложений, многих из которых находятся на стадии рассмотрения. «Мы ожидали большого интереса, но мы действительно потрясены тем, сколько людей - десятки тысяч людей - прошли полный процесс подачи заявки и дошли стадии проверки», – сказал Кейв.

На этой неделе, 4 сентября, капитализация Amazon превысила $1 трлн. Интернет-ритейлер стал третьей в истории компанией, достигшей этой отметки. Основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос является богатейшим человеком планеты. Bloomberg оценивает его состояние в $166 млрд, Forbes – в $167,5 млрд.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Политика
Новости

Трамп опроверг существование приказа об убийстве Асада

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Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с эмиром Кувейта Сабахом ас-Сабахом, что не обсуждал убийство лидера Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Reuters.

«Это никогда даже не рассматривалось и не задумывалось», – заявил Трамп. Он назвал книгу журналиста газеты The Washington Post Боба Вудворда «фикцией». При этом американский президент заметил, что если в сирийской провинции Идлиб снова начнутся боевые действия, то США будут «очень злы».

Ранее The Washington Post опубликовала выдержки из текста книги Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме». В ней рассказывается о событиях апреля 2017 г.: тогда в провинции Идлиб произошла химическая атака, в которой Вашингтон обвинил Асада, после чего США нанесли ракетный удар по Сирии. «Давай к чертям убьем его! Пойдем», – именно так Трамп говорил своему министру обороны Джеймсу Мэттису, следует из книги. Там же утверждается, что Мэттис заявил о готовности, но положил трубку и сказал высокопоставленному помощнику: «Мы будем гораздо более взвешенными». Именно так был разработан план нанесения авиаудара, утверждается в книге.

Книга Вудворда написана на основе интервью с различными людьми. Сам Трамп отказался встречаться с Вудвордом, когда журналист писал книгу, утверждает The Washington Post. Белый дом уже назвал книгу «собранием сфабрикованных историй, пересказанных бывшими сотрудниками, чтобы выставить президента в плохом свете».

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Политика
Новости

«Единая Россия» может представить поправки к пенсионной реформе в четверг

Ведомости
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Руководство «Единой России» совместно с группой депутатов может сделать заявление о подготовленных поправках к пенсионной реформе днем в четверг, 6 сентября. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Госдуме.

Объявление «Единой России» о подготовке поправок накануне единого дня голосования 9 сентября призвано помочь партии в регионах, полагают собеседники газеты. Готовится совместный брифинг, в котором может принять участие и секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

В поправках, подготовленных «Единой Россией» есть несколько предложений, отмечает «Коммерсантъ». Например, деньги, изымаемые у коррупционеров, переходят в ПРФ; сохраняются региональные льготы для жителей Крайнего Севера; страховая часть пенсии может начинать выплачиваться еще до наступления пенсионного возраста.

В конце августа президент России Владимир Путин во время телеобращения к россиянам объявил о смягчении условий пенсионной реформы, в частности об увеличении пенсионного возраста для женщин не до 63 лет, а до 60. Кроме того, он предложил снизить срок выхода на пенсию для многодетных матерей и увеличить максимальный размер пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста.

Предложения президента по изменению пенсионной системы в ближайшее время должны быть оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму. Законопроект о повышении пенсионного возраста был принят в первом чтении в июле. В нем было предусмотрено июньское предложение правительства. В частности, пенсионный возраст должны были повышать постепенно: у женщин - до 63 лет к 2034 г., у мужчин - до 65 лет к 2028 г.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Политика
Новости

ФБК ответил на претензии ЦИК к Google за размещение рекламы Навального

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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) не согласен с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) по поводу претензий к ролику с призывом выйти на митинг против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Об этом говорится в письме юриста ФБК Ивана Жданова, которое он направил в ЦИК.

Видеоролик, вызвавший претензии ЦИК, не является предвыборной агитацией, говорится в письме. В нем нет призыва голосовать за какого-либо кандидата, объясняется там же.

Публичные мероприятия в день выборов являются распространенной практикой, обращает внимание Жданов. В качестве примера он приводит последние президентские выборы, которые прошли 18 марта: тогда состоялись митинги в Екатеринбурге, Уфе, Омске, Москве и других городах. Это не смутило избирательные комиссии, подчеркивает юрист.

Ранее несколько российских ведомств направили Google предупреждения о недопустимости нарушения законодательства России о выборах. В частности, ЦИК уведомил Google, что вмешательство иностранных компаний в избирательный процесс в любых формах не допускается и будет расцениваться как нарушение закона России и вмешательство в выборы.

Претензии были связаны с рекламой ролика Навального, в котором он призывает выходить на митинги против повышения пенсионного возраста 9 сентября. «Речь идет о том, что Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении массового мероприятия, которое носит политический характер», – объяснили в ЦИК.

В начале августа Навальный объявил о желании провести всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы в единый день голосования 9 сентября. Мероприятие согласовали власти Санкт-Петербурга, мэрия Москвы не согласовала акцию, мероприятие планируется и в других российских городах. Сам Навальный в настоящий момент находится под арестом за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января.

Как прошла «забастовка избирателей» в Москве

Политика
Новости

МИД назвал инсинуациями обвинения Лондона против россиян в «деле Скрипалей»

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МИД отвергает безапелляционные обвинения Лондона в адрес России и двух российских граждан по «делу Скрипалей», говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Слова премьера Терезы Мэй, по мнению МИДа, выдержаны «в абсолютно неприемлемой тональности».

В частности, МИД не соглашается с заявлением Лондона о том, что только Россия имеет технические возможности и опыт применения нервно-паралитического вещества «Новичок». В докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) говорится, что примененный против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери химикат в Солсбери был идентичен яду, которым позже отравились двое британцев в городе Эймсбери.

«Что характерно, в докладе нет ни слова о происхождении этого нервно-паралитического вещества. Не упомянут и сам термин «Новичок», который в свое время фривольно запустили в оборот британские «политмахинаторы», – указывают в МИДе. – Ни ОЗХО, ни британская лаборатория в Портон-Дауне просто не в состоянии определить страновое происхождение отравляющих веществ из Солсбери и Эймсбери».

По данным МИДа, работы над такого рода химическими соединениями не один десяток лет ведутся в целом ряде стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Швеции, Чехии, Нидерландов, о чем свидетельствуют сведения «из открытых источников по итогам независимых расследований». Этот вопрос требует тщательной проработки по линии ОЗХО, указывает МИД. Ведомство напоминает, что еще в мае представило документ с перечислением около 1000 новых типов отравляющих веществ, которые следует внести в приложение к Конвенции по запрещению химоружия.

«Понятно, что британской стороне безразлично, к каким выводам пришли эксперты ОЗХО. Для Лондона главное – приплести к своим возмутительным обвинениям в наш адрес ОЗХО, откровенно недобросовестными способами «привязать» эту организацию к результатам соответствующих изысканий, ведущихся силами военных химиков из Портон-Дауна. То есть добиться того, чтобы ОЗХО «проштамповала» бездоказательные обвинения», – считает МИД.

«Попыткам раздуть антироссийскую истерию вокруг «дела Скрипалей» мы противопоставляли и будем противопоставлять факты», – обещает МИД. Ведомство напоминает, что британская сторона отказывается проводить консультации с Москвой по инцидентам в Солсбери и Эймсбери.

В среду британская прокуратура предъявила обвинения двум гражданам России – Александру Петрову и Руслану Боширову (имена, вероятно, являются вымышленными, но паспорта граждан настоящие, пояснили в Скотланд-Ярде) – в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта 2018 г. в британском Солсбери. Россияне были сотрудниками военной разведки и действовали с ведома и по поручению Главного разведывательного управления (ГРУ, нынешнее Главное управление Генерального штаба), а саму операцию одобрили на «высоком уровне» российской власти, заявила Мэй в парламенте.

В МИД сомневаются, что фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей, которые показали британские правоохранительные органы, являются подлинными. Официальный представитель министерства Мария Захарова обратила внимание на совпадение время съемки и места на двух снимках, на которых изображены по отдельности два обвиняемых Лондоном россиянина. «Либо это наложенные сверху фотографий дата и точное время, либо сотрудники ГРУ России научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях», – заявила Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Менеджмент
Новости

Ректор «Синергии» назвал гонорар Тони Роббинса за выступление в «Олимпийском»

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Гонорар лайф-коуча Тони Роббинса за выступление в России составил $1 млн, сообщил в колонке на сайте журнала Forbes Григорий Аветов, ректор школы «Синергия», ставшей одним из организаторов мероприятия. По его словам, это сумма «в чистом виде, без дополнительных расходов».

Семинар Роббинса прошел 1 сентября в «Олимпийском». Стоимость билетов в марте составляла от 15 000 до 300 000 руб. и повышалась каждый месяц. Максимальная цена – за VIP-место – составляла в августе 500 000 руб. Выступление и его организация вызвали обсуждение в социальных сетях: в частности, посетители жаловались на длинные очереди, а также на то, что мероприятие началось на четыре часа позже запланированного. По оценке одного из организаторов, в семинаре приняли участие 26 200 человек.

Как отметил Аветов в колонке, «все прошло не так гладко». Говоря об очередях, на которые жаловались участники семинара, он отметил, что регистрация на мероприятие была назначена на 9 утра, Роббинс должен был выйти к 14.30, и к 13.00 почти все купившие билеты – 95% – уже зашли в зал. «К 14.30, когда Тони вышел на сцену и действо началось, все были на месте с портативными переводчиками», – отметил ректор школы. Кроме того, Аветов утверждает, что Роббинс вышел вовремя и выступал на час дольше, чем должен был.

По словам Аветова, на рекламу семинара было потрачено около $2 млн, из них более $1 млн – в августе. «Мы создали мощную кампанию, я анализировал отклики – рекламу Тони видели буквально «на каждом углу». Конечно, мы не могли бы так рисковать, если бы не были уверены в бренде Тони Роббинса», – подчеркнул он.

Цена рекламной кампании – это «частичный ответ на вопрос, почему билеты такие дорогие», отметил Аветов. Он добавил, что в России стоимость билетов на выступление Роббинса «в три раза дешевле», чем по всему миру. Ректор «Синергии» привел в пример среднюю стоимость билетов в Нидерландах – $10 000, тогда как на выступление в «Олимпийском» самый дорогой билет стоил $8000.

Цена на билеты, написал Аветов, «определила и таргетировала» аудиторию семинара. «Понятно, что только определенная аудитория готова заплатить за билет, минимальная стоимость которого составляет 27 000 руб. Это обеспеченные люди, креативный класс, предприниматели, медиазвезды (Канделаки, Малахов, Собчак, Дибров), дети министров и премьер-министров зарубежных стран», – отметил ректор «Синергии».

Экономика
Новости

«Ренессанс капитал» допустил рост курса доллара до 82 рублей при жестких санкциях

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В случае введения санкций США против российского госдолга и тотальной распродажи ОФЗ нерезидентами ВВП России может снизиться в 2019 г. на 1,1%, а курс рубля к доллару – упасть до 82 руб./$, пишут в обзоре аналитики «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин и Чарльз Робертсон.

Базовый сценарий, предполагающий сохранение текущего санкционного режима, предусматривает замедление роста экономики России с 1,9% в 2018 г. до 1,4% в 2019 г. и курс 67 руб./$ при цене нефти $60 за баррель. Экономисты также не исключают почти удвоение годовой инфляции – свыше 5,5% к марту-апрелю, что, в свою очередь, вынудит ЦБ постепенно повысить ключевую ставку до 8% годовых. Однако если цена нефти сохранится на уровне около $80 за баррель, а новых санкций не последует, повышения ставки можно будет избежать, указывают эксперты.

Если США одобрят законопроект сенаторов о запрете на покупку новых выпусков российского госдолга, то доля нерезидентов в ОФЗ в лучшем случае может снизиться до 18%, а в худшем – до 10%, подсчитали в «Ренессанс капитале». При первом, «мягком», сценарии курс рубля может ослабнуть до 67–74 руб./$, во втором – «жестком» – до 72–82 руб./$. Нижней границы курс достигнет при цене нефти $60 за баррель, верхней – при $80. Также при жестком варианте и цене нефти $60 за баррель инфляция может разогнаться до 8,6%, что спровоцирует повышение ключевой ставки до 15%, предупреждают аналитики.

При этом эксперты инвестбанка полагают, что даже при ужесточении санкций российские активы и национальная валюта пострадают не столь сильно, как в 2009 и 2014–2015 гг.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Минсвязи отказалось от приказа о переводе россиян на одобренные ФСБ сим-карты

Ведомости
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Минсвязи остановило разработку приказа об обязательном переходе мобильных операторов на сим-карты с использованием отечественной криптографической защиты. Об этом федеральный чиновник и источник, близкий к одному из сотовых операторов, рассказали RNS.

По словам федерального чиновника, расчеты показали, что в России используется 260 млн сим-карт, «естественным путем» ежегодно заменяется от 30 до 50 млн из них, то есть за 6-7 лет происходит полная их замена. Приказ же требовал менять их каждые 15 месяцев.

Источник уточнил, что себестоимость каждой сертифицированной сим-карты — 30 центов, а производители называли закупочную цену в $5. «В соответствии с приказом в год должно было меняться 200 млн сим-карт. То есть возникал бизнес в $1 млрд», - отметил чиновник.

Минкомсвязь отказалась от приказа после смены команды в Министерстве цифрового развития, говорит источник, близкий к одному из мобильных операторов. Он не исключил, что в будущем подобный приказ все же будет принят.

Заместитель министра цифрового развития Олег Иванов, который курирует телекоммуникации, не ответил на звонки и сообщения RNS. В пресс-службе ведомства отказались от комментариев.

Минкомсвязь в марте опубликовала проект приказа, в котором говорилось, что операторы должны идентифицировать абонентов с использованием шифрования, сертифицированного ФСБ. Это потребовало бы перевода пользователей на новые сим-карты. На документ обратила в августе внимание газета «Коммерсантъ».

Операторы оценили затраты на исполнение предложенных мер в 5 млрд руб. Также они указали, что реализация приказа потребует регулярной замены сим-карт у абонентов. По оценке Минэкономразвития, расходы на реализацию требований могут составить 83,2 млрд руб. Кроме того, считает ведомство, потребуются затраты на усиление криптозащиты в 700 млн руб.

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