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«Белнефтехим» оценил в $100 млн потери из-за некачественной российской нефти

«Белнефтехим» оценивает примерно в $100 млн недополученную выручку в апреле из-за экспорта некачественной российской нефти , сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на заместителя председателя концерна Владимира Сизова.

Концерн «Белнефтехим» 19 апреля заявил, что по южной ветке трубопровода «Дружба-2» стала поступать некачественная экспортная смесь Urals с высоким содержанием органических хлоридов, имеющих высокие коррозийные свойства. «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали устранить ее. «Транснефть» также заверила, что ежесуточно мониторит качество нефти и ищет источник загрязнения.

Как заявил в свою очередь вице-премьер Дмитрий Козак, в трубопроводе «Дружба» на входе в Белоруссию уже 29 апреля будет чистая и соответствующая стандартам качества нефть.

«К понедельнику до Белоруссии дойдет качественная нефть», – пообещал Козак (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что Россия, Белоруссия и Польша в пятницу, 26 апреля, проведут трехсторонние переговоры по качеству нефти, одним из вопросов станет возможность откачки некачественной нефти из трубы на территории этих стран.

По словам российского вице-премьера, Белоруссия пока не поднимала вопрос о компенсациях из-за загрязнения нефти, сейчас обсуждаются поставки моторного топлива из России и возможные цены.