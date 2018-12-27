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Великобритания удвоит налог на пластиковые пакеты

Власти Великобритании планируют удвоить сборы за пластиковые пакеты до 10 пенсов (около 8 руб.) в рамках мер по защите окружающей среды. Об этом сообщает Bloomberg.

Налог на пластиковые пакеты Великобритания ввела в 2015 г. Сейчас он составляет 5 пенсов (около 4 руб.). Как отмечает агентство, до введения налога средний британец использовал 140 пакетов в год, после – 19. «Мы изъяли из обращения более 15 млрд пластиковых пакетов, но хотим сделать еще больше», – приводит Bloomberg слова министра окружающей среды Великобритании Майкла Гоува.

Британский премьер-министр Тереза Мэй активно борется с изделиями из пластмассы, отмечает Bloomberg. Ее правительство уже запретило крошечные пластиковые микросферы, использовавшиеся в косметике и средствах личной гигиены (например, в зубной пасте), предложило программу возврата депозитов для пластиковых бутылок и изучило возможность введения ограничений на одноразовые пластиковые стаканы для кофе.

Пластиковые отходы активно критикуют экологи из-за загрязнения океана и нанесения вреда птицам и морским млекопитающим. Из-за этого многие компании исключают использование пластиковых изделий. Например, McDonald's планирует к 2025 г. перейти на упаковку из полностью перерабатываемых материалов, а Starbucks откажется от пластиковых трубочек.

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