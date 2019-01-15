Кто представит Россию на форуме в Давосе

Laurent Gillieron / AP

Россию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе представят более 50 человек, сообщается на сайте оргкомитета мероприятия. Поименный список участников есть в программе, которую получили аккредитованные на форуме журналисты. Он разделен на два – представителей бизнеса и неделовых организаций (правительств, государственных, неправительственных, образовательных учреждений и др.).

Представлять бизнес в российской делегации будут, к примеру, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (в программе он указан как президент фонда «Сколково»), акционер и президент «Лукойла» Вагит Алекперов, совладелец USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, президенты ВТБ Андрей Костин и Сбербанка Герман Греф. Кроме того, в Давос поедут председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, владелец НЛМК Владимир Лисин, бывший владелец «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили, владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов, гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев и председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, а также руководители «Сибура», «Алросы», «Татнефти», Байкальской горной компании. Технологический сектор представляют основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож, президент IBS Group Анатолий Карачинский, гендиректор Bi.Zone Дмитрий Самарцев.

В списке представителей неделовых организаций всего пять человек. Это министр экономического развития Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, президент Татарстана Рустам Минниханов, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт и совладелец UC Rusal Олег Дерипаска. В программе форума он указан как председатель благотворительного фонда «Вольное дело», который он создал в 2008 г., следует из документа.

Форум пройдет пройдет с 22 по 25 января, его главная тема – «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции».

В ноябре Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что попавшим под санкции США Дерипаске, Костину, а также Вексельбергу «фактически отказано» в участии в Давосском форуме. Это стало результатом давления Вашингтона, объяснял один из источников газеты. Организаторы ВЭФа могли опасаться последствий попасть под вторичные санкции США, беспокойство также могли высказывать спонсоры форума из числа американских компаний, говорили «Ведомостям» юристы, которые специализируются на санкциях. Организаторы форума отказывались от комментариев.

Премьер-министр Дмитрий Медведев не исключал бойкота форума Россией, если организаторы не пригласят российских бизнесменов. «Решение очень странное, если не сказать больше, как было сказано в известном советском кинофильме. Я только что говорил на эту тему с президентом Швейцарской Конфедерации и сказал, что для нас это удивительно, тем более что речь идет о неправительственной организации», – отмечал он. Фонд «Росконгресс» в свою очередь приостановил подготовку проекта «Русский дом» в Давосе.

В декабре стало известно, что российскую делегацию все же ждут в Давосе. Такое решение было принято после дискуссий со всеми заинтересованными сторонами, тщательного рассмотрения международного правового режима и при активной поддержке правительства Швейцарии, сообщил управляющий директор ВЭФа Алоис Цвингги.

«Базовый элемент» Дерипаски и ВТБ были стратегическими партнерами Давоса-2017, а две структуры «Реновы» – партнерами. По официальным данным, это стоило им по 600 000 франков.

Как развлекали гостей форума в Давосе