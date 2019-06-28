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Миллер ответил шуткой на вопрос о транзите газа через Украину с 1 января

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российская сторона пока не получала официальных предложений от Украины о замене транзита газа на своповые поставки. По словам топ-менеджера, пока речь идет только об отдельных заявлениях управленцев «Нафтогаза» по этому вопросу. «К таким заявлениям мы относимся несерьезно», – сказал Миллер (его цитирует «Интерфакс»).

Отвечая на вопрос, что будет, если не найдутся решения по транзиту газа в Европу до 31 декабря 2020 г., Миллер ответил: «1 января – новогодний праздник. Ну а если в Новый год, значит, будет весело».

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия готова продлить контракт с Украиной на транзит газа на действующих условиях. Он также рассказал, что во второй половине сентября может состояться трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Евросоюза, на которой будут обсуждаться вопросы транзита через Украину после 2020 г. и поставки газа в эту страну.

Кроме того, Миллер ранее заявил, что «Газпром» готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину. По его словам, в случае заключения контракта цена для конечного потребителя на Украине будет на 25% ниже, чем по реверсу.

С ноября 2015 г. Украина прекратила закупать газ у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.