Бизнес

Новости

«Рольф» прокомментировал дело о выводе денег из компании

Следственный комитет завершил проверки в дилерских центрах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге, они продолжают работать в штатном режиме, сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании. Автодилер добавил, что предоставил следователям все запрашиваемые документы.

Проверки СКР касаются сделки, в ходе которой компания Panabel Limited в феврале 2014 г. продала акции «Рольф эстейт» на 3,9 млрд руб. ООО «Рольф», говорится в сообщении пресс-службы. Через три года после этого «Рольф эстейт» был присоединен к ООО «Рольф».

Следствие полагает, что стоимость акций была умышленно завышена с целью вывода денежных средств из России. Компания утверждает, что сумма сделки была определена на основании рыночной стоимости продаваемых акций. «Сделка была реальной, поэтому мы не понимаем, каким образом можно было совершить подлог документов», – подчеркивается в сообщении пресс-службы. «Рольф» выразил уверенность, что проверка СКР закончится в ближайшее время и подтвердит, что компания действовала в правовом поле.

«Рольф» – крупнейший российский автодилер. В четверг, 27 июня, стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении основателя компании Сергея Петрова. Он подозревается в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК). По делу также проходят еще три человека, в том числе директор департамента развития бизнеса автодилера Анатолий Кайро, который был задержан в пятницу.

В офисах автодилера в Москве и Санкт-Петербурге в четверг прошли обыски. Следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ проверяли компьютеры и изымали документы.

Хроника преследований российских бизнесменов