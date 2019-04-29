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«Белнефтехим» не зафиксировал улучшения качества нефти из России

Чистая нефть по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию еще не поступила, переговоры с российской стороной продолжаются в Москве, сообщает пресс-служба госконцерна «Белнефтехим». На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Козак обещал, что не позднее 29 апреля качество нефти в нефтепроводе будет соответствовать нормативам.

«В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по «Дружбе» не началась», – отмечается в сообщении.

Компания «Белнефтехим» 19 апреля заявила, что получила по трубопроводу «Дружба» некачественную нефть с высоким содержанием органических хлоридов. Потери компании в апреле оцениваются не менее чем в $100 млн. В Минске в пятницу, 26 апреля, состоялась встреча операторов магистрального нефтепровода «Дружба» России, Белоруссии, Польши и Украины. Руководители нефтяных компаний и чиновники Министерства энергетики России обещали продолжить работу над урегулированием ситуации. Премьер-министр Дмитрий Медведев 27 апреля поручил за неделю провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба» и наказать виновных, а также направить материалы в Генпрокуратуру.

Как отмечает «Интерфакс», белорусская сторона планирует требовать компенсации издержек, но точный размер потерь «Белнефтехим» пока не может оценить. На территории Белоруссии скопилось более 1 млн т нефти из России с повышенным содержанием хлорорганики, что с ней делать, пока непонятно, это является предметом переговоров.

В свою очередь «Роснефть» заявила, что по состоянию на 29 апреля сдает в систему магистральных трубопроводов «Транснефти» нефть, соответствующую требованиям ГОСТа, это подтверждается результатами лабораторных исследований.

«Транснефть» заявила, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным, по этому факту возбуждено уголовное дело. По данным «Транснефти», вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре «Самаратранснефть-терминал». Замгендиректора «Самаратранснефть-терминала» Антон Томилов заявил, что тот узел слива уже не принадлежит компании.