Золото превысило $1500 за унцию впервые за шесть лет

Валерий Шарифулин / ТАСС

В среду, 7 августа, золото на бирже Comex в Нью-Йорке подорожало на 1,3% до $1503,3 за унцию, пишет «Интерфакс». Таким образом, стоимость золота впервые с 2013 г. превысила психологически важный рубеж – $1500 за унцию.

Произошло это на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем.

1 августа президент США Дональд Трамп пообещал с осени ввести 10%-ные пошлины на импортируемые из Китая товары. За счет этого США могут снизить дефицит торгового баланса на $300 млрд в год.

Рынки на это заявление отреагировали падением: из-за опасения замедления темпов роста экономики снизилась стоимость нефти (за семь дней – на 10% до $58,26 за барр.), индекс Мосбиржи упал на 2%. Золото с тех пор подорожало на 5,8%.

Инвесторы рассматривают золото как сберегательный актив во время нестабильности, рассказывает «Ведомостям» один из крупных портфельных инвесторов. А золотодобывающие компании, как правило, являются производным инструментом, который позволяет заработать не только на росте цен на золото, сохранить сбережения, но и получить доходность за счет дивидендов, говорил гендиректор крупного золотодобычтика.

С 1 августа «Полюс» на Московской бирже подорожал на 7,7% и обновил рекорд по капитализации – 923,8 млрд руб. Стоимость Polymetal на Лондонской бирже выросла на 6,8% до 4,8 млрд фунтов (379,4 млрд руб.), Petropavlovsk – на 3,5% до 338,30 млн фунтов (26,7 млрд руб.).

«На фоне первого за 10 лет снижения ставки ФРС США растут слухи о глобальной девальвации в мире», – комментирует аналитик АКРА Максим Худалов. По его словам, это значит, что уход инвесторов в золото становится интересным для защиты инвестиций. «Помимо этого политика Вашингтона, направленная на ужесточение санкционного давления как на своих геополитических соперников, так и на союзников, вынуждает страны искать новые источники инвестиций», – говорит Худалов.