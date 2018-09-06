«Газпром» договорился о строительстве электростанции на газе во Вьетнаме

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Нефтяники попросили увеличить компенсацию за продажу топлива внутри страны

Нефтяные компании недовольны параметрами демпфирующей надбавки к возвратному акцизу и хотели бы получать компенсацию в размере не 50%, а 100% от разницы между внутренней и экспортной ценой на нефть. Об этом сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

«Мы [параметрами] довольны и на цифрах готовы показать, что они тоже должны быть очень ими довольны. А если, имея 2 трлн руб. свободного денежного потока, еще нам говорить, что социальную ответственность по поддержанию цен на внутреннем рынке на социально приемлемом уровне они не хотят с нами разделить, а хотят полностью переложить на государство, мы считаем, что такая позиция не совсем оправдана», – сказал Сазанов (цитаты по «Интерфаксу»).

Минфин придерживается мнения, что нагрузка должна быть распределена между государством и нефтяниками в пропорции 50/50. «Компании настаивают, чтобы мы на 100%, полностью компенсировали разницу между ценой внутреннего рынка и ценой на экспорт. Мы говорим, конечно, у государства есть дополнительный денежный поток, который связан с ценой нефти и курсом, но у них он тоже есть», – указал Сазанов. По его словам, предложение нефтяных компаний сместит распределение налоговой нагрузки до 55/45 между государством и компаниями.

Минфин не видит объективных аргументов для корректировок надбавки, подчеркнул Сазанов. «Если бы нефть была $100 [за баррель] и курс как сейчас, я бы еще мог понять какие-то их жалобы, но даже при сегодняшней нефти и сегодняшнем курсе все в порядке», – заключил он.

Механизм демпфирующего коэффициента (надбавки) для возвратного акциза разработан в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли (поэтапное уменьшение экспортной пошлины до нуля к 2024 г. и повышение НДПИ). Поскольку цены на топливо в России привязаны к экспортным, рост мировых цен приводит к повышению цен на внутреннем рынке. Чтобы этого избежать, правительство решило компенсировать нефтяникам часть экспортной премии: в 2019 г. – 60%, в последующие годы – половину. В законе прописаны средние оптовые цены на топливо. Если цены на внутреннем рынке отклоняются от указанных в законе на 10% или более, то демпфирующий коэффициент обнуляется.

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