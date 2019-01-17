Новак встретится с саудовским министром нефти в Давосе
Министр энергетики России Александр Новак планирует провести переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом на полях всемирного экономического форума в Давосе.
«Да, планируем, и совместную панель планируем», — рассказал журналистам сам Новак о запланированных переговорах с саудовским коллегой. Раскрыть основные темы переговоров российский министр отказался.
Россия и Саудовская Аравия являются крупнейшими нефтеэкспортерами среди стран – участниц соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. ОПЕК и присоединившиеся к нефтяному картелю страны договорились снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 г. от уровня октября 2018 г., на Россию приходится квота в 228 000 баррелей. ОПЕК и союзники картеля встретятся в Вене 17–18 апреля для возможного пересмотра сделки.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 22 по 25 января, его главная тема – «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции». Российскую делегацию на форуме возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Из представителей российского бизнеса на форум поедут владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, акционер и президент «Лукойла» Вагит Алекперов, президенты Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, а также другие бизнесмены и госменеджеры.