«Новатэк» увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз
Чистая прибыль «Новатэка», относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2019 г. увеличилась в шесть раз - с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО.
На прибыль группы повлияло «признание в марте 2019 г. прибыли от продажи 10-процентной доли в проекте «Арктик СПГ 2» в размере 308,6 млрд руб., а также признание в обоих отчетных периодах неденежных курсовых разниц по займам группы и совместных предприятий, номинированным в иностранной валюте», говорится в сообщении «Новатэка».
Нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 233,777 млрд руб., показав рост на 31,6% по сравнению с первым полугодием прошлого года (тогда он составил 177,645 млрд руб.). Общая выручка компании от реализации выросла на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составила 452,619 млрд руб. (тогда выручка составила 375,225 млрд руб.). Рост этих показателей компания связывает с запуском производства СПГ на второй и третьей очередях завода «Ямала СПГ» во втором полугодии 2018 г.
Совокупная добыча углеводородов в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. увеличилась с 264,3 млн до 296,1 млн баррелей нефтяного эквивалента. Добыча газа выросла с 32,926 млн до 37,57 млн куб. м.