Давосский форум предупредил мир о рисках
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Участники Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) ждут в этом году усиления геополитической и геоэкономической напряженности. Конфронтация растет как на международном уровне, так и внутри стран, а доверие снижается. Это затрудняет совместное решение нарастающих долгосрочных проблем в экологической, экономической и социальной областях, а также связанных с влиянием технологий на нашу жизнь, говорится в подготовленном ВЭФом докладе «Глобальные риски в 2019 г.».
Для подготовки доклада «Глобальные риски» эксперты Всемирного экономического форума в Давосе опрашивают около 1000 человек – представителей правительств, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций. Эксперты оценивают угрозы, которые, по их мнению, стоят перед миром в ближайшей и долгосрочной перспективе. В 2019 г. доклад опубликован в 14-й раз.
Опрошенные эксперты прежде всего ожидают роста в 2019 г. рисков, связанных с «экономической конфронтацией между ведущими державами» (91% респондентов), «размыванием международных торговых правил и соглашений» (88%) и «политической конфронтацией между ведущими державами» (85%).
За ними идут «Кибератаки: кража данных или денег» (82%) и «Кибератаки: нарушение операций или работы инфраструктуры».
МВФ учел не всё
И это в то время, как МВФ прогнозирует замедление роста развитых стран с 2,4% в прошлом году до 2,1% в этом и 1,5% – в следующем.
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