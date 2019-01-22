Новак отменил поездку на Давосский форум
Министр энергетики России Александр Новак отменил поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя министерства. По словам собеседника агентства, решение принято «из-за изменения рабочего расписания». Других деталей представитель Минэнерго не привел.
Новак ранее был заявлен в составе российской делегации на форуме. Он говорил, что в Давосе проведет переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом. На встрече будут обсуждаться совместные проекты, двустороннее сотрудничество и реализация соглашения о сокращении нефтедобычи, которое заключили ОПЕК и присоединившиеся к нефтяному картелю государства, отмечал Новак.
Саудовский министр также может отменить визит в Давос, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с планами аль-Фалиха.
В Давосе также должна была состояться встреча Новака с министром энергетики США Риком Перри. 18 января президент США Дональд Трамп объявил, что американская делегация не поедет на Всемирный экономический форум из-за частичной приостановки работы правительства (шатдауна). Часть государственных учреждений США не работают с 22 декабря. Причиной стали разногласия Трампа и конгресса о федеральном бюджете.