Стоимость нефти Brent упала ниже $57 за баррель

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Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent к 17.02 мск снизилась на 3,5% до $56,86 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. К 17.20 мск цены на нефть вернулись к отметке $57,5 за баррель.
Цены на нефть падают с начала августа. В понедельник, 5 августа, стоимость нефти Brent упала ниже $60 за баррель впервые с июня, а 6 августа опустилась до минимальных значений с начала года.
Цены на нефть снижаются на фоне торгового конфликта между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп 1 августа объявил о введении новых пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд. После этого Народный банк Китая установил обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар – это минимум за последние десять лет. Трамп обвинил Китай в «валютной манипуляции».
Фондовые рынки отреагировали падением на обострение отношений США и Китая. Минувший понедельник стал худшим днем на американских биржах с начала года. При этом стоимость золота впервые за шесть лет превысила психологический рубеж в $1500 за унцию.
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Спецназ прибыл к дому бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш и начал операцию по его задержанию, передает «Интерфакс». Также сообщается, что возле дома слышна стрельба, из-за штурма здания могут быть ранены несколько человек.
Атамбаев лишился статуса экс-президента страны вместе с неприкосновенностью по решению парламента 9 июля. Лишение официального статуса экс-президента позволяет привлечь бывшего главу государства к уголовной ответственности.
Ранее депутатская спецкомиссия Киргизии обвинила Атамбаева в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и других преступлениях. Эту информацию депутаты передали в прокуратуру для проверки.
Генпрокуратура не нашла подтверждения, что Атамбаев имел отношение к узурпации власти и гонениям на прессу и политических оппонентов. Однако решила, что остальные обвинения имеют под собой определенные основания. Если следствие докажет причастность Атамбаева к коррупции и другим обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев заявлял о невиновности, но отмечал, что не собирается являться на допросы. Возле дома Атамбаева в селе Кой-Таш с 26 июня был создан штаб для сторонников и журналистов.
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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что текущее ослабление рубля по отношению к доллару соответствует уровню, заложенному в прогнозе ведомства, передает ТАСС. Он уточнил, что прогноз предполагал курс 65–66 руб. за доллар во втором полугодии.
«Здесь, скорее, можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в начале лета. Сейчас, скорее, он ближе к нашим оценкам», – пояснил министр.
Кроме того, он отметил, что замедление темпов роста российской экономики в первом полугодии связано со слабостью мировой экономики на фоне торговых войн.
Как отмечается в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики. Июль 2019 года», российский рубль в последние месяцы продолжал демонстрировать более позитивную динамику, чем валюты других стран с формирующимися рынками. Валюты Китая, Турции и восточноевропейских стран по итогам апреля – июля продемонстрировали ослабление по отношению к доллару.
Согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс доллара в 2019 г. составит 65,1 руб.
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Спутниковый оператор OneWeb отозвал свою заявку на выделение ей частот в России, говорится в сообщении компании и подтверждает представитель Минкомсвязи. Заявку нужно доработать и привести в соответствие с требованиями российского законодательства, согласились стороны.
29 июля замминистра связи Олег Иванов сообщил «Коммерсанту», что члены госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) единогласно выступили против выделения частот для OneWeb.
Проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из нескольких сотен спутников, которая к 2027 г. должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет. Ранее компания привлекла на эти цели средства от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона. А в марте 2019 г. сообщила о новом раунде привлечения инвестиций на $1,25 млрд, в том числе, от SoftBank, Qualcomm, правительства Руанды и мексиканской группы компаний Grupo Salinas.
Россия в 2015 г. подписала контракт на запуски ракет «Союз» со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 г. В январе 2019 г. бывший министр связи России Николай Никифоров собирал инвесторов для покупки доли в OneWeb, писал тогда РБК со ссылкой на свои источники. По сведениям издания, предложения тогда получили основной совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, предправления «Новатэка» Леонид Михельсон, совладельцы USM Holdings, «Норникеля» и Альфа-банка Алишер Усманов, Владимир Потанин и Петр Авен.
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Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, осужденного на три года колонии по делу реставраторов, передает «РИА Новости».
На заседании суда Пирумов напомнил, что признал свою вину, полностью погасил ущерб и выплатил штраф. По словам бывшего чиновника, его здоровье за время содержания в изоляторе сильно ухудшилось. Прокурор возражал против досрочного освобождения Пирумова, заявив, что «цель наказания не достигнута».
Несмотря на УДО по делу реставраторов, Пирумов продолжит находиться под арестом по обвинению в хищении не менее 450 млн руб. при строительстве новых корпусов Эрмитажа. Его также обвиняют в организации преступного сообщества.
По делу реставраторов Пирумова задержали весной 2016 г. Его обвинили в хищении денег, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драматическом театре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре и еще нескольких объектах. В октябре 2017 г. суд приговорил его к 1,5 года колонии, но сразу освободил в связи с отбытием срока наказания в СИЗО. В январе Мосгорсуд ужесточил наказание Пирумову, назначив ему три года колонии.
Какие памятники архитектуры замешаны в «деле реставраторов»Фото
А. Гордеев / Ведомости
ФСБ возбудила «дело реставраторов» в марте 2016 г. По версии следствия, бывший замминистра культуры Григорий Пирумов не позднее ноября 2012 г. создал и возглавил преступную группу для хищения средств, выделяемых на реставрацию нескольких памятников. Пирумов отвечал в министерстве за имущественные отношения и инвестиции. В деле семь эпизодов: хищение денег, выделенных на реставрацию в Новодевичьем монастыре в Москве (на фото), драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде
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Сергей Бобылев/ТАСС
Решение о реставрации Новодевичьего монастыря было принято в 2012 г. Крупнейшие закупки для нужд реставрации от Министерства культуры – на сотни миллионов рублей – были сделаны в 2015 г., следует из документов, размещенных на портале госзакупок. Монастырь был основан в 1524 г. и по сей день является действующим. Комплекс исторических зданий признан особо ценным объектом культурного наследия федерального значения. В 2004 г. архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря был включен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества
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Роман Рожков / Интерпресс / ТАСС
К 1150-летию основания Изборска (под Псковом) велась масштабная реконструкция Изборской крепости. Общий объем финансирования превысил 1 млрд руб. Уголовное дело и задержание замминистра Пирумова связали в первую очередь с реставрацией памятников истории и культуры в Изборске - в частности, Труворова городища, Никольской церкви, Никольского собора и других
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Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
В 2011 г. началась масштабная реконструкция и капитальный ремонт комплекса зданий Псковского государственного театра драмы имени А. С. Пушкина. Были выполнены фасадные работы, укреплен фундамент, заменена кровля, восстановлены исторические перекрытия, интерьеры, лестницы и лепнина
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Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
В 2012 г. финансирование работ Министерством культуры составило почти 230 млн руб., следует из документов Счетной палаты, еще часть расходов пришлась на областной бюджет
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Ирина Дмитриева/ТАСС
Еще один памятник архитектуры в «деле реставраторов» – собор Иоанна Предтечи, расположенный в комплексе одноименного монастыря в центре Москвы на углу улицы Забелина и Хохловского переулка. Собор построен в 1879 г. по проекту архитектора Михаила Быковского, реставрация монастырского комплекса длилась последние 15 лет
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Сергей Фадеичев/ТАСС
Крепость Фридриха Великого на Литовском валу в Калининграде построена в 1657 г. (на фото башня «Дона» и Росгартенские ворота). В конце 2014 г. Минкультуры заказало реставрацию трехэтажной башни «Кронпринц» и мансардного этажа оборонительной казармы крепости за 413 млн руб., информация об этом размещена на сайте госзакупок. Еще одна крупная закупка сделана весной 2016 г. на реставрацию крепости и приспособление объекта культурного наследия к современному использованию. На это было выделено 35,5 млн руб.
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A.Savin / Wikimedia
Комплекс уже реставрировался в 2011 г. (на фото постройка конца 19 в. – Фридрихсбургские ворота). Но некоторые здания крепости нуждаются в ремонте по сей день. Так, в сентябре 2017 г. в Минкультуры прошло совещание о реставрации оборонительной казармы «Кронпринц» – сейчас в комплексе находятся помещения организаций, подчиняющихся трем федеральным структурам: Министерству образования (Первый казачий университет), Минкультуры России (ГЦСИ) и Росимуществу. Предлагается распределить финансирование строительства между тремя структурами
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Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»
Усадьба Асеевых – одно из самых известных исторических зданий Тамбова. Особняк фабриканта по проекту архитектора Льва Кекушева был построен к весне 1905 г. В послевоенное время в нем располагался санаторий. Масштабная реконструкция памятника архитектуры началась в 2009 г., восстановление велось на деньги федерального бюджета и завершилось в 2013 г. Сейчас в нем расположен музейный комплекс
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ГМИК им. К.Э. Циолковского
Закладка первого камня в строительство нового здания музея космонавтики в Калуге состоялась 12 апреля 2014 г. Открытие нового здания площадью 12 500 кв. м планировалось на конец 2016 г. Старый корпус в 4 раза меньше, и экспозиция не вмещает все экспонаты, которые пока находятся в хранилищах музея. Осенью 2016 г. строительство было заморожено, а спустя год министр культуры Владимир Мединский, осматривая стройку, пообещал достроить здание к концу 2017 г.
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Организаторы митинга на проспекте Академика Сахарова, запланированного на 10 августа, столкнулись с давлением со стороны мэрии Москвы по поводу списка выступающих на мероприятии, сообщил в Facebook муниципальный депутат и журналист Илья Азар. Он указал, что является одним из организаторов митинга за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Мероприятие с числом участников до 100 000 человек было согласовано мэрией Москвы.
Организаторы митинга встретились с замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Василием Олейником, чтобы обсудить технические вопросы проведения митинга. На этом совещании выяснилось, что мэрия решила запретить музыкальные выступления со сцены. «Вообще такой запрет абсурден», – отметил Азар.
Он и другие организаторы мероприятия считают, что власти не должны вмешиваться в формат проведения митинга. «Свое согласие выступить уже дали Face, Icepeak и «Кровосток». И мы не намерены идти на поводу у незаконных требований мэрии. Эти и другие музыканты выступят 10 августа», – заявил он.
Менеджер группы «Кровосток» Агата Мирзаева подтвердила «Открытым медиа», что группа действительно планирует выступить на митинге, несмотря на запрет мэрии. «Как она может нам запретить петь?» – отметила она. Музыкант Face ранее уже высказывался в поддержку участников митингов за допуск на выборы оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. В частности, 3 августа на Rhymes Show он заявил со сцены: «Народ все равно всех победит. Допускай».
В Москве 27 июля и 3 августа прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На каждой были задержаны более тысячи человек. По итогам акции 27 июля было заведено уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Участники акций выступают против политических репрессий и за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму.
Парк Горького сообщил о проведении 10 августа фестиваля Meat&Beat, где выступят Егор Крид, Полина Гагарина, группа «Градусы», Клава Кока, Бьянка, MANIZHA и другие артисты. Время проведения мероприятия совпадает с акцией оппозиции в центре города. О проведении фестиваля до 7 августа не было известно. Аналогично мэрия Москвы анонсировала за несколько дней до проведения в Парке Горького фестивали «Бургерфест» 27 июля и «Шашлык Live» 3 августа. На «Шашлык Live», по данным мэрии, пришло более 300 000 гостей, что превышает численность многих крупных европейских музыкальных фестивалей, которые обычно анонсируются не за один месяц.
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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) повысила лимит суммы наличных, которую можно без декларации вывезти за границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает «Интерфакс-Запад». Обязательному подтверждению происхождения теперь подлежат суммы свыше $100 000.
Согласно действующему законодательству, без декларации можно вывозить за границы ЕАЭС наличные средства в сумме не более $10 000. Для перевозки наличных, превышающих эту сумму, требуется указать источник происхождения денежных средств, а также предполагаемую цель их использования.
По информации источников агентства, ранее лимит был согласован с национальными ведомствами стран, входящих в ЕАЭС: России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. В России их, в частности, утвердили МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет, Минфин, Минэкономразвития и Росфинмониторинг.
В феврале Федеральная таможенная служба, которая также приняла участие в обсуждении нового лимита, сообщала «Интерфаксу», что стороны рассматривают сумму в $100 000, которую можно вывозить без подтверждающих документов, однако тогда она не была утверждена официально.
Недвижимость
Новости
Власти Крыма продали дачу Брежнева за 1,2 млрд рублей
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Власти Крыма продали расположенную в Нижней Ореанде (на юге региона) бывшую государственную дачу № 1 «Глициния», национализированную весной 2014 г. после присоединения полуострова к России, передает «Интерфакс» со ссылкой на министра имущественных и земельных отношений республики Анну Анюхину.
Недвижимость была продана за 1,2 млрд руб. юрлицу, уточнила она. Какая именно компания купила объект, Анюхина не сообщила.
О планах продать «Глицинию» в марте этого года заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. Он называл минимальную цену в 1 млрд руб. По его словам, деньги от продажи поступят в бюджет Крыма.
Госдача № 1 была построена в 1955 г. Долгое время она была одним из любимых мест отдыха в Крыму генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В 1997 г. госдача была перепрофилирована в пансионат «Глициния». Когда Крым был в составе Украины, пансионат принадлежал госуправлению делами президента Украины.
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Парк Горького сообщил о проведении 10 августа фестиваля Meat&Beat. В этот же день в Москве пройдет очередная согласованная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
На фестивале выступят Егор Крид, Полина Гагарина, группа «Градусы», Клава Кока, Бьянка, MANIZHA, Рита Дакота и другие исполнители, говорится в сообщении. Изначально в нем указывалось, что на фестивале также будет выступать группа OQJAV, но потом эта информация была удалена. На странице OQJAV во «В контакте» сообщается, что информация об ее участии «в московском уличном мероприятии» 10 августа не соответствует действительности. Кроме того, концертный директор певицы Полины Гагариной сказал «Открытым медиа», что ей пока не поступало предложение выступать на фестивале.
О проведении фестиваля Meat&Beat до 7 августа не было известно. Аналогично мэрия Москвы анонсировала за несколько дней до проведения в парке Горького фестивали «Бургерфест» 27 июля и «Шашлык Live» 3 августа с участием DJ Smash, Artik&Asti, Maruv, «Сплин», Uma2rman и другими артистами, однако некоторые из них позже отказались выступать. В эти же дни в Москве прошли несогласованные акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Политика
Новости
ЦИК окончательно отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму
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Центризбирком окончательно утвердил отказ юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии единогласно.
Для регистрации Соболь было необходимо собрать 4491 подпись в поддержку ее выдвижения, она представила 4940 подписей, но из них 680 признали недействительными, причем основную часть – по результатам почерковедческой экспертизы (388). ЦИК вернул в число действительных всего восемь подписей избирателей в поддержку Соболь.
Представитель Соболь Александр Помазуев заявил, что решение об отказе Соболь в регистрации принято на уровне МВД, а сама комиссия – «ничтожный червяк и решения самостоятельно принимать не может, а может только обслуживать экспертов МВД». Что касается предложений идти в суд и там оспаривать данные МВД, то и там отказываются приобщить к делу заявления граждан, напомнил Помазуев.
Наличие подписей шести покойников среди граждан, поддержавших Соболь, сама кандидат объяснила «провокацией со стороны Собянина» и предложила так же пристально проверить подписи провластных кандидатов.
Мосгоризбирком 26 июля решил оставить в силе решение окружного избиркома об отказе в регистрации Соболь кандидатом. Рабочая группа ЦИК ранее также рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы на решение Мосгоризбиркома. Соболь и ряд других оппозиционеров не пустили на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей. Оппозиция уверена, что подписи забраковали намеренно. Ранее ЦИК утвердил отказ в регистрации кандидатом политика Дмитрия Гудкова.
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Посольство США в России подтвердило отставку посла Джона Хантсмана, он сложит свои полномочия в октябре, передает ТАСС со ссылкой на американскую дипмиссию. В копии заявления об отставке, которое дипломат отправил американскому президенту Дональду Трампу, Хантсман обратил внимание на необходимость продолжения диалога с Россией по вопросам контроля над вооружениями и борьбы с терроризмом и на общие интересы двух стран, но не исключил необходимости привлекать страну к ответственности в случае угроз США и их союзникам. Кто станет его преемником на посту посла в России, не называется.
Об отставке Хантсмана ранее написала американская газета The Salt Lake Tribune и сообщил телеканал CNN. По данным газеты, Хантсман может вернуться в политику в США – принять участие в предстоящих выборах губернатора штата Юта. По информации телеканала, Трамп уже обсудил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным назначение нового посла.
Хантсман вступил в должность посла США в России в октябре 2017 г., до этого в течение трех лет он возглавлял дипломатическую миссию в Китае, в 2005–2009 гг. был губернатором штата Юта, а в 1992–1993 гг. – послом США в Сингапуре.
Политика
Новости
ЦИК окончательно отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму
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Центризбирком окончательно отказал бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму. «В ходе изучения в ЦИК подписных листов, исследованных Московской городской избирательной комиссией, установлена обоснованность выводов избирательных комиссий в части признания недостоверными и (или) недействительными 829 подписей избирателей, что превышает 10% от общего количества подписей», – говорится в постановлении комиссии.
Сам Гудков на странице в Facebookотметил, что ЦИК признал недействительными 829 подписей из 5846 сданных Гудковым для регистрации (для успешной регистрации необходимо было собрать 5315 действительных подписей. – «Ведомости»). Наибольшее число подписей забраковали после проведения почерковедческой экспертизы – 462 подписи. По заключению МВД о недостоверных данных об избирателях были признаны недействительными 284 подписи, еще 83 подписи забраковали «по иным основаниям».
Представитель Гудкова Виталий Венидиктов назвал результаты экспертизы (ознакомиться с ними ему удалось только накануне вечером) «липовыми»: все заключение изложено на трех листах и не содержит конкретных замечаний к подписям: лишь вывод о том, что в 499 подписях «отмечены отдельные совпадения общих частных признаков». По мнению Венедиктова, ЦИК так и не рассмотрел жалобу Гудкова по существу.
Не помогли даже подписанные избирателями заявления о том, что они действительно выступили в поддержку кандидата. «Законодательством Российской Федерации о выборах не предусмотрена возможность проверки достоверности подписей избирателей путем опроса избирателей, а также предоставления в избирательную комиссию заявлений избирателей или копий их паспорта», – говорится в решении ЦИК. Кроме того, добавил зампред ЦИК Николай Булаев, подписи в некоторых таких заявлениях не совпадают с теми, что есть в подписных листах.
Аналогичное разъяснение содержится в проекте постановления об отказе в удовлетворении жалобы Любови Соболь, у которой МГИК забраковал 688 из 4940 подписей, а ЦИК счел возможным вернуть только восемь. В ее случае Центризбирком также отказался учесть результаты проведенной судебным экспертом по инициативе кандидата графологической экспертизы, подтвердившей подлинность собранных автографов: проверка подписей избирателей проводится в порядке, предусмотренном законодательством о выборах, а не в порядке, предусмотренном для проведения судебной экспертизы, который в данном случае не может применяться.
Кроме того, по мнению Памфиловой, кандидат вправе взыскать с экспертного учреждения, проводившего экспертизу, затраченные средства (около 4 млн руб.), т. к. проводить ее по ксерокопиям подписных листов было непрофессионально.
Накануне, 6 августа, рабочая группа ЦИК по итогам собственной экспертизы вернула Гудкову 31 подпись из 862, забракованных МГИК, в результате у Гудкова 5017 из требуемых 5315, то есть их недостаточно для регистрации. По словам Памфиловой, ЦИК провел повторную экспертизу подписей с привлечением экспертов «более высокого уровня», чем Мосгоризбирком, и на него ранее не работавших.
Дмитрий Гудков арестован на 30 суток. Фотографии из суда