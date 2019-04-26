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Бизнес
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«Самаратранснефть-терминал» ответил на обвинения в загрязнении нефти

Ведомости
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Узел слива, через который произошел вброс загрязненной нефти, не принадлежит «Самаратранснефть-терминалу», сообщил РБК заместитель гендиректора компании Антон Томилов.

«Самаратранснефть-терминал» продал этот узел в декабре 2017 г. Городской инновационно-лизинговой компании. Позже компания ООО «Нефтеперевалка» взяла его в лизинг, а затем купила.

Томилов добавил, что коммерческих отношений с ООО «Нефтеперевалка» у компании нет, как и собственного подключения к трубопроводу «Транснефти».

Ранее «Транснефть» сообщила о возбуждении уголовного дела об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба». По информации компании, вброс хлорорганических соединений произошел через узел слива, принадлежащий «Самаратранснефть-терминалу».

Недвижимость
Новости

Московский стадион им. Стрельцова реконструируют по французскому проекту

Ведомости
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Конкурс на реконструкцию Центральной арены спорткомплекса «Торпедо» им. Эдуарда Стрельцова выиграло французское бюро Michel Remon & Associes. Об этом говорится в пресс-релизе титульного спонсора футбольного клуба «Торпедо Москва» – ГК «Инград».

Реконструкция должна начаться во II квартале 2020 г. После нее вместимость стадиона увеличится до 15 076 мест, также на территории появятся 780 парковочных мест. Арена будет соответствовать современным требованиям Российского футбольного союза и UEFA, отмечается в сообщении.

Проект французского бюро предусматривает, что стадион объединит большую территорию от улицы Восточной до Москвы-реки, рассказал архитектор Michel Remon & Associes Алексис Пейе. «Мы создадим бельведер на Москву, повторяющий изгибы реки. Многие элементы концепции нацелены на сохранение богатейших спортивных традиций и истории Даниловского района. Уверен, что после реконструкции здесь станет еще более атмосферно!» – приводятся его слова в пресс-релизе.

Стадион «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова был построен в 1959 г. Сначала он использовался в качестве тренировочной базы московского «Торпедо». Первый официальный матч на стадионе состоялся 15 апреля 1977 г.

В настоящее время спорткомплекс является собственностью спортивного фонда «Торпедо». В 2017 г. фонд вошел в состав концерна «Россиум», основным владельцем которого является Роман Авдеев. Некоторое время спустя бизнесмен также приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба «Торпедо Москва».

Архитектурная мастерская Мишеля Ремона ранее проектировала два стадиона во Франции: «Огюст Делон» в Реймсе и «Стад Гастон Жерар» в Дижоне.   

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Политика
Новости

В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях

Ведомости
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В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей. Об этом изданию «29.ru» сообщил ее юрист Алексей Куроптев.

Протокол был составлен по ч. 10 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации). Правоохранительные органы считают, что опубликованная Калининой информация привела к созданию «помех функционированию транспортной инфраструктуры».

В копии протокола, фотографию которой опубликовало издание, говорится, что Калинина распространила в социальной сети «В контакте» информацию о месте и времени проведения митинга и демонстрации, зная о том, что они не согласованы и не могут быть проведены. «То есть распространила заведомо недостоверную информацию под видом достоверного сообщения», – говорится в документе. Акция протеста против строительства мусорного полигона в итоге состоялась.

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал законы, вводящие административную ответственность за распространение фейковых новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. 29 марта они вступили в силу.

Суд 22 апреля впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти. 34-летний житель Новгородской области 31 марта разместил на своей странице в соцсети оскорбительную запись в адрес Путина.

Политика
Новости

Посольство России в США потребовало немедленного освобождения Бутиной

Ведомости
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Посольство России в США потребовало немедленно освободить россиянку Марию Бутину, которую американский суд приговорил к 1,5 года заключения. Сообщение опубликовано на странице посольства в фейсбуке.

Российское посольство считает Бутину невиновной и политической заключенной, «жертвой провокации спецслужб и произвольного применения репрессивных законодательных норм США».

Суд в США 26 апреля приговорил Бутину к 18 месяцам заключения. После того как она отбудет наказание, ее депортируют в Россию.

Бутину задержали в США в июле 2018 г. В декабре она признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, она должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

Бизнес
Новости

Подконтрольная Хотину Exillon Energy отложила публикацию годового отчета

Ведомости
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Нефтедобывающая компания Exillon Energy, подконтрольная бизнесмену Алексею Хотину, находящемуся под домашним арестом, сообщила об отсрочке публикации годового отчета по МСФО. Задержка связана с тем, что совету директоров, топ-менеджменту и аудиторам необходимо более детально изучить характер сделок, заключенных ранее компаниями группы, говорится в сообщении Exillon.

Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже, в сегменте премиум-класса. По правилам биржи Exillon должна опубликовать годовой отчет в течение четырех месяцев после окончания отчетного года, то есть до 30 апреля. Нефтедобытчик обещает дать новую информацию по отчету не позднее 30 июня.

Exillon Energy ведет добычу углеводородов в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми. Крупнейшим акционером компании является Хотин (владеет 30% через Seneal International Agency), еще 27% принадлежит Sinclare Holdings Limited, подконтрольной Александру Клячину.

На прошлой неделе Хотин был задержан и отправлен под домашний арест. Бизнесмен проходит по делу о растрате 7,5 млрд руб. в банке «Югра», где он был основным акционером. ЦБ в июле 2017 г. ввел в «Югре» временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В конце июля позапрошлого года банк лишился лицензии.

Политика
Новости

Уголовное дело о халатности заведено после отравления наркотиками в московском СИЗО

Ведомости
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Уголовное дело о о халатности, злоупотреблении полномочиями и незаконном сбыте наркотиков было возбуждено после отравления наркотиками арестантов в московском СИЗО «Матросская Тишина», сообщила «Интерфаксу» официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко 24 апреля сообщил о том, что из-за передозировки наркотиков в «Матросской Тишине» погибли двое заключенных и еще двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Следственный комитет по городу Москве начал доследственную проверку в связи с инцидентом.

Арестованные получили наркотик в продуктовой посылке, предположительно в смоченной им ткани, рассказал Максименко. По его словам, сотрудники ФСИН тщательно проверяют все посылки, но выявлять наркотик в ткани не могут.

Московское управление ФСИН начало проверку всех следственных изоляторов после отравления в «Матросской Тишине». При ее проведении будут использоваться переносные видеорегистраторы и служебные собаки, обученные искать наркотики.

Бизнес
Новости

Минэкономразвития предложило модернизировать ТЭС с самой дешевой электроэнергией

Ведомости
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Единственным критерием отбора проектов модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) в рамках правительственной квоты должна быть конечная цена электроэнергии для потребителей, считают в Минэкономразвития. Свое предложение министерство направило в правительство, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

Всего в 2022–2024 гг. планируется модернизировать 11 ГВт по договорам предоставления мощности, которые гарантируют инвесторам возврат инвестиций с фиксированной доходностью. Большая часть мощностей на модернизацию была отобрана в результате конкурса, победителям которого гарантирована базовая прибыль 14%. Еще 15% от отбираемой мощности будет определять правительственная комиссия.

15 апреля вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго и Минэкономразвития до 26 апреля направить в правительство согласованные критерии отбора проектов в рамках правительственной комиссии. В протоколе совещания («Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель вице-премьера) говорится, что для сдерживания роста цен на электроэнергию не выше инфляции министерства должны учесть все действующие программы развития энергетики.

Доходность проектов, отбираемых правительством, не должна быть фиксированной, чтобы участники отбора могли заявлять ее самостоятельно, говорил в марте заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин. Минэкономразвития продолжает придерживаться такой позиции, однако не уверено в возможности реализовать такой подход, уточнил представитель министерства: «[Для этого] требуются изменения в постановления правительства, которые мы подготовили и в настоящее время ждем позицию Минэнерго».

Представитель Козака не ответил на запрос «Ведомостей». Его коллега из Минэнерго отказался от комментариев.

Политика
Новости

Предполагаемая дочь Путина вошла в совет по развитию генетики

Ведомости
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Мария Воронцова, которую The New Times и Reuters называли дочерью российского президента Владимира Путина, включена в совет по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации. Внимание на него обратили «Открытые медиа».

В документе Воронцова названа членом президиума Российской ассоциации содействия науке. На сайте этой ассоциации она действительно указана как член президиума. Кроме того, без указания должности там значится, что она имеет отношение к ФГБУ «Эндокринологический научный центр» (ЭНЦ) Минздрава России.

«Традиционно не отвечаем на такие вопросы», – ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу «Ведомостей» подтвердить или опровергнуть то, что включенная в состав совета Воронцова является дочерью главы государства.

В материале про Воронцову, опубликованном в 2016 г., журнал The New Times писал, что она – старшая дочь Путина. По данным издания, она окончила аспирантуру в ЭНЦ, а после стала работать в этом центре. О связи Воронцовой с ЭНЦ сообщал и Reuters. На сайте ЭНЦ среди врачей фигурирует Мария Владимировна Воронцова, кандидат медицинских наук, которая с сентября 2018 г. является ведущим научным сотрудником отделения детской тиреоидологии, репродуктивного и соматического развития.

В июне 2018 г. на «России 1» был показан сюжет, в котором Мария Воронцова, названная детским эндокринологом и научным сотрудником ЭНЦ, дала интервью.

Младшая дочь Путина – Катерина Тихонова, руководитель центра «Иннопрактика», писало Reuters. Ее тоже показывал телеканал «Россия 1»: в декабре она дала интервью для сюжета про российскую технологию, способную якобы «запрограммировать подсознание».

Путина неоднократно спрашивали про его детей и семью. На вопрос о том, действительно ли Тихонова – его дочь, в 2017 г. он ответил, что никогда не обсуждает вопросов про семью и что члены его семьи не занимаются бизнесом и политикой. Также он рассказывал, что его дети и внуки живут в Москве «нормальной жизнью, <...> занимаются образованием».

Федеральную программу развития генетических технологий утвердило правительство 22 апреля. Ее цель – «комплексное решение задач ускоренного развития генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования, создание научно-технологических заделов для медицины, сельского хозяйства и промышленности, совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области».

Бизнес
Новости

Росстат сообщил о снижении цен производителей на бензин в марте

Ведомости
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Цены производителей на бензин в марте снизились на 4% по сравнению с февралем и на 8% по сравнению с мартом прошлого года, следует из данных Росстата.

При этом розничные цены по отношению к февралю снизились 0,1%, а по отношению к марту 2018 г. выросли на 9,4%. Росстат зафиксировал снижение потребительских цен на бензин в прошлом месяце в 40 регионах, наиболее значительное – в республике Тыва и Сахалинской области: на 2,2 и 1,6% соответственно. В 10 регионах цены на бензин выросли. Заметнее всего – в Тверской области (на 0,4%), Хабаровском крае и Ивановской области (на 0,3%).

Потребительские цены на бензин в марте в среднем по России превышали цены производителей в 2,7 раза, отметили в Росстате. Соотношение цен производителей на бензин и нефть составило 1,0 раза.

Правительство и нефтяные компании 24 апреля договорились о параметрах продления сделки по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Нефтяники взяли на себя обязательство обеспечить снижение цен на дизельное топливо до уровня октября 2018 г. с учетом инфляции и увеличения ставки налога на добавленную стоимость.

Экономика
Новости

Минфин упростит нумерацию Налогового кодекса

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину до 24 мая представить предложения по подготовке новой редакции Налогового кодекса, сообщается на сайте правительства. Таким образом правительство планирует улучшить структуру кодекса и упростить его нумерацию, пояснили в пресс-службе министерства.

Существующая структура редакции кодекса соответствует современным требованиям, отмечают в Минфине. Но сейчас в нем сложная нумерация, так как он формировался поэтапно и его части, отдельные разделы и главы устанавливались разными законами. По этой же причине Налогового кодекса не существует как единого законодательного акта.

В Минфине заявили, что это сильно осложняет законодательную технику и уменьшает удобство использования кодекса: «Например, при обсуждении поправок в статью 105.16-6 возник вопрос о нумерации статей, которую сложно даже произнести».

Новая редакция должна предусматривать урегулирование системы налогов, сборов и страховых взносов, планируемых на долгосрочную перспективу. При этом возможность нарушения целостности кодекса при последующем внесении в него изменений будет исключена.

Бизнес
Новости

«Яндекс.Такси» начало тестировать услугу вызова «трезвого водителя»

Ведомости
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«Яндекс.Такси» начало тестировать новую услугу: вызов водителя, который на автомобиле клиента довезет его до необходимого места. Об этом говорится в сообщении в блоге сервиса.

Услуга называется «Водитель». Она пригодится клиентам, которые по каким-то причинам не хотят садиться за руль, в частности тем, кто выпил, плохо себя чувствует или устал.

Для услуги будут использоваться водители, которые обычно принимают заказы в премиальных тарифах – «Бизнес», «Премиум» и «Ультима». Минимальная стоимость – 2199 руб., в нее входят 15 км пути и 25 минут поездки. Каждый километр или минуты поездки сверху стоят 40 руб.

Когда клиент решит воспользоваться услугой, приложение уточнит, есть ли у него полис ОСАГО, разрешающий любому человеку управлять его автомобилем.

С момента заказа до момента встречи в первое время будет проходит 10–15 минут, обещает «Яндекс.Такси». Водителю, которого клиент вызовет в рамках этой услуги, сервис будет компенсировать стоимость парковки автомобиля на время заказа.

Услуга будет запускаться поэтапно: сейчас она постепенно становится доступна в Москве. Позже будет рассмотрена возможность запуска в других городах.

Политика
Новости

В Красноярске загорелся один из крупнейших в России оборонных заводов

Ведомости
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На Красноярском машиностроительном заводе (АО «Красмаш») произошел пожар, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС. «Горит крыша одного из корпусов завода «Красмаш», – сказал собеседник агентства. По данным «Интерфакса», пожар произошел в цехе по производству холодильных установок, боевой техники в горящем здании нет.

Площадь возгорания достигла 5000 кв. м, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Пожару присвоен четвертый ранг сложности (из пяти возможных), у горящего корпуса обрушилась кровля. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

«Красмаш» – один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов. Завод производит баллистические ракеты «Синева», модули разгонного блока для ракет «Зенит» и «Протон». Главной программой предприятия является освоение производства новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая проходит испытания. Для этих целей на заводе была проведена масштабная техническая реконструкция, которую контролировало руководство Министерства обороны.

Пожар на территории предприятия произошел на кровле склада завода «Бирюса», уточнил представитель «Роскосмоса». По его словам, основным зданиям и сооружениям завода ничто не угрожает.

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