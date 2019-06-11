Четверо новых фигурантов дела о загрязнении «Дружбы» отправлены под домашний арест
Самарский районный суд поместил под домашний арест четверых новых фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба», передает «Интерфакс». Под домашний арест помещены Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев.
«Суд избрал в отношении их меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 30 июня», – сказал представитель суда. По его словам, все четверо являются подозреваемыми по статье о самовольном подключении к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведении их в негодность. Их должности и места работы не уточняются.
В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти Urals из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и очистят «Дружбу». После проверки качества транспортировка нефти в направлении Польши и Германии была возобновлена 9 июня.
В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет России сообщал, что фигурантами дела являются шесть человек, из них четверо арестованы: гендиректор компании «Нефтеперевалка» (владеет узлом учета, через который в систему попала загрязненная нефть) Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, а также гендиректор компании «Петронефть актив» Владимир Жоголев и замдиректора компании «Магистраль» Сергей Баландин. Двое других подозреваемых арестованы заочно, это экс-гендиректор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко и основатель группы компаний «Петронефть» Роман Трушев. Их объявили в международный розыск.