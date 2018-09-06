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«Газпром» договорился о строительстве электростанции на газе во Вьетнаме

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Сегодня в Сочи предправления «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор Petrovietnam Нгуен Ву Чыонг Шон и председатель Народного комитета провинции Куангчи Нгуен Дык Чинь подписали меморандум о реализации интегрированного проекта «Разработка месторождения Бао Ванг — строительство электростанции в провинции Куангчи».

На подписании присутствовали президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг.

Проект предусматривает поставку газа с месторождения Бао Ванг (открыто совместной операционной компанией «Газпрома» и Petrovietnam «Вьетгазпром») на электростанцию, которую будут строить в центральной части Вьетнама. Согласно меморандуму, месторождение подлежит доразведке, по результатам которой будет приниматься решение о его дальнейшей разработке. 

«Газпром» совместно с Petrovietnam с 2000 г. ведет геологоразведку на блоке 112, получив там промышленный приток газа (на структурах Бао Ванг и Бао Ден суточные дебиты скважин составили 400 000 и 300 000 куб. м соответственно). Теперь компании приступают к промышленному освоению месторождений.

«Новый совместный проект позволит повысить экономическую эффективность нашей деятельности по освоению и реализации углеводородов в республике. Кроме того, проект будет стимулом для развития инфраструктуры всего центрального региона Вьетнама, экономической зоны «Донг Нам» и сохранения экологического баланса за счет использования чистого вида топлива», — сказал Алексей Миллер.

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Технологии
Новости

Еврокомиссия одобрила покупку Apple сервиса Shazam

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Еврокомиссия одобрила приобретение компанией Apple сервиса Shazam по распознаванию мелодий и изображений.

«Еврокомиссия одобрила предлагаемое приобретение Shazam американской компанией Apple в соответствии с законодательством ЕС о слиянии... Проведя тщательный анализ данных Shazam о пользователях и музыке, мы установили, что приобретение этой компании Apple не приведет к ограничению конкуренции на рынке стриминговой цифровой музыки», - говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Сделка, объявленная в декабре 2017 г., была приостановлена регулятором для изучения по запросу нескольких стран - Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции. Они опасались, что после покупки Apple приложение Shazam перестанет давать ссылки на конкурирующие с Apple Music музыкальные сервисы вроде Spotify, Pandora и YouTube. Планов развития сервиса Apple пока не раскрывала.

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Экономика
Новости

Нью-Йорк уступил первое место в рейтинге городов по числу мультимиллионеров

Ведомости
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Нью-Йорк по итогам 2017 года уступил Гонконгу первое место в списке городов по количеству людей с состоянием не менее $30 млн, следует из отчета компании Wealth-X.

По ее данным, количество мультимиллионеров в Гонконге выросло за год на 31% - до 10 010 человек. В Нью-Йорке их количество составило 8865 человек, этот город показал самый маленький прирост богатых людей среди всех городов, которые оказались в топ-10 городов, - 7%. В списке значатся еще четыре американских города — Лос-Анджелес (5250 человек), Чикаго (3255 человек), Сан-Франциско (2820 человек) и Вашингтон (2735 человек).

Помимо них, в список попали два японских города — Токио (3-е место, 6785 человек) и Осака (10-е место, 2730 человек), а также Париж (5-е место, 3950 человек) и Лондон (6-е место, 3830 человек).

Среди стран с наибольшим количеством мультимиллионеров первое место уверенно занимают США, где живет почти 80 000 человек с состоянием не менее $30 млн. Второе и третье места заняли Япония и Китай; в них проживают 17 915 и 16 875 мультимиллионеров соответственно, причем последний по сравнению с предыдущим годом показал рост богатства в 32,8%.

В 2017 г., как отмечает Wealth-X, количество мультимиллионеров в мире выросло на 12,9% до 255 810 человек. Их общее состояние за год увеличилось на 16,3% до $31,5 трлн. Количество богатых женщин перевалило за отметку в 35 000, их доля в рейтинге достигла 13,7%.

Технологии
Новости

В Совете Федерации узнали о реакции Google на предупреждение Роскомнадзора

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Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета получила сведения о том, что представители компании Google начали предметное обсуждение с российскими компетентными органами относительно ее возможного вмешательства во внутренние дела России. «Обсуждение... позволяет надеяться на возможность предотвратить вмешательство в российские выборы со стороны названной американской корпорации. Такого рода возможности у Google пока остаются», - сказал председатель комиссии, зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

На этой неделе сразу несколько российских ведомств, включая Роскомнадзор и Центризбирком, направили Google предупреждения о недопустимости нарушения законодательства России о выборах. Все они были связаны с призывами оппозиционера Алексея Навального не голосовать за чиновников, поддержавших пенсионную реформу, в единый день голосования 9 сентября. Соответствующая реклама публиковалась на видеохостинге Youtube, принадлежащем Google.

13 сентября комиссия вернется к данной теме и примет официальное решение, пообещал Климов. «В случае неисполнения законных требований реакция российской стороны будет адекватная, хотя не обязательно публичная», – цитирует сенатора пресс-служба Совета Федерации.

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Бизнес
Новости

Нефтяники попросили увеличить компенсацию за продажу топлива внутри страны

Ведомости
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Нефтяные компании недовольны параметрами демпфирующей надбавки к возвратному акцизу и хотели бы получать компенсацию в размере не 50%, а 100% от разницы между внутренней и экспортной ценой на нефть. Об этом сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

«Мы [параметрами] довольны и на цифрах готовы показать, что они тоже должны быть очень ими довольны. А если, имея 2 трлн руб. свободного денежного потока, еще нам говорить, что социальную ответственность по поддержанию цен на внутреннем рынке на социально приемлемом уровне они не хотят с нами разделить, а хотят полностью переложить на государство, мы считаем, что такая позиция не совсем оправдана», – сказал Сазанов (цитаты по «Интерфаксу»).

Минфин придерживается мнения, что нагрузка должна быть распределена между государством и нефтяниками в пропорции 50/50. «Компании настаивают, чтобы мы на 100%, полностью компенсировали разницу между ценой внутреннего рынка и ценой на экспорт. Мы говорим, конечно, у государства есть дополнительный денежный поток, который связан с ценой нефти и курсом, но у них он тоже есть», – указал Сазанов. По его словам, предложение нефтяных компаний сместит распределение налоговой нагрузки до 55/45 между государством и компаниями.

Минфин не видит объективных аргументов для корректировок надбавки, подчеркнул Сазанов. «Если бы нефть была $100 [за баррель] и курс как сейчас, я бы еще мог понять какие-то их жалобы, но даже при сегодняшней нефти и сегодняшнем курсе все в порядке», – заключил он.

Механизм демпфирующего коэффициента (надбавки) для возвратного акциза разработан в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли (поэтапное уменьшение экспортной пошлины до нуля к 2024 г. и повышение НДПИ). Поскольку цены на топливо в России привязаны к экспортным, рост мировых цен приводит к повышению цен на внутреннем рынке. Чтобы этого избежать, правительство решило компенсировать нефтяникам часть экспортной премии: в 2019 г. – 60%, в последующие годы – половину. В законе прописаны средние оптовые цены на топливо. Если цены на внутреннем рынке отклоняются от указанных в законе на 10% или более, то демпфирующий коэффициент обнуляется.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод

Технологии
Новости

Специалисты изучают версию умышленного повреждения обшивки «Союза»

Ведомости
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Внутренняя комиссия РКК «Энергия» по расследованию причин повреждения пилотируемого корабля «Союз МС-09» допускает, что его обшивка могла быть повреждена преднамеренно. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника ТАСС, отверстие в корабле могло быть просверлено после общей сборки. «Два пробных движения сверлом и дырка. Вопрос: кому понадобилось залезть с дрелью, оторвать часть обивки, пытаться просверлить в неудобном месте, заклеить клеем, опять закрыть? Версия напрашивается сама собой: злой умысел», – сказал источник.

Собеседник «РИА Новости» заявил, что «комиссия квалифицирует произошедший случай как преднамеренные действия неустановленных лиц». По его словам, внутри «Союза» не предусмотрено никаких действий по сверлению корпуса толщиной два миллиметра, а значит, тот, кто использовал сверло, делал это преднамеренно.

Официального подтверждения этой информации нет. Обстоятельства повреждения обшивки корабля выясняют сразу две комиссии: внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» (изготовитель пилотируемых кораблей «Союз») и комиссия госкорпорации «Роскосмос».

Утечка воздуха на МКС произошла в конце августа. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в российском корабле «Союз МС-09». Первоначально считалось, что она возникла при попадании микрометеорита, но позже стало известно, что отверстие появилось после использования сверла.

Как «Союз» готовят к запуску на МКС

Финансы
Новости

FATF разработает стандарты для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты

Ведомости
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Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ближайшее время выработает стандарты по борьбе с отмыванием преступных доходов через цифровые финансовые активы, сообщил статс-секретарь – замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный на Московском финансовом форуме.

Сейчас международные антиотмывочные стандарты для криптовалюты отсутствуют. «Соответствующие стандарты, по всей видимости, в самом скором времени появятся», – сказал Ливадный (его слова передал «Интерфакс»).

Организации, предоставляющие связанные с цифровыми активами услуги, будут признаны полноценным сегментом финансового рынка с точки зрения формата FATF, отметил Ливадный. В связи с этим возникнет необходимость их учета и придания им правового статуса в каждой стране. В результате на такие организации распространятся требования антиотмывочного законодательства, пояснил Ливадный. В частности, они должны будут идентифицировать своих клиентов.

«Перед нами на повестке дня стоит вопрос регулирования правового статуса организаций, предоставляющих услуги по цифровым активам, прежде всего это обменные площадки и провайдеры "кошельков", которые оперируют цифровыми финансовыми активами. Что за система это должна быть – просто учетная или разрешительная – это вопрос обсуждения», – добавил Ливадный.

Он обратил внимание, что сами по себе криптовалюты изначально создавались для обхода госрегулирования. «Безусловно, это инфраструктурные элементы, и сами цифровые активы используются в преступных целях достаточно часто, в особенности в обороте наркотиков», – подчеркнул Ливадный.

Ранее Госдума приняла в первом чтении три законопроекта о регулировании рынка криптовалют. Поправки предусматривают запрет на использование криптовалюты в качестве платежного средства и разрешают обменные сделки с цифровыми деньгами только через специализированную площадку при условии идентификации пользователя.

Как регулируются криптовалюты в разных странах

Политика
Новости

Новым пресс-секретарем Медведева стал выходец из «России сегодня»

Ведомости
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Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова покинет этот пост, ее место займет Олег Осипов, работавший первым заместителем главного редактора МИА «Россия сегодня». Об этом сегодня официально заявил зампред, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

«На подпись к премьер-министру внесены документы на назначение первого заместителя главного редактора агентства "Россия сегодня" Олега Осипова на должность заместителя руководителя аппарата - пресс-секретаря премьер-министра», - сказал Чуйченко журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Осипов работал в РИА «Новости» руководителем новостного блока, а до того был журналистом президентского пула.

Главный редактор «России сегодня» Маргарита Симоньян поздравила своего зама с назначением, а правительство - «с отличным решением». «Олег редкой порядочности человек, высшего класса журналист, информационщик и медиаменеджер, - написала она. - Последние 4 года Олег был моим первым замом в МИА "Россия сегодня", и за столько лет ни одного прокола или нечестности я за ним не знала и не знаю».

Тимакова покинет свой пост в связи с переходом на другую работу, отметил Чуйченко.

Сама Тимакова, проработавшая пресс-секретарем Медведева 10 лет, рассказала журналистам, что на следующей неделе передаст дела Осипову и познакомит его с коллективом. «После того как завершится оформление документов, он выйдет на работу», - сказала она.

Тимакова уточнила, что решила перейти на другую работу полгода назад, и поблагодарила премьера Медведева за поддержку. «В настоящий момент я заканчиваю переговоры с ВЭБом, куда намереваюсь перейти», - отметила она. Свою должность на новом месте работы она не назвала, посоветовав дождаться официального сообщения.

Экономика
Новости

Майский указ Путина на 95% профинансируют из федерального бюджета

Ведомости
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Национальные проекты из майского указа президента Владимира Путина на 95% будут профинансированы из федерального бюджета, оставшиеся средства выделят регионы, заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин на Московском финансовом форуме.

По словам Горнина, такое соотношение поддержал премьер Дмитрий Медведев. Однако оно не будет жестким, отметил замминистра: в регионах-реципиентах уровень федерального финансирования может составлять 95-99%, а в регионах-донорах – 90-95%.

Речь идет о дополнительных госрасходах в размере 8 трлн руб. Эту сумму правительство должно было найти, чтобы довести общие расходы на финансирование нового майского указа Путина до 25 трлн руб. на следующие шесть лет. Основные цели развития России из указа будут оформлены в 12 национальных проектов.

Путин поручил к 2024 г. добиться попадания России в пятерку крупнейших экономик мира, снизить бедность вдвое, увеличить продолжительность жизни до 78 лет, кардинально улучшить качество медицины и образования в стране, обеспечить масштабное строительство жилья и инфраструктуры.

Финансы
Новости

Временная администрация Промсвязьбанка прекратила работу

Ведомости
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Временная администрация Промсвязьбанка прекратила работу с четверга, 6 сентября, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев на форуме Ассоциации банков России в Сочи. «С сегодняшнего дня», - передал слова Поздышева «Интерфакс».

Как следует из материалов занимавшейся санацией банка управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), работа временной администрации прекращена приказом ЦБ в связи с формированием органов управления.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 г. – банк перешел в ФКБС. После завершения финансового оздоровления Промсвязьбанка правительство собирается создать на его базе опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

В августе бывший председатель правления и совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подал апелляцию на решение о законности санации банка. Ранее арбитраж отклонил его требование признать незаконными приказы ЦБ о передаче Промсвязьбанка в ФКБС и назначении в банк временной администрации. Также суд оставил без рассмотрения заявления Ананьева о незаконности предписания ЦБ о доформировании резервов и об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Forbes назвал богатейшие семьи России

Ведомости
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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших семей России. Первое место, как и в прошлом году, заняла семья Гуцериевых. Общее состояние совладельцев группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и Саит-Салама Гуцериева, гендиректора «Фортеинвеста» Саида Гуцериева и гендиректора «М.видео» Билана Ужахова оценивается в $5,97 млрд.

По сравнению с прошлым годом оно сократилось на $3,94 млрд, а из списка выбыл один член семьи — племянник Михаила Гуцериева Микаил Шишханов. Шишханову пришлось вложить все свои активы в «тонущий» Бинбанк, но в итоге банк попал под санацию Центробанка и перешел государству, пишет Forbes.

Второе место в списке Forbes четвертый год подряд заняла семья Ротенбергов, состояние которой оценивается в $4,85 млрд ($4,2 млрд в 2017 г.). Состав семьи Ротенбергов тоже изменился: вместо Романа Ротенберга, сына Бориса Ротенберга, в списке указана дочь Аркадия Ротенберга Лилия, которая получила часть активов Игоря Ротенберга, попавшего под санкции США.

Третье место заняли гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд, в прошлом году их не было в рейтинге Forbes.

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, занимавшие третью строчку рейтинга год назад, в этом году из списка выбыли. До недавнего времени они владели банковскими и другими активами на паритетных началах через компанию «Промсвязькапитал». Когда Промсвязьбанк перешел под санацию ЦБ, братья Ананьевы сразу же разделили бизнес — Алексей забрал себе только компанию «Техносерв», а Дмитрий — все остальное.

Четвертое место сохранила семья Шаймиевых состояние Айрата, Радика и Тимура Шаймиевых за год выросло на $330 млн до $2,48 млрд. Семья Рахимкуловых с состоянием $1,7 млрд поднялась в рейтинге на одну строчку и заняла пятое место. На шестом месте — Сергей и Николай Саркисовы ($1,5 млрд, плюс две позиции в рейтинге за год). Седьмое место заняли Николай и Кирилл Шамаловы с состоянием $1,47 млрд. В прошлом году они были на девятом месте. Семья Бажаевых за год потеряла $40 млн и опустилась с седьмого места на восьмое.

На девятом месте владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. Их состояние оценивается в $1,4 млрд против $1,75 млрд годом ранее. Они опустились в рейтинге на четыре строчки, но не выбыли из него, несмотря на арест. Братья Магомедовы были арестованы 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Замыкает десятку богатейших семей России, как и в прошлом году, семья Зубицких. Состояние Галины, Евгения, Андрея Зубицких и Виктории Казак оценивается в $1,06 млрд.

Богатейшие семьи России по версии Forbes

Экономика
Новости

Правительство обсудит программу активизации кредитования стройки жилья

Ведомости
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Правительство обсуждает возможность запуска специальной программы стимулирования кредитования жилищного строительства через страховку части рисков государством, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на Московском финансовом форуме.

«Сейчас обсуждаем в правительстве создание специальной программы на базе принципов, на которых у нас работает программа кредитования малого и среднего предпринимательства», – сказал Орешкин (цитаты по «Интерфаксу»). Программа «будет стимулировать банки кредитовать жилищное строительство за счет частичного принятия риска государством», объяснил министр.

Орешкин отметил, что сейчас банковская система неспособна заместить все средства, которые ранее предоставлялись в рамках долевого строительства.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что ЦБ, Минстрой и госкомпания «Дом.рф» разрабатывают схему поддержки банков, которые кредитуют застройщиков. Согласно разрабатываемой схеме гарантом между банком и застройщиком после перехода от долевого строительства к проектному финансированию станет «Дом.рф».

С 1 июля 2019 г. в России полностью откажутся от действующей системы привлечения денег дольщиков для строительства многоквартирных домов, ее заменит проектное финансирование. С этого срока деньги соинвесторов смогут зачисляться только на специальные банковские эскроу-счета, доступ к которым застройщик получит лишь после ввода в эксплуатацию дома. С 1 июля 2018 г. все сделки по финансированию строительства жилой недвижимости должны сопровождаться банками. Теперь девелоперы могут тратить средства дольщиков только на те дома, в которых они приобрели квартиры.

Взгляд властей на квартирный вопрос в России

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