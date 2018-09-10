Потанин вернул 2,1% «Норникеля» Абрамовичу
Компания Whiteleave группы «Интеррос» Владимира Потанина вернула 2,1% акций «Норникеля» прошлому владельцу пакета – Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники и подтвердили «Ведомостям» два собеседника, близкие к разным сторонам сделки.
Whiteleave объявила о закрытии сделки по покупке 2,1% акций «Норникеля» у Crispian и увеличении своей доли в компании до 32,9% в середине марта. Эту сделку оспорил в Высоком суде Лондона второй крупнейший акционер Норникеля (27,8%) – производитель алюминия UC Rusal, подконтрольная Олегу Дерипаске. Последний настаивал на том, что продажа нарушает акционерное соглашение от 2012 г.
Потанин и Дерипаска в ожидании решения суда договорились, что Абрамович может продать им 4% «Норникеля» пропорционально их долям и что суд развернет сделку, если сочтет ее нарушившей акционерное соглашение.
В конце июня Лондонский суд встал на сторону Дерипаски и аннулировал сделку, сообщали «Ведомостям» два собеседника, близких к разным акционерам «Норникеля».
Значимость этого судебного решения для длительной борьбы за контроль над «Норникелем» между Потаниным и Дерипаской померкла после того, как в апреле в отношении последнего были введены блокирующие санкции США.
Представители «Норникеля» и «Интерроса» от комментариев отказались. «Ведомости» ожидают ответа представителя Абрамовича.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)