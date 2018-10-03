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Новак не согласился со словами Алекперова о предельном уровне добычи нефти в России

Министр энергетики Александр Новак не согласился с президентом и совладельцем «Лукойла» Вагитом Алекперовым, который заявил, что Россия достигла предельного уровня добычи нефти. По словам Новака, Россия способна еще нарастить добычу.

«Мы в этом году ожидаем 555 млн т [добычи нефти] примерно. У нас прогнозы, что мы можем увеличить добычу, при том что сейчас прорабатываются меры стимулирования», — сказал Новак журналистам в кулуарах «Российской энергетической недели».

Алекперов считает, что российские компании, в том числе «Лукойл», уже вышли на максимум добычи нефти. Об этом он заявил в интервью «Ведомостям». «Все на максимуме!» — сказал Алекперов. Это же подтвердили «Ведомостям» два собеседника в крупных нефтяных компаниях.

В декабре 2016 г. члены ОПЕК, Россия и еще несколько нефтедобывающих стран договорились снизить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. Российским компаниям нужно было снизить добычу на 300 000 баррелей в сутки. До июля текущего года Россия соблюдала эту договоренность. Летом участники сделки ОПЕК+ решили увеличить добычу из-за падения производства в Венесуэле и угрозы санкций США в отношении Ирана. После этого добыча нефти в России начала расти.

В сентябре добыча в России превысила 11,36 млн баррелей в сутки. Это исторический максимум и на 160 000 баррелей больше, чем в октябре 2016 г. (11,2 млн баррелей).

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