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Четверо новых фигурантов дела о загрязнении «Дружбы» отправлены под домашний арест

Ведомости
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Самарский районный суд поместил под домашний арест четверых новых фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба», передает «Интерфакс». Под домашний арест помещены Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев.

«Суд избрал в отношении их меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 30 июня», – сказал представитель суда. По его словам, все четверо являются подозреваемыми по статье о самовольном подключении к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведении их в негодность. Их должности и места работы не уточняются.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти Urals из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и очистят «Дружбу». После проверки качества транспортировка нефти в направлении Польши и Германии была возобновлена 9 июня.

В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет России сообщал, что фигурантами дела являются шесть человек, из них четверо арестованы: гендиректор компании «Нефтеперевалка» (владеет узлом учета, через который в систему попала загрязненная нефть) Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, а также гендиректор компании «Петронефть актив» Владимир Жоголев и замдиректора компании «Магистраль» Сергей Баландин. Двое других подозреваемых арестованы заочно, это экс-гендиректор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко и основатель группы компаний «Петронефть» Роман Трушев. Их объявили в международный розыск.

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Защита обжаловала домашний арест Голунова

Ведомости
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Защита корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, обжаловала его домашний арест. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Защита просит суд апелляционной инстанции отменить решение Никулинского суда как незаконное и необоснованное. Дата рассмотрения жалобы Мосгорсудом пока неизвестна.

Голунов был задержан 6 июня. Полицейские заявили, что обнаружили у него наркотики. Журналист утверждает, что их ему подбросили. Голунов считает, что его преследуют в связи с его профессиональной деятельностью.

Никулинский суд Москвы 8 июня отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова накануне сказала «Медузе», что, по ее мнению, журналиста можно было отпустить под подписку о невыезде.

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Финансы
Новости

Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России

Ведомости
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Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора. Издание ознакомилось с презентацией, представленной в начале июня на встрече с представителями ЦБ и финансовым омбудсменом.

Цель исследования – оценить, насколько тяжело россиянам обслуживать взятые кредиты. Эксперты опросили 4013 человек в 16 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Исследование проходило в 2018–2019 гг. Финальную версию доклада Всемирный банк представит к осени, уточнил представитель организации.

В ходе исследования выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, 10% пришлось или реструктурировать, или продлевать кредит, или же они получили от банка отказ в выдаче кредита. 14% сообщили о проблемах с выплатой процентов. Больше четверти тратят на выплату долгов, повседневные траты и оплату ЖКХ больше 75% совокупных доходов семьи. Не испытывают трудностей с обслуживанием кредитов менее половины заемщиков – 41%.

Тяжелее других приходится россиянам, которые заняли одновременно и в банке, и в микрофинансовых организациях (МФО). Почти половина таких заемщиков признались, что вынуждены для выплаты долга экономить на питании. Среди банковских заемщиков и тех, кто кредитуется только в МФО, их доля меньше, но она все равно превышает 30%.

Бизнес
Новости

В порту Махачкалы на танкере с нефтепродуктами произошел взрыв

Ведомости
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В Махачкалинском морском торговом порту произошел взрыв газовоздушной смеси в машинном отделении танкера с нефтепродуктами, в результате трое моряков погибли, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Еще трое моряков госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

В материале отмечается, что танкер является российским судном и может принадлежать «Волжскому пароходству». Позже в компании подтвердили, что судно принадлежало им, и добавили, что готовы оказывать следствию помощь в выяснении причин взрыва. По информации компании, взрыв произошел около 4.30 мск во время выгрузки сырой нефти из танкера. На борту в тот момент находилось 12 членов экипажа.

Как отмечает пресс-служба Южного следственного управления СК РФ, по факту взрыва возбуждено уголовное дело, следователи предполагают причинение смерти по неосторожности. Криминалисты Южного следственного управления на транспорте работают на месте происшествия, но причина возгорания судна пока не установлена.

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин в свою очередь уточнил, что акватория порта Махачкалы закрыта после пожара в танкере, перевалка нефти остановлена, но угрозы возгорания груза нет.

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Политика
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WP: США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа

Ведомости
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Минюст США направил в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском ведомстве.

Согласно заключенному между США и Великобританией договору об экстрадиции, соответствующий запрос должен быть направлен в течение двух месяцев со дня ареста основателя WikiLeaks. Ассанж был арестован 11 апреля в эквадорском посольстве Великобритании. Этот документ также запрещает США обвинять его в других преступлениях, кроме тех, что указаны в запросе об экстрадиции, если только он не совершит их после возможной выдачи.

В начале июня руководитель британского МИДа Джереми Хант сообщил, что не будет мешать экстрадиции в США основателя WikiLeaks. Газета Politico отмечала, что американский минюст не собирается предъявлять обвинения Ассанжу в публикации некоторых документов ЦРУ особой важности. Такое решение было принято из-за доступа к засекреченным материалам и ограничения сроков выдвижения обвинений в рамках законодательства США, поясняло издание.

В апреле Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища в своем посольстве в Лондоне, где он жил с 2012 г. Сразу после этого его задержала полиция Великобритании по требованию властей США о его экстрадиции. В США основателя WikiLeaks могут приговорить к 170 годам лишения свободы.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

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Бизнес
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«Коммерсантъ»: Сечин попросил ускорить выплату компенсации от «Транснефти» из-за «Дружбы»

Ведомости
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения в нефтепроводе «Дружба». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. По их данным, письмо было написано в конце мая.

Как указал в письме Сечин, рассказали собеседники издания, белорусский Мозырский НПЗ хочет от «Роснефти» компенсации потерь от поставок загрязненной нефти в апреле на $155 млн. Претензии выразил и польский переработчик Orlen – в $0,45 млн за недопоставку нефти в апреле. Эти претензии перенаправили в «Транснефть», но та, подчеркнул Сечин в письме, не подтвердила, что готова их удовлетворить.

Главный исполнительный директор «Роснефти» также указал на то, что и сама компания пострадала, сократив добычу в мае на 0,5 млн т из-за «одностороннего отказа» «Транснефти» принимать сырье в систему, сообщили источники «Коммерсанта». По их данным, в письме Сечин также выразил мнение, что если урегулирование претензий не будет ускорено со стороны «Транснефти», нефтяные компании понесут потери, выразил мнение Сечин. В частности, из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, потерей рынков сбыта, а также недополученными доходами бюджета от экспортных поставок.

«Транснефть» пообещала компенсировать потери от ситуации с загрязнением нефти, напомнил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Мы доверяем компании как добросовестному контрагенту, и у нас нет причин в них сомневаться», – подчеркнул он.

Советник руководителя «Транснефти» Игорь Демин заявил, что компания пока не получала обоснованных требований по компенсации убытков. Этот вопрос, указал он, обсуждался на встрече с потребителями нефти 3 июня, и «конечные потребители проинформировали о том, что приложат максимальные усилия к сокращению сроков определения размера компенсации и их документального подтверждения». По словам Демина, есть общее понимание, что «речь идет о неделях и месяцах, но никаких не днях или годах». «И конечно, недопустимы попытки заработать на компенсациях. Это как кладбищенский бизнес – делать деньги на несчастье», – подчеркнул он.

На уровне правительства решений по компенсации не принималось, сообщил представитель Дмитрия Козака Илья Джус. 

В начале июня на годовом собрании акционеров «Роснефти» Сечин высказался об инциденте с «Дружбой», отметив, в частности, что «Транснефть» обещала компенсировать все убытки нефтяной компании и ее партнеров. «Мы им [«Транснефти»] верим в этом смысле и надеемся, что так и произойдет», – подчеркнул Сечин.

19 апреля загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу».

Политика
Новости

WSJ: убитый сводный брат лидера КНДР был информатором ЦРУ

Ведомости
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Сводный брат руководителя КНДР Ким Чен Ына, убитый в 2017 г. Ким Чен Нам, был информатором ЦРУ, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, между Ким Чен Намом и ЦРУ «была связь». Он несколько раз встречался с представителями спецслужбы США, рассказал собеседник издания.

Как отметили в разговоре с WSJ несколько бывших чиновников США, сводный брат Ким Чен Ына жил за пределами КНДР в течение многих лет и не имел власти в Пхеньяне, поэтому вряд ли мог сообщить детали о ситуации в этой стране.

ЦРУ отказалось давать комментарий WSJ.

Ким Чен Нам проживал за пределами КНДР после того, как в 2001 г. попытался въехать в Японию по поддельному паспорту. Он был убит в феврале 2017 г. в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии. Малазийские власти заявили, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом VX. По делу задержали гражданку Индонезии Сити Айсиа и гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Первую оправдали, а вторую приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы.

Бизнес
Новости

AliExpress начнет доставлять в России недорогие заказы с помощью самолетов

Ведомости
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AliExpress (входит в Alibaba Group) начнет доставлять недорогие товары в города-миллионники и европейскую часть России с помощью самолетов. Об этом сообщил «Коммерсанту» представитель компании.

По его словам, с середины июня самолеты будут задействованы в доставке товаров до 150 руб. Раньше подобные посылки отправлялись из распределительного центра во Владивостоке только железнодорожным транспортом.

Это позволит сократить сроки доставки небольших посылок, отметил представитель AliExpress: экономия для крупных городов может составить до двух недель. На конечной стоимости для покупателей это не отразится, подчеркнул гендиректор AliExpress в России Лю Вэй.

В пресс-службе «Почты России» заявили, что доставка на самолетах недорогих товаров с AliExpress собственными силами предприятия или на пассажирских рейсах не означает полного отказа от наземной доставки. Это еще одна опция в дополнение к железнодорожным перевозкам, подчеркнула пресс-служба.

Политика
Новости

Адвокат: на изъятых в квартире Голунова предметах не нашли его отпечатков

Ведомости
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Эксперты не нашли отпечатков пальцев журналиста «Медузы» Ивана Голунова на предметах, которые были изъяты в его квартире во время обыска. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин, передает ТАСС.

Ранее пресс-служба главного управления МВД по Москве сообщила, что на упаковках с наркотиками в рамках дела против Голунова найдены образцы ДНК нескольких человек.

Голунова задержали 6 июня, а 8 июня отправили под домашний арест. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье – до 20 лет лишения свободы. По версии МВД, после задержания у него нашли метилэфедрон, а при обыске в квартире – 5 кг кокаина.

Журналист вину не признает и заявляет, что наркотики ему подбросили. По его словам, при задержании его избили. МВД называет эту информацию не соответствующей действительности.

Генпрокуратура истребовала у полиции дело Голунова, рассказал 10 июня Бадамшин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что расследование дела против журналиста вызвало большой резонанс, поэтому в Кремле очень внимательно наблюдают за ходом работы следователей.

Политика
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Полиция обнаружила ДНК нескольких человек на пакетах с наркотиками по делу Голунова

Ведомости
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Образцы ДНК нескольких человек были найдены на пакетах с наркотиками в рамках расследования дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Москве. «На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь идет о [образцах] ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками», – сказал собеседник агентства.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. МВД утверждает, что после задержания у Голунова был обнаружен метилэфедрон, а при обыске в квартире полицейские якобы нашли более 5 г кокаина. Корреспондент вину не признал и заявил, что эти вещества ему подбросили. Он рассказал, что при задержании его избили. МВД опровергает эту информацию.

Никулинский суд Москвы 8 июня отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина проинформировали о деле Голунова и тех данных, что были опубликованы на сайте МВД, а также о поправках. По словам Пескова, расследование дела против журналиста вызвало большой резонанс, поэтому в Кремле очень внимательно наблюдают за ходом работы следователей.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

Бизнес
Новости

«Яндекс» запустил в Москве онлайн-магазин с бесплатной доставкой

Ведомости
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«Яндекс» запустил в московском районе Хамовники онлайн-магазин с бесплатной доставкой. Об этом сообщил менеджер международных проектов компании Илья Красильщик в Facebook.

Проект называется «Яндекс.Лавка». «Пока что это эксперимент. Мы хотим построить идеальный продуктовый у дома», — подчеркнул Красильщик. По его словам, в рамках проекта товары будут храниться в собственном магазине. Их будут доставлять курьеры партнеров «Яндекс.Еды» «максимум за 15 минут», подчеркнул Красильщик.

Он отметил, что магазин открыт «для жителей Хамовников, живущих с внешней стороны Садового кольца». Для того, чтобы сделать заказ, необходимо установить приложение «Яндекс.Еда» и ввести адрес. «Если ваш дом в зоне доставки, вы увидите нас в первом же экране», — сообщил Красильщик.

Политика
Новости

Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции

Ведомости
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Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина. С какой именно целью истребованы материалы, неизвестно.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил телеканалу «Дождь», что дело Голунова передано из полиции в Следственный комитет. СК эту информацию опроверг, а заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева в эфире «Эха Москвы» заявила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по этому делу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина проинформировали о деле Голунова и тех данных, что были опубликованы на сайте МВД, а также о поправках. По словам Пескова, расследование дела против Голунова вызвало большой резонанс, поэтому в Кремле очень внимательно наблюдают за ходом работы следователей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Голунова 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. МВД утверждало, что после задержания у журналиста обнаружили метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Голунов свою вину не признает. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с расследованием, которое он готовил.

Никулинский суд Москвы 8 июня в качестве меры пресечения избрал для журналиста домашний арест до 7 августа.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

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