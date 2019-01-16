Давосский форум предупредил мир о рисках

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Экономическая политика теперь «часто рассматривается как инструмент стратегической конкуренции», сетует ВЭФ Denis Balibouse / REUTERS

Участники Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) ждут в этом году усиления геополитической и геоэкономической напряженности. Конфронтация растет как на международном уровне, так и внутри стран, а доверие снижается. Это затрудняет совместное решение нарастающих долгосрочных проблем в экологической, экономической и социальной областях, а также связанных с влиянием технологий на нашу жизнь, говорится в подготовленном ВЭФом докладе «Глобальные риски в 2019 г.».

Оценить риски Для подготовки доклада «Глобальные риски» эксперты Всемирного экономического форума в Давосе опрашивают около 1000 человек – представителей правительств, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций. Эксперты оценивают угрозы, которые, по их мнению, стоят перед миром в ближайшей и долгосрочной перспективе. В 2019 г. доклад опубликован в 14-й раз.

Опрошенные эксперты прежде всего ожидают роста в 2019 г. рисков, связанных с «экономической конфронтацией между ведущими державами» (91% респондентов), «размыванием международных торговых правил и соглашений» (88%) и «политической конфронтацией между ведущими державами» (85%).

За ними идут «Кибератаки: кража данных или денег» (82%) и «Кибератаки: нарушение операций или работы инфраструктуры».

МВФ учел не всё

И это в то время, как МВФ прогнозирует замедление роста развитых стран с 2,4% в прошлом году до 2,1% в этом и 1,5% – в следующем.