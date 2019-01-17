Новости
Экономика
Новости

Новак встретится с саудовским министром нефти в Давосе

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр энергетики России Александр Новак планирует провести переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом на полях всемирного экономического форума в Давосе.

«Да, планируем, и совместную панель планируем», — рассказал журналистам сам Новак о запланированных переговорах с саудовским коллегой. Раскрыть основные темы переговоров российский министр отказался.

Россия и Саудовская Аравия являются крупнейшими нефтеэкспортерами среди стран – участниц соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. ОПЕК и присоединившиеся к нефтяному картелю страны договорились снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 г. от уровня октября 2018 г., на Россию приходится квота в 228 000 баррелей. ОПЕК и союзники картеля встретятся в Вене 17–18 апреля для возможного пересмотра сделки.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 22 по 25 января, его главная тема – «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции». Российскую делегацию на форуме возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Из представителей российского бизнеса на форум поедут владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, акционер и президент «Лукойла» Вагит Алекперов, президенты Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, а также другие бизнесмены и госменеджеры.

Технологии
Новости

WSJ: прокуратура США заподозрила Huawei в краже коммерческих секретов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная прокуратура США начала уголовное расследование в отношении китайской Huawei Technologies Co., заподозрив ее в краже коммерческих секретов у американских деловых партнеров, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, компании в скором времени будут предъявлены обвинения.

Поводом для расследования стали гражданские иски, поданные к Huawei, пишет WSJ. В частности, в 2014 г. в суд обратился оператор T-Mobile, обвинивший китайскую компанию в краже его технологии тестирования смартфонов. Huawei ранее поставляла мобильные телефоны оператору, который разработал робота для тестирования качества смартфонов.

В исковом заявлении T-Mobile утверждал, что в период сотрудничества двух компаний сотрудники Huawei задавали вопросы об устройстве робота и пытались получить информацию о некоторых технологиях. Кроме того, представители китайской компании незаконно сфотографировали робота, а один из сотрудников Huawei пытался вынести из лаборатории важную деталь, сообщил T-Mobile. В результате компания прекратила сотрудничество с китайским партнером.

Huawei посчитала эти обвинения необоснованными, поскольку робот T-Mobile не являлся секретным. Видео с ним можно найти на YouTub, а информация о нем содержится в нескольких патентах, подчеркивала китайская компания. Однако суд встал на сторону T-Mobile и наложил на Huawei штраф в размере $4,8 млрд.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Во французском университете Лиона произошло несколько взрывов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На юго-востоке Франции в одном из зданий университета Лиона произошло несколько взрывов, возник пожар, сообщает BFM TV. Здание университета оцеплено.

По информации французского телеканала, пожаром охвачена терраса, расположенная на крыше кампуса, библиотека. По неподтвержденным данным, пожар возник в результате разгерметизации и последующего взрыва трех газовых баллонов, находившихся на террасе.

В Twitter университета сообщается, что пожарные борются с огнем, ситуация под контролем. Пожар на террасе на крыше здания возник во время строительных работ. Находившиеся в здании были эвакуированы. На данный момент известно о троих пострадавших, получивших незначительных травмы. Угрозы распространения вредных химических веществ нет, отметили в пресс-службе учебного заведения.

Политика
Новости

Госдума отказалась направить делегацию в ПАСЕ

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госдума отказалась направлять делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и просит государство не платить взнос в бюджет Совета Европы за 2019 г., сообщил сайт нижней палаты.

«В сложившейся ситуации Госдума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов в бюджет Совета Европы. В связи с этим депутаты заявляют о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 г.», — сказано в одобренном единогласно заявлении.

Эти решения принимаются исключительно в интересах граждан нашей страны, сказал в Госдуме ее председатель Вячеслав Володин: российская делегация не имеет права голоса в ПАСЕ.

Решение Госдумы может означать исключение России из Совета Европы. В 2018 г. генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что такое решение будет принято, если Россия не начнет перечислять взносы в бюджет организации до середины 2019 г. «Я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью (о прекращении участия в работе ПАСЕ)», — сказал тогда генсекретарь. Два года с момента последней выплаты истекают в июне 2019 г.

В 2014 г. Россия отказалась исполнить отдельные решения ЕСПЧ по Крыму. Из-за этого российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса. В знак протеста представители России перестали приезжать на сессии ассамблеи. В 2017 г. Россия заморозила взносы в бюджет Совета Европы до восстановления полномочий делегации российского Федерального собрания.

В сентябре 2018 г. председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что Россия может выйти из Совета Европы. «Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы», — заявила она на встрече с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Шереметьево» вошел в число крупнейших аэропортов Европы по итогам 2018 года

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

По итогам прошлого года московский аэропорт «Шереметьево» вошел в число крупнейших аэропортов Европы и показал самые высокие темпы роста благодаря чемпионату мира по футболу, сообщает Bloomberg.

В 2018 г. пассажиропоток в «Шереметьево» вырос на 14,3% до 45,9 млн человек. Аэропорт занял десятую строчку составленного агентством рейтинга.

Первое место сохранил лондонский аэропорт «Хитроу», увеличивший пассажиропоток на 2,7% до рекордных 80,1 млн человек. В топ-10 также вошли «Шарль-де-Голль» (Париж, 72,2 млн), «Схипхол» (Амстердам, 71 млн), аэропорт Франкфурта-на-Майне (69,5 млн), Международный аэропорт имени Ататюрка (Стамбул, 68 млн), «Барахас» (Мадрид, 57,9 млн), аэропорт Барселоны (50,1 млн), Мюнхена (46,3 млн) и «Гатвик» (Лондон, 46,1 млн).

Высокие темпы роста помимо «Шереметьево» показали аэропорты Мадрида, Франкфурта-на-Майне, Барселоны и Стамбула.

Аэропорты с рейтингом «5 звезд» от Skytrax

Политика
Новости

CNN назвал бывшего американского сенатора лоббистом компаний Дерипаски

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший американский сенатор-республиканец Дэвид Виттер продвигает интересы попавших под санкции компаний Олега Дерипаски в США, сообщает CNN со ссылкой на документы министерства юстиции.

По данным телеканала, Виттер зарегистрирован в США в качестве иностранного агента, он пытался добиться ослабления и отмены санкций против энерго-металлургической группы En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго».

Фирма Виттера Mercury LLC была нанята председателем совета директоров En+ лордом Грегори Баркером, который направил в американский минфин предложение о снятии санкций с компании Дерипаски при условии отказа бизнесмена от контроля над активом.

Как указывает CNN, лоббистская кампания Виттера включала в себя также взаимодействие с дипломатами иностранных государств. Например, экс-сенатор подготовил проекты писем послам Ямайки, Италии, Франции и Нидерландов, которые предлагалось направить минфину США. В них описывалась значимость UC Rusal для алюминиевой промышленности данных стран.

В середине декабря минфин США объявил о намерении снять санкции с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», для этого Дерипаска должен отказаться от контроля над ними. Против этого выступила демократическая партия. CNN отмечает, что Виттер был замечен в сенате США при обсуждении инициативы минфина.

В четверг республиканцы в сенате США не позволили демократам вынести на голосование резолюцию, препятствующую плану минфина о снятии санкций с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». А затем управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) минфина в очередной раз отложило полномасштабное вступление в силу санкций против компаний Дерипаски.

Политика
Новости

Новогодние траты россиян не снизились впервые за четыре года

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Траты в расчете на одного россиянина в период новогодних праздников — с 29 декабря 2018 г. по 7 января 2019 г. — составили 16 135 руб. Они выросли незначительно — всего на 0,23%, но это первый рост за четыре года, следует из подсчетов Сбербанка и оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Больше всего россияне на Новый год по-прежнему тратят на еду, в основном в супермаркетах (27,1% расходов). Однако отмечается рост расходов на покупку продуктов в магазинах «у дома» (+7%). «В сегменте фастфуда средний чек практически не изменился, а вот в кафе и ресторанах россияне потратили больше средств. Средний чек здесь увеличился на 5% и составил 1300–1350 руб.», — говорится в исследовании. Всего россияне потратили на новогодние праздники 1,1 трлн руб.

На активный отдых и спа россияне потратили в два раза больше, чем годом ранее, за счет чего средний чек в отелях и гостиницах вырос на 13%. Существенно изменилась география новогоднего выездного отдыха. «Значительный рывок совершила Грузия: она занимает пятое место в рейтинге основных направлений поездок, хотя еще в 2016 г. находилась на 17-м. Существенно возросла популярность Испании и Италии: они тоже вошли в топ-5», – пишет Сбербанк. Лидер рейтинга остался прежним – Белоруссия.

Выбор редактора
Технологии
Новости

ВТБ получил контроль в «Медиалогии»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ВТБ приобрел 63% в ООО «Медиалогия», разработчике одноименной системы мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа, сообщил сегодня госбанк.

До этого основным владельцем компании была группа IBS, принадлежащая Анатолию Карачинскому (75%) и Сергею Мацоцкому (25%). Гендиректор компании Александр Волков и Мацоцкий остались миноритариями «Медиалогии» (16% и 21% соответственно).

«Сделка по приобретению пакета акций компании является частью бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ. Инвестиционная идея сделки состоит в том, что произошедшая цифровая трансформация СМИ и рост влияния социальных сетей открывают возможности для проведения в интересах компаний – владельцев брендов различных маркетинговых исследований с глубиной анализа и широтой охвата, недоступной в эпоху офлайновых СМИ», — цитирует пресс-служба ВТБ первого зампреда банка Юрия Соловьева.

Выручка ООО, по данным «СПАРК-Интерфакса», в 2017 г. выросла до 668,5 млн руб. с 577 млн руб. в 2016 г., чистая прибыль — 41 млн руб.

ВТБ не раскрывает стоимость сделки. Представитель «Медиалогии» от комментариев отказался.

Выбор редактора
Экономика
Новости

ЦБ в первый день после паузы купил валюту для Минфина на 15,6 млрд рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк 15 января, в первый день после длительного перерыва, купил валюту для Минфина по бюджетному правилу на 15,56 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора. Курс рубля не отреагировал на возобновление закупок.

В общей сложности с 15 января по 6 февраля Минфин планирует направить на покупку иностранной валюты 265,8 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, тратя на эти цели ежедневно около 15,6 млрд руб. Эта сумма станет минимальной с апреля прошлого года.

ЦБ не покупал валюту для Минфина на рынке с 23 августа 2018 г. Интервенции пришлось остановить из-за ослабления рубля и возросшей волатильности. Однако бюджетное правило продолжило действовать – вместо операций на бирже Минфин стал приобретать валюту на сверхдоходы от нефти напрямую у ЦБ, а регулятор, в свою очередь, перестал продавать вырученные рубли на внутреннем рынке.

После возобновления регулярных закупок регулятор примет решение и об отложенных – их планируется производить плавно, как минимум, до 2021 г. В общей сложности ЦБ предстоит наверстать закупки на 2,1 трлн руб.

Бизнес
Новости

Дерипаска подал иск к Зюганову на 1 млн рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Миллиардер Олег Дерипаска подал иск к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена. Предприниматель требует взыскать с политика 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Исковое заявление подано в Тверской суд Москвы.

Как пояснил представитель миллиардера, причиной для иска послужило заявление Зюганова на заседании Госдумы 9 января, в котором политик назвал бизнес, основанный Дерипаской, аферой и преступлением. «Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании UC Rusal, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», — сказал представитель Дерипаски.

Заявление Зюганова о бизнесе миллиардера приводится на сайте КПРФ: «Считаю, что алюминиевый бизнес Дерипаски — крупнейшая афера. Сначала заводы украли у граждан, а теперь их отдают в подчинение англосаксам. Необходимо расследовать это преступление, потому что оно направлено против стратегической политики нашей страны и ее безопасности».

Представитель Дерипаски напомнил, что компания UC Rusal была основана в 2000 г. в результате консолидации разрозненных алюминиевых предприятий. «Ее основатель не участвовал в залоговых аукционах, не имел номенклатурных привилегий и не использовал в бизнесе никаких инструментов, кроме рыночных», — подчеркивается в комментарии представителя.

Зюганов, комментируя информацию об иске, заявил РБК, что не боится судов: «Это уже, знаете, какой по счету? Мои юристы разберутся».

Дерипаска занимает 19-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 г. журнал оценил его состояние в $6,7 млрд.

Бизнес
Новости

Акции UC Rusal подорожали на 10% на позитивных новостях из США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Акции производителя алюминия UC Rusal и глобальные депозитарные расписки его материнской компании En+ дорожают в начале торгов Московской биржи в четверг. Котировки попавших под санкции США компаний Олега Дерипаски растут на фоне позитивных новостей из США.

Цена бумаг UC Rusal увеличилась почти на 10% к закрытию предыдущих торгов до 32,65 руб., к 10.25 мск цена скорректировалась до 30,86 (+3,9%). Стоимость расписок En+ подскочила в цене сразу на 16% до 516 руб., затем цена снизилась до 482 (+8,7%).

Котировки UC Rusal также дорожают на Гонконгской бирже. Цена бумаг поднималась на 8,6% до 2,66 гонконгского доллара. На момент публикации акции стоят 2,58 гонконгского доллара (+5,58%).

Накануне республиканцы в сенате США не позволили демократам вынести на голосование резолюцию, препятствующую плану минфина о снятии санкций с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». А затем управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) минфина в очередной раз отложило полномасштабное вступление в силу санкций против компаний Дерипаски.

Политика
Новости

Анастасию Вашукевич депортировали из Таиланда

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Из Таиланда депортировали модель Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и ее наставника Александра Кириллова (Алекс Лесли), осужденных за нарушение миграционного законодательства и проведение нелегального тренинга, сообщает «РИА Новости». Также из страны депортировали других фигурантов дела.

Как передал корреспондент агентства, осужденные прибыли в аэропорт Бангкока в сопровождении сотрудников иммиграционной полиции. Их сразу провели на паспортный контроль, а затем проводили до самолета, который вылетел в Москву. От общения с прессой депортируемые воздержались.

Суд таиландского города Паттайя 15 января приговорил Вашукевич и Кириллова к условному сроку, оба подсудимых признали свою вину. После этого они были отправлены в центр временного содержания в Бангкок, где ожидали депортации в Россию и Белоруссию (Рыбка въехала в Таиланд по белорусскому паспорту). Издание The Bell сообщало, что Вашукевич и Кириллов рассматривают возможность депортации в какую-либо другую страну, с которой у России действует безвизовый режим.

Вашукевич и Кириллов провели под стражей в Таиланде десять месяцев. Они были задержаны в феврале 2018 г. при проведении нелегального тренинга. После задержания арестованные просили помощи у США. Вашукевич, в частности, утверждала, что у нее есть более 16 часов аудиозаписей, доказывающих, что российский миллиардер Олег Дерипаска обсуждал вмешательство России в выборы в США, и предлагала отдать их в обмен на политическое убежище. Вашингтон отказался поддержать арестованных, назвав заявления Вашукевич «довольно странной историей».

В феврале прошлого года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором рассказывалось о якобы совместном отдыхе Дерипаски и вице-премьера России Сергея Приходько на яхте миллиардера в Норвегии. Как утверждает ФБК, с ними были несколько моделей, в том числе и Вашукевич. Основой для расследования послужила ее книга «Дневник по соблазнению миллиардера» и фотографии в Instagram. Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г., говорил Навальный.

После этого Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Кириллова за разглашение его персональных данных. В июле суд обязал модель и ее наставника выплатить миллиардеру по 500 000 руб.

Самые популярные люди 2018 года по версии «Яндекса»

Читать ещё
Preloader more
Фото