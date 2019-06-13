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Новак заявил о готовности продлить контракт с Украиной на транзит газа

Ведомости
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Россия готова продлить контракт с Украиной на транзит газа на действующих условиях, сообщил министр энергетики Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. «Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова продолжать транзит газа через Украину и обеспечивать поставки европейским потребителям. Мы готовы на действующих условиях на продление контракта», – сказал Новак.

Министр подчеркнул, что одним из условий перезаключения контракта является урегулирование судебных претензий.

Кроме того, Россия готова возобновить поставки газа на Украину, которые были прекращены в 2015 г., добавил Новак. Он отметил, что сейчас Киев получает российский газ реверсом, поэтому он обходится стране несколько дороже, чем при прямых поставках. «По нашим оценкам, как озвучивал [предправления "Газпрома" Алексей] Миллер, "Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителя Украины до 25% от сегодняшнего уровня», – сказал министр.

Новак также рассказал, что во второй половине сентября может состояться трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Евросоюза, на которой будет обсуждаться вопрос транзита через Украину после 2020 г. и поставки газа в эту страну.

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«В контакте» разрешила продавать группы и публичные страницы

Ведомости
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Социальная сеть «В контакте» сняла запрет на продажу сообществ, следует из правил пользования сервисом. «Мы знаем, что вы вкладываете много сил в развитие групп и публичных страниц – и совершенно обоснованно хотите распоряжаться результатом своего труда так, как вам это угодно», – отмечается в сообщении соцсети.

При этом в рекомендации по продаже групп и публичных страниц подчеркивается, что смена тематики сообщества по-прежнему запрещена правилами «В контакте». Также там говорится, что соцсеть не выступает стороной или гарантом в сделке по продаже сообщества, а передать права на группу или публичную страницу может только их истинный владелец.

Сделки рекомендуется совершать с заключением договора. Для этого «В контакте» предлагает воспользоваться подготовленной ей формой. Соцсеть советует привлекать к сделке юриста и гаранта.

Кроме того, перед сделкой нужно проверить, привязано ли сообщество к юридическому лицу, говорится в сообщении соцсети. В мае «В контакте» разрешила в тестовом режиме привязывать к юрлицу сообщества от 10 000 подписчиков. В перспективе это поможет продавать группы и публичные страницы, а также разрешать спорные вопросы между основателями паблика.

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Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года

Ведомости
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Минфин доработал законопроект о легализации торговли алкоголем в интернете, пишет РБК. Согласно тексту документа, копия которого есть у издания, онлайн-торговля алкогольными напитками начнется 1 января 2020 г. На первом этапе, с 1 января 2020 г. до 1 января 2021 г., продавать в сети можно будет только вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, отмечается в документе. На втором этапе, до 1 января 2023 г., в сети будет разрешена продажа пива, пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре и продукции сельскохозяйственных компаний, производящих вина.

При этом торговые сети на протяжении этих двух этапов не смогут продавать алкоголь через интернет.

Для того чтобы компании начать продажи алкоголя в интернете, необходимо будет подать заявку на включение в специальный реестр Росалкогольрегулирования (РАР), а также зарегистрироваться в доменной зоне egais.ru. Оплата товара будет происходить при получении.

Новую версию законопроекта уже одобрили Минпромторг и Минсельхоз, уточняет РБК. В пресс-службе Минфина сообщили, что нынешняя версия законопроекта после согласования будет дорабатываться и снова проходить межведомственное согласование. В документ будут «вноситься несущественные правки, больше технического характера», отметили в министерстве.

В России онлайн-продажи алкоголя были ограничены постановлением правительства в 2007 г. В 2014 г. группа депутатов предлагала ужесточить дистанционную продажу алкоголя. Представители бизнеса, напротив, просили снять ограничения. В августе 2015 г. «Опора России» направила в РАР письмо с соответствующей просьбой. Разработку законопроекта поручили Минфину.

Политика
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Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова

Ведомости
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Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо». По данным портала, активиста Вячеслава Стеблина признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения мероприятия). Ему присудили штраф в размере 150 000 руб.

В картотеке Таганского районного суда есть информация лишь о том, что дело Стеблина зарегистрировано и находится у судьи.

По данным «ОВД-инфо», Стеблина за участие в митингах штрафуют повторно. Первый раз его осудили по митинговой статье (ст. 19.3, ч. 5 о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции) за участие в акции «Он нам не царь», которая не была согласована со столичными властями и прошла 5 мая 2018 г. Тверской районный суд тогда оштрафовал активиста на 15 000 руб. Свою вину Стеблин не признал.

Группа журналистов и активистов, среди которых были Илья Азар, Евгений Берг, Лев Пархоменко, 10 июня объявила в Facebook о планах провести марш в поддержку Голунова в День России. Мэрия Москвы эту акцию не согласовала. Задержания начались практически сразу после начала акции, стартовавшей в 12.00 мск у станции метро «Чистые пруды». «ОВД-инфо» передавало, что было задержано 549 человек. МВД отчиталось о 200 задержанных. Вечером 12 июня ведомство опубликовало сообщение, согласно которому в отделах полиции остаются четыре человека, все остальные отпущены. По версии «ОВД-инфо», в полиции осталось пятеро.

6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Он не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Журналист связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.

Задержания на марше в поддержку Голунова. Фотографии

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Политика
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Путин готов рассмотреть инициативу о пересмотре статьи УК о наркотиках

Ведомости
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Президент Владимир Путин готов рассмотреть инициативу о пересмотре ст. 228 Уголовного кодекса о незаконном обороте наркотиков, если она поступит. Пока глава государства не видел такой инициативы, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

На вопрос о том, видел ли Путин обращение академика Российской академии наук (РАН) Андрея Воробьева, Песков сказал: «Президент пока этого обращения не видел».

Ранее помощник академика Никита Шкловский-Корди опубликовал на своей странице в Facebook обращение Воробьева к президенту. Академик попросил главу государства и премьера Дмитрия Медведева пересмотреть все уголовные дела по статьям 228 и 229 УК России. «Почти треть всех заключенных в России осуждены и отбывают срок по «наркотическим» статьям. Сейчас, когда один из них – Иван Голунов – освобожден, время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осужден, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям?» – говорится в обращении Воробьева.

В четверг, 13 июня, депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предполагающий ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование. В частности, парламентарии предложили установить минимальный размер компенсации в 1000 руб. за день преследования, минимальную выплату за незаконный арест – 15 000 руб. за каждый день нахождения под стражей, компенсацию за незаконный домашний арест или подписку о невыезде – 5000 руб. за каждый день применения меры пресечения, говорится в документе.

Как общественное мнение влияло на громкие уголовные дела

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Политика
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Песков допустил встречу Путина и Трампа на саммите G20 в июне

Ведомости
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп с большой долей вероятности встретятся во время саммита G20 в Осаке. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Информацией о подготовке полноформатных переговоров он не располагает.

«Пока мы можем исходить из того, что и Путин, и Трамп будут вместе в Осаке в момент проведения там саммита "двадцатки", в любом случае будут иметь возможность хотя бы "на ногах" кратко переговорить», – цитирует «РИА Новости» Пескова.

Саммит «большой двадцатки» в японской Осаке пройдет 28–29 июня.

Ранее Трамп объявил, что встретится с Путиным на саммите G20. Песков тогда заявил, что никакой подготовки к встрече лидеров России и США не ведется и о ней нет никаких договоренностей.

Единственная полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в июне прошлого года в Хельсинки. В декабре планировалась еще одна, на саммите G20 в Аргентине, но США отменили ее из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе. Также президенты несколько раз виделись на различных международных мероприятиях. В частности, в Париже в ноябре 2018 г. Путин и Трамп успели коротко переговорить во время мероприятий по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

Путин и Трамп не стали здороваться на саммите G20

Политика
Новости

В Кремле оценили действия полиции во время марша в поддержку Голунова

Ведомости
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В Кремле известно о жалобах на необоснованную жестокость со стороны сотрудников полиции во время несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Но я уверен, что в данном случае необходимые проверки будут осуществлены, с тем чтобы просто это не повторялось впредь», – передает слова Пескова «РИА Новости».

В то же время Песков воздержался от оценки действий полиции. «Это, наверное, прерогатива городских властей – непосредственно организовывать подобные акции или не давать на них разрешения, а также оценивать работу полиции», – заявил Песков.

Группа журналистов и активистов, среди которых были Илья Азар, Евгений Берг, Лев Пархоменко, 10 июня объявила в Facebook о планах провести марш в поддержку Голунова в День России. Организаторы написали, что марш будет мирным шествием, поэтому решили не согласовывать его со столичными властями. Вице-мэр Александр Горбенко 11 июня связался с Азаром и предложил ему обсудить безопасность запланированного шествия. В ответ журналист предложил обсудить это в прямом эфире телеканала «Дождь». После того как с Голунова были сняты все обвинения, организаторы попытались согласовать марш, но так и не договорились с мэрией.

Задержания начались практически сразу после начала акции, стартовавшей в 12.00 мск у ст. м. «Чистые пруды». По сообщениям «ОВД-инфо», было задержано 549 человек. Управление МВД по Москве сообщало, что в акции приняли участие 1200 человек и 200 из них были задержаны. В 23.38 мск 12 июня ведомство опубликовало сообщение, согласно которому в отделах полиции остаются четыре человека, все остальные отпущены.

6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.

Задержания на марше в поддержку Голунова. Фотографии

Политика
Новости

Борис Джонсон выиграл первый раунд борьбы за лидерство среди консерваторов

Ведомости
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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон набрал большинство голосов по итогам первого раунда голосования за пост лидера консервативной партии, пишет британская газета The Guardian. За Джонсона проголосовали 114 депутатов. На втором месте по популярности действующий министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, за него проголосовали 43 парламентария. Всего по итогам первого тура поддержку, необходимую для продолжения борьбы, получили семь кандидатов из 10. Кроме Джонсона и Ханта в предвыборной гонке также участвуют министр окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, министр внутренних дел Саджид Джавид, бывший министр по Brexit Доминик Рааб и министр международного развития Рори Стюарт.

«Спасибо моим друзьям и коллегам в консервативной и юнионистской партиях за вашу поддержку. Я рад, что победил в первом туре, но впереди еще долгий путь», – написал Джонсон в Twitter.

Голосования будут проходить и на следующей неделе в таком же формате. В финальном раунде предвыборной гонки должны остаться два кандидата. лидер консервативной партии будет определен приблизительно после 22 июля.

Ранее британский премьер Тереза Мэй отказалась быть лидером консервативной партии из-за сложностей с Brexit.

Технологии
Новости

Единороссы предложили ввести многомиллионные штрафы за отказ хранить данные в России

Ведомости
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Двое депутатов от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий многомиллионные штрафы за невыполнение требований о хранении в России персональных данных россиян. Пакет документов опубликован на сайте нижней палаты парламента.

По мнению авторов законопроекта, с момента вступления в силу закона, обязывающего интернет-компании хранить персональные данные россиян в России, прошло достаточно времени для выполнения этих требований. Однако действующим законодательством не предусмотрено наказание за отказ от локализации баз данных. «В результате корпорации (Twitter и Facebookред.) были оштрафованы на 3000 руб. за непредоставление информации. Столь незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения», – говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается наказывать компании, не выполнившие требование о хранении персональных данных в России, штрафом от 2 до 6 млн руб. В случае повторного нарушения штраф предлагается увеличить до 6–18 млн руб.

Авторы законопроекта ссылаются на зарубежный опыт. По их словам, в Германии, Франции Турции, Великобритании за подобные нарушения предусмотрены штрафы, равняющиеся нескольким миллионам рублей.

«Внесенный законопроект является сигналом для таких компаний, как Facebook и Twitter, и станет эффективным механизмом воздействия на них», – заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. «Штраф достаточно существенный. А при наличии отсутствия реакции будут повторные штрафы, и они превратятся в итоге в десятки миллионов», – сказал он «Интерфаксу».

В апреле суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter за несвоевременное предоставление информации о локализации данных россиян в России на 3000 руб. Роскомнадзор заявил, что может направить социальным сетям новые требования локализовать данные. У компаний будет 6–9 месяцев на содержательный ответ ведомству. Согласно российскому законодательству сервис, который отказался переносить данные в Россию, может быть заблокирован.

Экономика
Новости

Медведев потребовал от Минфина объяснить неэффективные траты по нацпроектам

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему нацпроекты финансируются настолько медленно, говорится в сообщении на сайте правительства. «Хочу отдельно подчеркнуть, что по целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно», – сказал он на заседании правительства.

Доклад о ситуации премьер выслушает 14 июня. Медведев напомнил, что эта тема недавно поднималась на заседании Совета президента по стратегическому развитию и национальным проектам. «Я также дал поручения Минфину и ответственным исполнителям. Завтра, то есть 14 июня, я жду доклады по этой теме: что сделано и чего не сделано», – подчеркнул премьер.

В мае прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 г. На его основании правительство подготовило и утвердило 13 нацпроектов. Нацпроекты, по замыслу властей, должны стимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян. Стоимость их реализации в 2019–2024 гг. оценивается в 25,7 трлн руб., из которых 13,2 трлн руб. возьмет на себя федеральный бюджет. Руководители нацпроектов – министры, а кураторы – вице-премьеры.

После проверки выполнения нацпроектов председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин усомнился в том, что их реализация снизит бедность в России, увеличит продолжительность жизни и сможет вывести экономику на пятое место в мире. В докладе СП об исполнении федерального бюджета за январь – март указывалось, что на реализацию нацпроектов за этот период было направлено 221 млрд руб., или 12,8% от годового объема.

Финансы
Новости

Минфин: иностранцы на рынке ОФЗ приспособились к санкционным рискам

Ведомости
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Россия планирует увеличить эмиссию рублевых гособлигаций в этом году примерно на 40% по сравнению с 2018 г. – до 1,55 трлн руб., рассказал в интервью Financial Times (FT) заместитель министра финансов Владимир Колычев. По его словам, иностранные инвесторы уже меньше боятся рисков, связанных с санкциями США, Россия же к ним приспособилась и готова оперативно реагировать, меняя объемы эмиссии.

Спрос иностранцев на ОФЗ резко вырос, несмотря на планы конгресса США запретить им покупать российский долг, что позволило России разместить в мае бонды на 375 млрд руб., отметил Колычев. Месяцем ранее эмиссия составила рекордные 400 млрд руб. «Неопределенности стало меньше, а жить с [санкционными] рисками – проще», – сказал он. Когда риски появляются, инвесторам нужно просчитать их и возможные последствия, пока это делается, инвестировать сложно, но «сейчас, по всей видимости, этот процесс естественным образом подошел к концу», отметил замминистра.

Если США примут меры по ограничению операций с российским долгом через Офис по контролю за иностранными активами (OFAC), Россия готова, у нее есть свой «анти-OFAC», добавил Колычев. Министерство финансов гибко подходит к оценке спроса, и когда он низок на долгосрочные выпуски из-за рыночного стресса, «мы можем переключиться на краткосрочные бумаги с плавающей ставкой или <…> ограничить эмиссию, [чтобы] не оказывать давления на вторичный рынок».

У Минфина сейчас нет такой потребности в долговом финансировании, как в январе – мае, поэтому «если условия резко изменятся, мы можем отреагировать на это гораздо более гибко», сказал Колычев FT. Минфин может снизить предложение ОФЗ во втором полугодии, потому что уже перевыполнил план по привлечению в первом, говорил 21 мая руководитель долгового департамента министерства Константин Вышковский. Оно в этом году перевыполнило планы по привлечению на I и II кварталы, причем увеличенный план на II квартал (600 млрд руб.) был перевыполнен к середине мая.

Политика
Новости

В Госдуме предложили ввести компенсацию за незаконное уголовное преследование

Ведомости
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Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Депутаты предлагают установить минимальный размер компенсации за незаконное уголовное преследование на уровне 1000 руб. за каждый день преследования. Минимальную выплату за незаконное заключение под стражу предлагается установить в размере 15 000 руб. за каждый день нахождения под арестом. Компенсация за незаконный домашний арест или подписку о невыезде не может быть ниже 5000 руб. за каждый день применения меры пресечения, отмечается в документе.

Внесение этого законопроекта в Госдуму не связано с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сказал ТАСС один из его авторов, депутат Михаил Емельянов. Он отметил, что такие случаи происходят часто, но о них не очень много говорят.

Полицейские 6 июня задержали Голунова, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд отправил журналиста под домашний арест. Через несколько дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что обвинения с Голунова сняты в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

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