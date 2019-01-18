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Политика
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Трамп отменил поездку американской делегации в Давос из-за шатдауна

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Американская делегация не поедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Такое решение принял президент США Дональд Трамп из-за частичной приостановки работы правительства (шатдауна), сообщает AFP.

Трамп объявил о том, что сам не поедет в Давос из-за шатдауна больше недели назад. Он объяснил это «непримиримой позицией демократов по вопросам пограничной и национальной безопасности», но при этом отметил, что поездка важная.

Как писало издание The Hill, американская делегация все равно собиралась в Давос, но в сокращенном составе. Например, США на форуме должен был представлять министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, а также торговый представитель Роберто Лайтхайзер. Изначально общая численность американской делегации в Давос была 800 человек, сообщается на сайте оргкомитета мероприятия.

Текущий шатдаун стал самым длительным в истории США. Он продолжается более 25 дней, начавшись из-за того, что представители демократической партии в конгрессе отказались согласовывать выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Предыдущий рекорд по длительности шатдауна был установлен при президенте Билле Клинтоне, тогда в конце 1995 г. – начале 1996 г. федеральные госорганы не работали 21 день.

В этом году ВЭФ пройдет с 22 по 25 января. Его главной темой станет «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции». В российскую делегацию входит около 50 человек, среди них – министр экономического развития Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, совладелец USM Holdings Алишер Усманов, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, президент Сбербанка Герман Греф, совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и другие.

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Бизнес
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«Коммерсантъ» узнал о жалобе нефтяных компаний на Росгвардию

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«Лукойл», «Газпромнефть», «Сибур», «Татнефть» написали письмо секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву с жалобой на Росгвардию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как уточняет газета, акционер и президент «Лукойла» Вагит Алекперов, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, предправления «Сибур холдинга» Дмитрий Конов и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов пожаловались на рост числа предписаний со стороны Росгвардии в адрес охраны на своих предприятиях. Нефтяники указывают, что Росгвардия фактически лишает их права выбирать охрану, отмечает издание. Официально компании не стали комментировать «Коммерсанту» ситуацию.

Росгвардия с момента создания в 2016 г. получила полномочия МВД по контролю над частной охранной деятельностью, а также ФГУП «Охрана», которое само предоставляет услуги по охране. В 2018 г. Росгвардия планировала проверить 2800 объектов ТЭКа против 2500 в 2017 г., отмечает «Коммерсантъ». Ведомство хочет расширить влияние в сфере охраны объектов ТЭКа, рассказали газете источники среди нефтяников и в силовых структурах. «Риски достаточно очевидные — монополизация услуги охраны и соответствующий рост цен», – говорит один из собеседников издания.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин в разговоре с «Коммерсантом» назвал проблему надуманной. По его словам, у ведомства был «конструктивный диалог» со всеми участниками рынка: «Если бы проблема существовала, она могла быть в том числе поднята представителями ЧОПов на экспертном совете».

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Бизнес
Новости

В московских аэропортах более 35 рейсов задержано или отменено

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Более 30 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 2.00 мск во «Внуково» задержано 7 рейсов, «Домодедово» – 2 рейса, а в «Шереметьево» – 13 рейсов. Отмененные рейсы есть только в двух аэропортах – «Внуково» (7 рейсов) и «Домодедово» (11 рейсов). В «Жуковском» нет задержанных или отмененных рейсов. «Яндекс.Расписание» уточняет, что данные о рейсах предоставлены аэропортами.

Несмотря на непогоду, московские аэропорты работают штатно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчерские службы московской воздушной зоны: «Полосы обрабатываются, рулежки, перроны. Все регулярно очищается от снега и наледи. Самолеты обрабатываются перед вылетом. Это создает предпосылки для задержек рейсов на вылет и прилет, однако задержки кратковременные».

10 самых загруженных аэропортов Европы

Политика
Новости

Полиция подтвердила задержание Вашукевич

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Модель Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и ее наставника Александра Кириллова (Алекс Лесли) задержали в московскому аэропорту «Шереметьево» сразу после прибытия из Таиланда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию Москвы.

Их задержали в рамках производства уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), отметили в пресс-службе столичной полиции. Вашукевич и Кириллова повезли в отделение полиции для проведения следственных действий, добавили там же. Ранее источник «Интерфакса» говорил, что у российских правоохранительных нет претензий к ним.

Ранее Вашукевич и Кириллова депортировали из Таиланда, где их осудили за нарушение миграционного законодательства и проведение нелегального тренинга. Оба подсудимых признали свою вину, их приговорили к условному сроку.

Вашукевич и Кириллов стали известны после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в феврале 2018 г. В нем рассказывалось о якобы совместном отдыхе миллиардера Олега Дерипаски, чье состояние Forbes оценивает в $6,7 млрд, и вице-премьера России Сергея Приходько на яхте бизнесмена в Норвегии. С ними были несколько моделей, в том числе и Вашукевич, сообщал ФБК. Основой для расследования стала ее книга «Дневник по соблазнению миллиардера» и фотографии в Instagram. Как утверждает Навальный, Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г. Через несколько недель после выхода расследования Вашукевич и Кириллов были задержаны в Таиланде, а Дерипаска подал на них в российский суд за разглашение его персональных данных. В июле модель и ее наставника обязали выплатить миллиардеру по 500 000 руб.

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Политика
Новости

WADA извлекло данные московской антидопинговой лаборатории

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Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) успешно извлекли данные московской лаборатории. Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает ТАСС.

«Группа экспертов в составе трех человек успешно извлекла данные московской антидопинговой лаборатории», – отметило WADA.

Эксперты начали работу 10 января.

Исполком WADA 20 сентября 2018 г. восстановил РУСАДА в правах. Российское агентство было лишено правового статуса в 2015 г. Главным условием восстановления в правах было предоставление Россией до 31 декабря доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории.

Делегация WADA уже приезжала в Россию 17 декабря, но не смогла получить необходимые данные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснял, что между WADA и Россией «возникли определенные рабочие разногласия», которые касаются «не субстанции, а логистики».

Политика
Новости

Тим Кук призвал дать пользователям право запрещать продажу своих данных

Ведомости
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Генеральный директор Apple Тим Кук в колонке для журнала Time призвал Федеральную торговую комиссию (FTC) сосредоточиться на работе «продавцов данных» – компаний, которые собирают цифровые данные пользователей и продают их. По мнению Кука, ведомству следует внимательнее следить за тем, как эти компании используют и куда передают собранную информацию. Кроме того, FTC следует дать пользователям больше полномочий для управления своими данными.

Кук, наряду с другими руководителями технологических компаний, призвал реформировать федеральное законодательство США в области защиты данных. «Одна из самых больших проблем здесь заключается в том, что многие нарушения невидимы», – пишет Кук. Гендиректор Apple объясняет, что когда потребители покупают что-то онлайн, владельцы интернет-магазинов часто продают или передают информацию о покупке «продавцам данных». Те в свою очередь упаковывают ее и перепродают. «Давайте проясним: вы никогда не подписывались на это», – заключает он.

Этот вторичный рынок данных, по словам Кука, слабо контролируется и оказывается вне поля зрения пользователей, регуляторов и законодателей. В результате происходят несанкционированные утечки данных, а пользователям становится все сложнее контролировать свою цифровую жизнь.

Однако решить эту проблему реально, считает Кук. Для этого он призывает создать информационную платформу и обязать всех «продавцов данных» регистрироваться в ней, а пользователям дать возможность отслеживать все операции со своими данными. Последним необходимо также позволить удалять информацию о себе из этой платформы «легко и онлайн, раз и навсегда».

FTC – независимое агентство правительства США, которое занимается защитой прав потребителей и следит за соблюдением антимонопольного законодательства.

Политика
Новости

Палата представителей США проголосовала против снятия санкций с компаний Дерипаски

Ведомости
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Палата представителей США одобрила резолюцию демократов, призывающую минфин США отказаться от отмены санкций против компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски UC Rusal, En+ Group и «Евросибэнерго». Об этом сообщает агентство Bloomberg. В поддержку резолюции выступили 362 члена палаты представителей, против – 53.

Резолюция, принятая палатой представителей, носит символический характер, указывает агентство. Как пишет Bloomberg, четверг, 17 января, был последним сроком для одобрения резолюции в обеих палатах американского конгресса.

Представители UC Rusal и En+ отказались от комментариев.

Палата представителей – нижняя палата конгресса США, подконтрольная демократам. В верхней палате – сенате – по итогам промежуточных выборов большинство получили республиканцы. Там вопрос о санкциях против компаний Дерипаски рассматривался накануне, 16 января, и завершился поражением демократов – республиканцы не позволили вынести резолюцию на итоговое голосование. Для этого требовалось 60 голосов «за», однако так проголосовали лишь 57 парламентариев, против – 42.

Минфин США 19 декабря объявил о решении снять санкции с трех компаний Дерипаски в течение 30 дней, то есть к 17 января, при условии отказа бизнесмена от контроля над активами. Сам Дерипаска, согласно решению Вашингтона, останется под санкциями, введенными в отношении него и его компаний в начале апреля прошлого года. Демократы выступили против плана американского минфина, поскольку сочли, что он не позволит в достаточной мере отстранить Дерипаску от управления компаниями.

Бизнес
Новости

«Газпром» сообщил об отмене ареста его активов в Швейцарии

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Суд в Швейцарии полностью отменил свое постановление об аресте акций «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования к этим компаниям. Об этом говорится в пресс-релизе российского концерна.

С 2014 г. проходило разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» по контрактам о транзите и поставках газа на Украину в Стокгольмском арбитраже. В феврале 2018 г. арбитраж обязал российский концерн выплатить украинской компании около $2,56 млрд за недопоставку газа и в течение 2018–2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно. «Газпром» подал на оба решения апелляции и одновременно инициировал досрочное расторжение обоих соглашений.

По инициативе «Нафтогаза» 29 мая 2018 г. начался процесс принудительного взыскания $2,56 млрд с «Газпрома» через арест активов в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. В июне того же года исполнение этого решения было приостановлено шведским Апелляционным судом округа Свеа.

В сентябре английский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома».

Политика
Новости

Путин предупредил о дестабилизации на Балканах из-за действий Косова

Ведомости
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Президент России Владимир Путин во время визита в Сербию заявил, что предпринятая в последнее время руководством Косова «серия провокационных шагов» может привести к дестабилизации ситуации на Балканах. «К сожалению, за последнее время косовские власти предприняли серию провокационных шагов, что серьезно обострило обстановку. Прежде всего имею в виду заявление косовской стороны от 14 декабря об образовании так называемой армии Косова», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Упомянутое заявление прямо нарушает резолюцию 1244 Совбеза ООН о косовском урегулировании, считает российский президент: «[Резолюция] не допускает создания на территории Косова любых военных формирований, кроме международного ооновского контингента». «Россия полностью разделяет озабоченность сербского руководства и граждан, понимая, что подобные безответственные действия руководства Косова могут привести к дестабилизации на Балканах», – резюмировал Путин.

Ранее в декабре в кулуарах празднования годовщины окончания Первой мировой войны в Париже у Путина состоялась беседа с руководителем Косова Хашимом Тачи, сообщил в соцсетях Тачи и подтвердил Кремль. Во время разговора Путин напомнил о необходимости достижения соглашения между Сербией и Косовом, говорил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Тачи сообщал об обещании Путина поддержать такое соглашение.

В четверг Путин не дал прямого ответа на вопрос о возможности посредничества России между Сербией и Косовом, посоветовав выполнять соглашения, достигнутые при посредничестве Евросоюза: «Россия всегда принимала активное участие в косовском урегулировании. Что касается непосредственно посредничества, то мы знаем, что ЕС выступил посредником в решении ряда вопросов. Но, к сожалению, мало что исполняется. Скажем, муниципалитеты должны были создаваться сербские в Косове – ничего не создается. По резолюции № 1244 предусмотрено присутствие сербских полицейских и даже пограничников на территории Косова – где это все? Ничего этого нет. Поэтому нужно, мне кажется, с большим уважением относиться к международному праву».

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Экономика
Новости

Новак объяснил недостаточно быстрое сокращение Россией добычи нефти

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Министр энергетики России Александр Новак объяснил недостаточно быстрое сокращение Россией добычи нефти в соответствии с соглашением с ОПЕК. «Во-первых, когда мы обсуждали этот вопрос в декабре, перед подписанием соглашения, мы изначально говорили, что достижение этих показателей займет определенное время. И мы говорили об этом публично. У нас особые условия: у нас зимний период, низкие температуры, у нас особые климатические и геологические условия, поэтому у нас в принципе невозможно резкое снижение добычи», – пояснил министр.

По его словам, в 2017 г. происходило постепенное снижение добычи нефти и Россия «вышла на показатели» в течение трех-четырех месяцев. «Естественно, мы будем стараться делать снижение быстрее, но, естественно, у нас ограничения, которые являются технологическими, и мы будем достигать показателей, о которых договорились, наши компании поддерживают те договоренности, которые были достигнуты, и Россия привержена этим договоренностям», – подчеркнул Новак.

Сокращение добычи нефти в России будет обсуждаться во время переговоров с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сказал Новак.

Аль-Фалих 13 января заявил, что Россия снижает добычу нефти медленнее, чем ему бы хотелось. В то же время он выразил уверенность в том, что Россия «наверстает упущенное» (цитата по Bloomberg).

Россия и Саудовская Аравия являются крупнейшими экспортерами нефти среди стран – участниц соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. ОПЕК и присоединившиеся к нефтяному картелю страны договорились снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 г. от уровня октября 2018 г., на Россию приходится квота в 228 000 баррелей. ОПЕК и союзники картеля встретятся в Вене 17–18 апреля для возможного пересмотра сделки.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Выбор редактора
Политика
Новости

Тереза Мэй отменила поездку в Давос

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Премьер Великобритании Тереза Мэй отменила поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарский Давос. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Элисон Доннелли, передает Bloomberg.

По ее словам, это решение связано с необходимостью вести переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Форум пройдет 22–25 января. Ранее поездку на мероприятие отменили президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Первый объяснил такое решение плотным рабочим графиком, включая необходимость дебатов по проблеме протестов «желтых жилетов». Второй – «непримиримой позицией демократов по вопросам пограничной и национальной безопасности».

В ноябре газета Financial Times написала, что попавшим под санкции США российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и президенту ВТБ Андрею Костину «фактически отказано» в участии в форуме. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что если решение не будет пересмотрено, то официальная российская делегация не поедет в Давос.

В декабре форум официально объявил, что российская делегация примет участие в саммите. Вексельберг, Костин и Дерипаска планируют его посетить. Российскую делегацию в Давосе возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

Политика
Новости

Трамп объявил о размещении на Аляске новых станций перехвата ракет

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Президент США Дональд Трамп, представляя первый с 2010 г. доклад по ПРО (Missile Defence Review), объявил о планах разместить дополнительные станции перехвата ракет на Аляске. Трансляцию его выступления во время визита в Пентагон ведет телеканал Fox News.

Всего Трамп пообещал добавить 20 пусковых установок противоракет на этой территории. В будущем он допустил возможность увеличения их числа еще на 40 установок.

Трамп уточнил, что речь пойдет о «новых станциях перехвата наземного базирования на Аляске, о новых радарах и сенсорах». Их размещение – один из приоритетов новой стратегии США по развитию ПРО. Американский президент подчеркнул, что военное ведомство сфокусируется на разработке новых технологий и вскоре сможет отражать ракетные атаки любого типа.

Сейчас на авиабазах в Форт-Грили (Аляска) и Ванденберг (Калифорния) размещены в общей сложности 44 пусковые установки противоракет, предназначенные для перехвата северокорейских ракет в случае их запуска по целям в США, уточнял ABC News.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что новый доклад минобороны США по ПРО предусматривает новую, более агрессивную стратегию, со значительной космической составляющей и размещением вооружений на орбите. ПРО США, согласно документу, будет ориентирована на противодействие угрозам со стороны КНДР и Ирана, а также перспективным угрозам со стороны России и Китая.

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