Новак встретится с саудовским министром нефти в Давосе

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Госдума отказалась направить делегацию в ПАСЕ

Госдума отказалась направлять делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и просит государство не платить взнос в бюджет Совета Европы за 2019 г., сообщил сайт нижней палаты.

«В сложившейся ситуации Госдума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов в бюджет Совета Европы. В связи с этим депутаты заявляют о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 г.», — сказано в одобренном единогласно заявлении.

Эти решения принимаются исключительно в интересах граждан нашей страны, сказал в Госдуме ее председатель Вячеслав Володин: российская делегация не имеет права голоса в ПАСЕ.

Решение Госдумы может означать исключение России из Совета Европы. В 2018 г. генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что такое решение будет принято, если Россия не начнет перечислять взносы в бюджет организации до середины 2019 г. «Я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью (о прекращении участия в работе ПАСЕ)», — сказал тогда генсекретарь. Два года с момента последней выплаты истекают в июне 2019 г.

В 2014 г. Россия отказалась исполнить отдельные решения ЕСПЧ по Крыму. Из-за этого российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса. В знак протеста представители России перестали приезжать на сессии ассамблеи. В 2017 г. Россия заморозила взносы в бюджет Совета Европы до восстановления полномочий делегации российского Федерального собрания.

В сентябре 2018 г. председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что Россия может выйти из Совета Европы. «Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы», — заявила она на встрече с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге.