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Новак заявил о готовности продлить контракт с Украиной на транзит газа

Россия готова продлить контракт с Украиной на транзит газа на действующих условиях, сообщил министр энергетики Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. «Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова продолжать транзит газа через Украину и обеспечивать поставки европейским потребителям. Мы готовы на действующих условиях на продление контракта», – сказал Новак.

Министр подчеркнул, что одним из условий перезаключения контракта является урегулирование судебных претензий.

Кроме того, Россия готова возобновить поставки газа на Украину, которые были прекращены в 2015 г., добавил Новак. Он отметил, что сейчас Киев получает российский газ реверсом, поэтому он обходится стране несколько дороже, чем при прямых поставках. «По нашим оценкам, как озвучивал [предправления "Газпрома" Алексей] Миллер, "Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителя Украины до 25% от сегодняшнего уровня», – сказал министр.

Новак также рассказал, что во второй половине сентября может состояться трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Евросоюза, на которой будет обсуждаться вопрос транзита через Украину после 2020 г. и поставки газа в эту страну.