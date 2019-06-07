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Бизнес
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Дитрих рассказал о тонне неразобранного багажа в «Шереметьево»

Ведомости
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В аэропорту «Шереметьево» остается тонна неразобранного багажа. Об этом сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума министр транспорта Евгений Дитрих, передает «РИА Новости».

«Говорят, что количество багажа, которое задержано на складе, снижается. Сейчас около тонны багажа не разобрано», – сказал он. По его словам, аэропорт привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа.

5 июня на сайте Минтранса появилось сообщение, в котором говорилось, что Дитрих готов на ближайшем заседании совета директоров «Шереметьево» поставить вопрос о персональной ответственности за ситуацию с выдачей багажа.

С 1 июня пользователи в соцсетях начали жаловаться на задержки при выдаче багажа в «Шереметьево». Пресс-служба аэропорта подтвердила, что такая проблема существует, объяснив ситуацию пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Сотрудники трех авиакомпаний, летающих в «Шереметьево», рассказали «Ведомостям», что аэропорт испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж.

Гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко связывал задержки с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не с нехваткой грузчиков. По его словам, сейчас аэропорт работает «спокойно» и в штатном режиме.

Новости СМИ2
Финансы
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Костин увидел признаки перегрева рынка потребкредитования

Ведомости
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Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин увидел определенные сигналы, свидетельствующие о перегреве рынка потребительского кредитования в России. Об этом он заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), передает «Интерфакс».

«Мои эксперты все и замы говорят, что еще рынок не перегрет, но мне кажется, что определенные сигналы есть, и нужно осторожнее, по крайней мере, уже к концу этого года надо посмотреть и более внимательным быть к потребкредитам», – заявил Костин. Он отметил, что поддерживает подход Центробанка, который пытается вытеснить с рынка самые рискованные потребительские кредиты с высокими ставками.

В I квартале, по данным Frank RG, россияне взяли 1,9 трлн руб. кредитов, большая часть которых (1,05 трлн) – нецелевые необеспеченные кредиты. Их выдано на 25% больше, чем в январе – марте 2018 г. Всего выдачи розничных кредитов за год выросли на 16%, а ипотека – лишь на 3,5%.

В мае первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что регулятор внимательно следит за этой ситуацией. Рост розничного кредитования – это «объективный процесс, не нужно его запрещать», но ЦБ настораживает его скорость: это может оказаться ловушкой и для населения, и для банков, признавал он. Тулин признавал, что пока меры ЦБ по охлаждению рынка потребительского кредитования не привели к заметному сокращению годовых темпов роста, но уже влияют на месячные и квартальные данные. По его словам, влияние на рынок оказывает усталость населения от «аскетического образа жизни».

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Политика
Новости

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Ведомости
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Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.

По ее словам, в ночь на 7 июня следователь Игорь Лопатин связался с ней и сообщил, что Голунова задержали «прямо сейчас» при покушении на сбыт наркотика мефедрона. Голунов во время разговора со следователем, находясь рядом с телефоном, сказал, что его задержали не ночью, а еще в два часа дня 6 июня и что ему подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом, рассказала Рейтер.

Приехавшему утром 7 июня адвокату Дмитрию Джулаю Голунов сообщил, что после задержания его избили: в момент освидетельствования он схватился за стул, после чего полицейские начали волочь его по полу, а один из них ударил кулаком в щеку. Также полицейские отказались провести смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам или употреблял их, рассказал журналист.

Как рассказал Русской службе BBC Джулай, Голунова задержали в 14:30 неподалеку от метро «Цветной бульвар», когда он направлялся на встречу с источником. Задержание проводили несколько оперативников, которые обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом при досмотре, а позже нашли еще один сверток при обыске в квартире.

Голунова доставили в отдел полиции на улицу Луначарского, где ему сообщили, что он подозревается в преступлении по ст. 228.1 Уголовного кодекса («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

По словам Джулая, с момента задержания Голунову не позволяли связаться с близкими, коллегами или адвокатом больше 12 часов. Только в 03:42 утра 7 июня Лопатин позвонил одной из коллег Голунова, сообщил о задержании и предложил найти ему адвоката.

Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко и главный редактор издания Иван Колпаков выпустили заявление, в котором выражают убежденность в невиновности Галунова. «У нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого», — подчеркивается в заявлении.

Правоохранительные органы задержание Голунова пока не прокомментировали.

Иван Голунов известен как автор материалов о деятельности столичной мэрии. На «Медузе», в частности, в декабре 2018 г. было опубликовано его расследование об имуществе семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. Последний его материал в этом издании был опубликован в мае. Он посвящен «черным кредиторам» — микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. До этого журналист работал в таких издания, как «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон».

Технологии
Новости

Милош Бикович спродюсирует сериал для «НМГ студии»

Ведомости
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Милош Бикович, известный актер кино и сериалов, стал продюсером сериала об изобретателе Николе Тесла, сообщила «НМГ студия», по чьему заказу производится сериал.

Тесла – физик и инженер сербского происхождения, родился в 1856 г., известен своими работами по созданию устройств, работающих на переменном токе. Именем Теслы названа единица измерения плотности магнитного потока и компания Илона Маска.

Бикович много играл в российских кино и сериалах, например в фильме «Лёд» от компании «Водород» и сериале «Отель «Элеон», который идет на канале СТС. «Национальная медиа группа» (НМГ) – владелец «НМГ студии» и «СТС Медиа», а также совладелец «Водорода». Сериал о Тесле станет первым опытом Биковича по самостоятельному продюсированию. Также продюсерами сериала стали гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и генпродюсер «Водорода» Михаил Врубель.

«НМГ студия» описывает сериал как фантастическое представление жизни Теслы: «Начало XX века. Слухи и легенды о Тесле оказались правдой. Тесла изобрел технологию, которая обеспечит всем непрерывную энергию. Гений нашел формулу счастья всего человечества и... пропал. Он стал мишенью для спецслужб».

Это международный проект, который производится сразу на нескольких языках, он будет готов в 2020 г. В России проект выйдет на digital-ресурсах НМГ и в эфире СТС.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Тиньков назвал дело против Калви позором и провокацией

Ведомости
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Предприниматель Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что считает уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви позором России.

«Мне стыдно как россиянину за это дело. Это позор – то, что происходит. На моей практике впервые реальный бизнесмен, честный предприниматель, который продвигал эту страну и рекламировал, сейчас находится под стражей. Это провокация. Это прискорбно», – сказал Тиньков.

В середине февраля суд арестовал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнеров фонда Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, а также директора по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и экс-гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова. Следствие подозревает их в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Защита Калви сообщала, что он был заранее зарегистрирован как участник ПМЭФ , поэтому адвокаты попросили следователей отпустить Калви из-под домашнего ареста на форум. ФСИН заявила о готовности организовать поездку Калви в Петербург, если получит на это запрос со стороны СК.

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Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Mars выпустил на российском рынке первый продукт в сегменте здорового питания

Ведомости
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Американская Mars inc. выпустила на российском рынке ореховый батончик Be Kind, сообщает «Коммерсантъ». Это первый продукт компании в России в сегменте здорового питания.

Продажи батончика стартовали с мая в Москве и Петербурге. Его цена – 150 руб. Mars договорился о поставках в торговые сети Billa, «Магнолия», «Азбука вкуса», на автозаправочные станции Shell и «Газпром нефть», а также в фитнес-клубы World Class, Alex Fitness, Gold Gym.

Как рассказал региональный президент Mars в России Махер Батруни, до конца этого года компания планирует импортировать 120 т батончиков.

Mars – не первая транснациональная компания, которая пытается закрепиться в сегменте товаров для здорового питания. В 2017 г. PepsiCo вывела на российский рынок готовые супы гаспачо. В 2018 г. Coca-Cola начала продажи растительного молока, которое позиционируется как продукт для здорового питания.

Технологии
Новости

Издатели пожаловались на задержку платежей со стороны крупного дистрибутора

Ведомости
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Правление Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) написало открытое обращение с жалобой на задержку платежей. Обращение опубликовано на сайте ГИПП.

«Роспечать» – дистрибутор печатной продукции. Ее сеть, согласно данным на сайте компании, насчитывает более 2000 торговых точек в 17 регионах страны. В ГИПП входят такие СМИ, как «Коммерсантъ» и «Российская газета». Президент союза – гендиректор АО «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

В обращении отмечается, что в союз в последнее время поступают «многочисленные жалобы от издателей газет и журналов на серьезные сбои в сотрудничестве» с «Роспечатью». Речь идет о нарушении сроков и размеров платежей и систематическом невыполнении договорных обязательств, поясняется в обращении. В частности, оплата за проданную прессу в розницу через «Почту России» за 2018 и 2019 гг. произведена не в полном объеме, указывает правление ГИПП. Кроме того, издатели сомневаются, что «Роспечать» вовремя оплатит основную подписку, собранную за второе полугодие 2019 г., обращает внимание союз. Все это ставит под угрозу бесперебойный выпуск газет и журналов в России, подчеркивает организация.

ГИПП просит дать разъяснения по ситуации и принять безотлагательные меры. Если эти меры не будут приняты, организация примет «крайние меры», в том числе может приостановить сотрудничество с «Роспечатью».

Обращение правления ГИПП адресовано гендиректору «Роспечати» Георгию Аликошвили, а также акционеру компании Павлу Езубову.

Как пояснил «Коммерсанту» Новиков, через «Роспечать» проходит «не менее половины всей подписки в стране». По его словам, у «Аргументов и фактов» не такая критичная ситуация, как у коллег по рынку, – сложности с платежами начались лишь в мае. Задолженность у «Роспечати» накапливалась несколько лет, рассказал газете гендиректор ИД «Мир новостей» Андрей Авдонин. Он предполагает, что, «возможно, корень проблемы в недостаточном контроле за региональными филиалами». Долю «Роспечати» на рынке дистрибуции прессы он оценивает как минимум в 10%.

В «Роспечати» письмо «вызвало определенное недоумение», говорит заместитель гендиректора компании Виктор Кокорев. На заседании правления ГИПП вопросов о работе «Роспечати» не было, специальных встреч союз не инициировал, указал он. Компания оптимизирует сеть и будет вынуждена закрыть нерентабельные киоски, поэтому объемы продаж сократятся, как и ассортимент изданий. Все задолженности перед издателями будут погашены, подчеркнул он.

Политика
Новости

Трамп заявил о возможности улучшения отношений с Россией

Ведомости
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Отношения между США и Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в выборы американского президента в 2016 г., считает президент США Дональд Трамп. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News. «Думаю, у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Они были испорчены фальшивой охотой на ведьм. У меня могут быть хорошие отношения с Россией», – заявил он.

18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией. Мюллер заявил, что «президент не может быть обвинен в совершении федеральных преступлений, пока он находится в своей должности. Это противоречило бы конституции». Комментируя это заявление, Трамп отметил, что ушедший в отставку спецпрокурор «выставил себя дураком».

Трамп также прокомментировал заявление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая ранее заявила о том, что она хотела бы для Трампа не импичмента, а возможности увидеть его в тюрьме. Так Пелоси отреагировала на предложение председателя юридического комитета палаты Джеррольда Надлера начать процедуру импичмента, сообщало накануне издание Politico. Слова Пелоси Трамп назвал «ужасным, отвратительным, злобным заявлением», а ее саму – «ужасным человеком» и «нервной Нэнси».

Ранее Трамп называл выводы, сделанные в ходе расследования Мюллера, полным оправданием. «Доказательств было недостаточно, следовательно, в нашей стране человек невиновен. Дело закрыто!» – писал он в своем Twitter.

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Политика
Новости

Пентагон предупредил о риске односторонней установки границ Россией в Арктике

Ведомости
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Россия может установить границы своего континентального шельфа в Арктике в одностороннем порядке. Такой риск указан в обновленном варианте стратегии минобороны США в Арктике, опубликованной на сайте ведомства. «Россия может принять решение установить эти границы в одностороннем порядке […] и применить свой военный потенциал, чтобы запретить доступ к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике», – говорится в документе.

До сих пор при определении арктических границ Россия следовала международному праву, отмечают авторы стратегии. Тем не менее опасения Пентагона связаны с тем, как Москва регулирует перевозки по Севморпути. Как отмечают в минобороны США, эта практика отличается от международного права. Москва настаивала на том, чтобы иностранные суда получали разрешение на проход, а также пользовались услугами российских ледоколов.

Арктика рассматривается в документе как «стратегическая территория в качестве потенциального направления атаки на США». Ситуация в регионе «может прямо или косвенно ограничить возможности Пентагона перебрасывать силы в мире, а в более широком отношении – повлиять на стратегические задачи США, связанные с соперничеством с Китаем и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе», – указывается в стратегии.

Россия ведет себя как «полярная великая держава» и является крупнейшей нацией по населению и военному присутствию за полярным кругом, отмечается в американской стратегии. Российские коммерческие инвестиции сопровождались укреплением оборонного потенциала. Так, в декабре 2014 г. Россия сформировала Объединенное стратегическое командование Северного флота. США также опасаются развертывания в регионе возможностей Китая, который не является приполярной державой, но его деятельность здесь может представлять риски для США, отмечается в документе.

Бизнес
Новости

США ужесточили санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA

Ведомости
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Минфин США ужесточил санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщается на сайте ведомства. Под запрет попадает экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти. Эти вещества необходимы для продажи тяжелой венесуэльской нефти на мировом рынке. Заменить их может частичная переработка сырья.

«Мы ужесточаем ограничения на возможных обходных путях постоянных санкций, которые позволяют режиму [действующего президента Венесуэлы Николаса] Мадуро все еще находить способы использовать PDVSA в качестве дойной коровы», – приводит Reuters слова высокопоставленного представителя администрации США, пояснившего смысл новых санкций. Они должны предотвратить сделки крупных международных компаний с PDVSA.

В ближайшие недели правительство США планирует принять в отношении Венесуэлы новые экономические решения, предупредил собеседник агентства, не уточнив, о чем именно идет речь.

США, как и большинство стран Запада, поддержали лидера оппозиции, спикера национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы. О введении санкций в отношении PDVSA и ее американской «дочки» Citgo Petroleum США объявили в январе 2019 г. Активы и интересы компании на $7 млрд были заблокированы, сделки с ними запрещены. После введения санкций экспорт PDVSA упал на 40%. Условием их отмены в Вашингтоне назвали уход Мадуро и объявление новых выборов.

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Политика
Новости

Reuters сообщил о прекращении обучения турецких пилотов в США из-за покупки у России С-400

Ведомости
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США решили приостановить программу обучения турецких пилотов на истребителях-бомбардировщиках F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы С-400. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Это решение коснется турецких пилотов и сотрудников ремонтных бригад, которые ожидают командировки в США. Оно не распространяется на тех пилотов, которые уже проходят обучение. Сейчас на авиабазе Люк, штат Аризона, тренируются четыре пилота из Турции, еще двое работают там в качестве инструкторов. Помимо этих шести турецких офицеров на базе также проходят обучение 20 турецких сопровождающих.

В конце мая агентство сообщало о возможном сокращении американской программы по обучению пилотов из Турции, но формально это решение еще не принято. Собеседники агентства допустили, что программа будет действовать по-прежнему, если Турция изменит свои планы.

Россия и Турция заключили соглашение о поставке четырех комплексов С-400 стоимостью $2,5 млрд в конце 2017 г. Ранее Турция также заказала у США 100 бомбардировщиков F-35. В нынешних ценах контракт оценивается в $9 млрд. Передача первого самолета должна была состояться в июне 2019 г., но так и не произошла. Ранее США предупреждали Турцию о возможных санкциях из-за покупки систем С-400. В начале апреля этого года Вашингтон прекратил поставки Анкаре оборудования для F-35.

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Экономика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о разногласиях в правительстве из-за субсидий для Дальнего Востока

Ведомости
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Сохранение субсидий для Дальнего Востока, которые в 2019 г. превысят 30 млрд руб., стало предметом спора в российском правительстве. Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев выступает за продление действующего механизма до 2028 г. Об этом он попросил президента Владимира Путина в письме от 26 февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. С президентской визой «согласен» письмо было перенаправлено премьеру Дмитрию Медведеву. До сих пор считалось, что схема по выравниванию тарифов в ДФО будет действовать до конца 2019 г.

Система, которую поддерживает Трутнев, предполагает сохранение субсидий для Якутии, Камчатки, Чукотки, а также Магаданской и Сахалинской областей за счет потребителей остальной России. Сейчас субсидии распространяются на крупные промышленные предприятия и бюджетников ДФО. Из письма Трутнева следует, что исключение их из системы субсидирования приведет к выпадающим доходам региональных бюджетов в 17 млрд руб. ежегодно. «Это потребует дополнительных мер поддержки со стороны федерального центра», – считает вице-премьер. Он утверждает, что для крупных потребителей Дальнего Востока, таких как «Алроса» и «Новатэк», возврат высоких тарифов приведет к ухудшению финансовых показателей реализуемых проектов.

На исключении крупной промышленности и бюджетников из числа получателей субсидий настаивают вице-премьер Дмитрий Козак и Минэнерго, выступающие за снижение нагрузки на оптовый энергорынок. В аппарате Козака рассказали о поручении вице-премьера профильным ведомствам представить согласованные предложения. Собеседник в правительстве напоминает, что по итогам Госсовета в сентябре 2018 г. президент поручил исключить из субсидирования эти категории. Сейчас это поручение находится на исполнении в Белом доме.

Схема по субсидированию Дальнего Востока была введена в 2017 г. Тогда потребители оптового энергорынка заплатили за выравнивание энерготарифов 24 млрд руб., в 2018 г. – 35 млрд руб., на 2019 г. запланировано 32 млрд руб. В «Алросе» рассказали, что благодаря переходу западного энергорайона Якутии на оптовый энергорынок в начале 2019 г. цена покупки электроэнергии стала ниже субсидируемого тарифа. Но для бюджетников тариф может резко вырасти – с 4,69 до 70 руб., и тогда придется искать способы компенсировать этот рост, в том числе за счет перекрестного субсидирования.

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