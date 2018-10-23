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«Коммерсантъ»: долю Магомедова в «Трансконтейнере» получат два покупателя

FESCO (треть принадлежит группе «Сумма» Зиявудина Магомедова) 23 октября должна закрыть сделку по продаже 25,07% железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

По их словам, банк ВТБ — основной кредитор компании — выкупает не полностью блокпакет, а 24,08%. Еще 0,3%, утверждают собеседники издания, приобретает частный инвестор. Им станут структуры Романа Абрамовича и Александра Абрамова, говорит один из источников. При этом, рассказали собеседники, ВТБ заключает форвард на акции и основным претендентом на них также считаются эти бизнесмены.

Компании эту информацию до завершения сделки не комментируют, пишет «Коммерсантъ».

Цена сделки рыночная, сообщили источники газеты. Стоимость приобретаемого пакета ВТБ — порядка 15,5 млрд руб., около 190 млн руб. — доля в 0,3%, следует из данных Московской биржи.

15 октября председатель совета директоров FESCO Лейла Маммедзаде рассказала, что компания находится в финальной стадии переговоров по продаже доли в «Трансконтейнере». На следующий день РБК писало, что пакет перейдет ВТБ за долги, после чего банк продаст его стратегическому инвестору.

Основными претендентами на долю издание называло «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова и UCL Владимира Лисина. «Енисей капитал» в 2017 г. приобрел 24,5% «Трансконтейнера» и заявлял о намерении увеличить свой пакет.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед с марта находятся под арестом в Москве. Они обвиняются в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

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