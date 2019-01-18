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Трамп отменил поездку американской делегации в Давос из-за шатдауна

Американская делегация не поедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Такое решение принял президент США Дональд Трамп из-за частичной приостановки работы правительства (шатдауна), сообщает AFP.

Трамп объявил о том, что сам не поедет в Давос из-за шатдауна больше недели назад. Он объяснил это «непримиримой позицией демократов по вопросам пограничной и национальной безопасности», но при этом отметил, что поездка важная.

Как писало издание The Hill, американская делегация все равно собиралась в Давос, но в сокращенном составе. Например, США на форуме должен был представлять министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, а также торговый представитель Роберто Лайтхайзер. Изначально общая численность американской делегации в Давос была 800 человек, сообщается на сайте оргкомитета мероприятия.

Текущий шатдаун стал самым длительным в истории США. Он продолжается более 25 дней, начавшись из-за того, что представители демократической партии в конгрессе отказались согласовывать выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Предыдущий рекорд по длительности шатдауна был установлен при президенте Билле Клинтоне, тогда в конце 1995 г. – начале 1996 г. федеральные госорганы не работали 21 день.

В этом году ВЭФ пройдет с 22 по 25 января. Его главной темой станет «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции». В российскую делегацию входит около 50 человек, среди них – министр экономического развития Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, совладелец USM Holdings Алишер Усманов, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, президент Сбербанка Герман Греф, совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и другие.

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