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Власти Грузии оценили в $60 млн ущерб от прекращения авиасообщения с Россией

Ведомости
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Туристическая отрасль Грузии в июле потеряла до $60 млн из-за решения России о прекращении прямого авиасообщения, передает «Интерфакс» со ссылкой на председателя грузинского правительства Мамуку Бахтадзе.

«Мы обязательно вернем растущую динамику в туристическом секторе, которую мы имели», – добавил Бахтадзе. По его словам, основная задача властей – поддержать малый и средний бизнес, работающий в секторе туризма.

Президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании также не могут совершать рейсы в Россию. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в июле приток туристов из России впервые снизился на 6,4% по сравнению с июлем 2018 г. – до 159 100 человек. Ранее ожидалось, что в 2019 г. в Грузии будет побит рекорд по посещаемости туристов. В частности, предполагалось, что с наступлением лета и до конца года страну посетят еще около 1 млн российских туристов.

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В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики

Ведомости
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Корреспондент челябинской газеты «Общественный защитник» Юлия Зябрина была ранена в голову из пневматического оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Челябинску. Инцидент произошел на прошлой неделе.

Представитель пресс-службы уточнил, что в полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма об обращении девушки за помощью. Он добавил, что по факту нападения на Зябрину проводится проверка. Полиция выясняет, связано ли произошедшее с профессиональной деятельностью журналистки.

«Эхо Москвы» в Челябинске уточняет, что сотрудницу «Общественного защитника» ранили около подъезда ее дома на проспекте Победы. Зябрина сообщила радиостанции, что ей в голову выстрелили из пневматического ружья. Она допустила, что нападение может быть связано с ее публикациями о коррупции.

Зябрина рассказала, что ранее получала угрозы. «У нас в газете есть ряд публикаций, которые носят по большей части антикоррупционный характер, и есть опасения, что все связано именно с этим» — пояснила она. Сейчас журналистку уже выписали из больницы. Она подала заявление в полицию.

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Мосгорсуд отпустил бывшего заместителя Мединского под домашний арест

Ведомости
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Мосгорсуд отказался удовлетворить ходатайство Следственного комитета России о продлении срока содержания под стражей бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову, передает «Интерфакс». «В отношении Пирумова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 16 ноября», – отметила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Дорогомиловский суд Москвы 9 октября 2017 г. приговорил экс-чиновника к 1,5 года колонии общего режима и оштрафовал на 300 000 руб., признав его виновным в пяти эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму 164 млн руб. Помимо этого Пирумов был признан виновным в покушении на хищение госсредств, выделенных на реставрацию различных культурных объектов. Вынося приговор, суд освободил экс-чиновника от наказания, учтя срок его содержания под стражей во время следствия.

После неоднократного оспаривания приговора в различных инстанциях гособвинение добилось его ужесточения. 24 января Мосгорсуд приговорил Пирумова к трем годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб. Пирумов также был лишен ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Преображенский суд 7 августа по ходатайству защиты освободил Пирумова от наказания по «делу реставраторов» условно-досрочно, учтя его признание вины и раскаяние, возмещение им ущерба Минкультуры.

В 2019 г. Пирумова вновь арестовали по обвинению в хищении не менее 450 млн руб. госсредств, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. Весной 2019 г. следствие обвинило его в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК). Пирумов вину не признает.

Какие памятники архитектуры замешаны в «деле реставраторов»

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«Росатом» заявил об испытании «нового специзделия» перед взрывом под Архангельском

Ведомости
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Сотрудники саровского ядерного центра погибли в Архангельской области во время испытания «нового специзделия», заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Его слова приводит «РИА Новости». Лихачев не уточнил, о каком специзделии идет речь.

«Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца», – заключил гендиректор «Росатома». Он добавил, что пострадавшие сотрудники ядерного центра, которые остаются в больнице, получают лучшую медпомощь. Лихачев пожелал им скорейшего выздоровления.

«Росатом» 9 августа сообщил, что пять его сотрудников погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области. Еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Взрыв произошел 8 августа во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной реактивной двигательной установке. Министерство обороны уточнило, что на полигоне испытывался жидкостный реактивный двигатель.

Источник «Ведомостей» в оборонной промышленности рассказал, что специалисты проводили испытание двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ. После ЧП администрация морских портов западной Арктики на месяц закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря. Причины этого решения не объяснялись. «Коммерсантъ» писал, что в воду в результате взрыва могли попасть тонны токсичного вещества – гептила (компонент ракетного топлива). Запрет на судоходство в таком случае вызван необходимостью предотвратить отравление местных жителей, для которых рыбная ловля является традиционным промыслом, поясняла газета.

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Политика
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Призывавшего митингующих идти к администрации президента арестовали на 30 суток

Ведомости
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Тверской суд Москвы арестовал на 30 суток начальника штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского. Об этом он сообщил в своем Twitter. Он признан виновным в повторном нарушении порядка организации массового мероприятия.

10 августа на проспекте Сахарова в Москве прошел самый массовый за последние семь лет митинг – его посетили почти 50 000 человек (данные «Белого счетчика»). Участники акции призывали освободить всех, кто был арестован на предыдущих протестных акциях, в том числе по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.

Единственным задержанным на митинге оказался Золотаревский, призвавший со сцены «прогуляться» после акции к администрации президента. Сразу после выступления Золотаревского задержали. Его призыву последовали несколько сотен человек, добравшихся до метро «Китай-город». Там дежурили правоохранители, которые почти сразу перешли к задержаниям. По данным МВД, были задержано 136 человек, по подсчетам «ОВД-инфо» – 256.

Борис Золотаревский в здании суда

Кампания по выборам депутатов Мосгордумы уже несколько недель сопровождается массовыми протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации большинству оппозиционных кандидатов, признав собранные в их поддержку подписи недействительными. Мосгоризбирком отказался отменять эти решения, что вызвало возмущение избирателей.

Начались акции протеста. Из четырех предыдущих только одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.

Митинг в центре Москвы. Фотографии

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Политика
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Семьям погибших на полигоне под Архангельском выплатят по 200 000 рублей

Ведомости
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о предоставлении материальной помощи семьям сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), погибших во время взрыва на военном полигоне под Архангельском, передает «Интерфакс». Родственникам погибших будет выделено по 200 000 руб., пострадавшие получат помощь в размере 100 000 руб.

Минобороны 8 августа сообщило об инциденте на полигоне в Архангельской области. В «Росатоме» позже заявили, что при взрыве на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания погибли пятеро сотрудников корпорации, еще трое получили травмы и ожоги.

РФЯЦ-ВНИИЭФ является крупнейшим многопрофильным научно-исследовательским центром России. Организация находится в городе Саров Нижегородской области. В Сарове 11–12 августа объявлен общегородской траур.

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Получившая при задержании удар в живот девушка подала заявление в СК

Ведомости
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Задержанная на митинге 10 августа в Москве Дарья Сосновская обратилась в Cледственный комитет с заявлением о совершении преступления после того, как ее ударил в живот сотрудник полиции, передает «Интерфакс». Жесткое задержание девушки попало на видео и вызвало широкий общественный резонанс.

«Поводом для обращения стало жесткое задержание и удар в живот женщины со стороны неустановленного сотрудника 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве», – заявила ее адвокат Татьяна Молоканова. Сосновская просит СК возбудить дело по статье о превышении полицейским должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств.

В заявлении девушка указала что примерно в 20.10 мск в субботу, 10 августа, она вышла из магазина на ул. Забелина и увидела, как сотрудники полиции ведут человека с признаками инвалидности, выворачивая ему руки. Девушка сделала им замечание. По ее словам, к ней подбежали полицейские в бронежилетах и шлемах. Они не представились, не предъявили служебных удостоверений, не предъявляли никаких требований, схватили Сосновскую за обе руки и закрутили их за спину. Сотрудники полиции поволокли ее в автозак, у одного из них на землю упала резиновая дубинка.

«Несмотря на то, что я не оказывала никакого сопротивления, указанный сотрудник полиции незаконно применил ко мне физическую силу, нанес удар кулаком руки в область живота справа», – говорится в заявлении. Она также получила удар по голове, когда ее затаскивали в автозак. На следующий день Сосновская обратилась в травматологическое отделение городской поликлиники № 219, поскольку у нее сильно болели живот и голова. Врачи зафиксировали ушибы.

Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», сотрудник правоохранительных органов, ударивший в живот девушку, не является сотрудником Росгвардии.

10 августа на проспекте Сахарова прошел самый массовый за последние семь лет митинг в Москве – его посетили почти 50 000 человек. Участники акции призывали освободить граждан, арестованных по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Единственным задержанным на митинге оказался сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Борис Золотаревский, призвавший со сцены «прогуляться» после акции к администрации президента. Его призыву последовали несколько сотен человек, добравшихся до метро «Китай-город». Там их ждали правоохранители. По данным МВД на 19.40, было задержано 136 человек, по подсчетам «ОВД-инфо» на 2.45 воскресенья – 256.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

Политика
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Верховный суд не разрешил судам давать произвольную оценку доказательствам

Ведомости
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Верховный суд (ВС) рассмотрел случай кражи средств с банковского счета с использованием персональных данных и постановил, что суды не имеют права давать произвольную оценку доказательствам, пишет РАПСИ. Хотя суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, это не означает, что он может делать это произвольно и в противоречии с законом, указал ВС.

Клиентка Сбербанка, у которой в 2015 г. со счета украли 500 000 руб., оспаривала отказ судов в возврате средств. Деньги сначала перечислили другой вкладчице, а затем 413 000 сняли неизвестные лица. Заявительница посчитала, что клиентка банка, которой поступили ее деньги, получила необоснованное обогащение и потребовала, чтобы та вернула ей средства. Другая клиента, в свою очередь, заявляла, что потеряла карту и деньги со счета сняла не она.

Суд первой инстанции решил, что у Сбербанка не было законных оснований для отказа в проведении операции, поскольку в системе «Сбербанк Онлайн» были введены правильные идентификатор, логин и пароли. При этом в соответствии с условиями договора банковского счета клиентом банка считается тот, кто правильно ввел все данные. Суды первой и апелляционной инстанций не дали какой-либо оценки обстоятельствам перечисления средств, возложив на истицу бремя доказывания увеличения стоимости имущества ответчицы и наличия у нее возможности распоряжаться полученными деньгами.

Апелляционная инстанция отказала во взыскании с ответчицы оставшейся на ее счете суммы и решила, что деньги можно взыскать только со Сбербанка. Но ВС решил иначе, указав, что оставшиеся от полумиллиона 87 000 руб. банку не принадлежат, поскольку находятся на счете клиентки, не утратившей право распоряжаться вкладом.

По делам о взыскании неосновательного обогащения истец должен доказать факт покупки или сбережения имущества ответчиком, а ответчик – что у него есть законные основания для покупки или сбережения этого имущества либо обстоятельства, при которых неосновательное обогащение не подлежит возврату по закону, пояснил ВС.

ВС решил, что нижестоящие суды допустили по делу существенные нарушения норм права, а принятые постановления не отвечают требованиям законности и обоснованности. Поэтому дело вернули на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Бизнес
Новости

Saudi Aramco купит крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод

Ведомости
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Крупнейший в мире производитель сырой нефти Saudi Aramco купит крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, пишет Bloomberg. Речь идет о покупке саудовской компанией 20% акций нефтехимического бизнеса индийской нефтяной компании Reliance Industries Ltd. В сделку войдет крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс Jamnagar, расположенный на западном побережье Индии, отмечает Bloomberg. Размер сделки составит $15 млрд, включая долг. Таким образом, это подразделение Reliance оценивается в $75 млрд.

О готовящейся сделке акционерам Reliance на 42-м годовом собрании компании объявил председатель совета директоров индийской компании Мукеш Амбани, пишет индийская газета The Economic Times. По словам Амбани, это будет одна из крупнейших на сегодняшний день прямых иностранных инвестиций в Индии. По условиям сделки Saudi Aramco будет поставлять 500 000 баррелей нефти в день на долгосрочной основе заводу Jamnagar. Как отмечает газета, сейчас Jamnagar может в сутки перерабатывать 1,4 млн баррелей нефти. Согласно планам правительства Индии к 2030 г. мощность завода будет увеличена до 2 млн баррелей в сутки.

Год назад гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер говорил, что возглавляемая им компания хочет удвоить мощности по производству бензина и других видов топлива, напоминает газета Hindustan Times.

В понедельник, 12 августа, Saudi Aramco впервые представила полугодовой отчет. Корпорация сообщила о сокращении чистой прибыли в первом полугодии 2019 г. на 12%, до $46,899 млрд из-за снижения цен на нефть. За первое полугодие Saudi Aramco выплатила акционерам $46,39 млрд дивидендов (годом ранее – $32 млрд). Компания решила раскрыть финансовые показатели за полгода 2019 г. в преддверии размещения облигаций на сумму $12 млрд в 2020–2021 гг., пишет Reuters. IPO может стать крупнейшим в мире – Saudi Aramco собирается привлечь около $100 млрд от размещения 5% акций при капитализации в $2 трлн.

Bloomberg называет Saudi Aramco крупнейшей нефтегазовой компанией мира, в ней работает около 76 000 человек.

Топ-10 крупнейших энергетических компаний мира

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Финансы
Новости

ЦБ предупредил о 50 000 потенциально недействительных полисов ОСАГО от «Наско»

Ведомости
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Временная администрация страховой компании «Национальная страховая компания Татарстан» («Наско») обнаружила недостачу более 48 300 бланков строгой отчетности ОСАГО, говорится в сообщении регулятора. Банк России предупредил, что договоры страхования, заключенные от лица «Наско» после 15 мая 2019 г., в том числе с использованием бланков ОСАГО, являются недействительными. Регулятор разместил на сайте реестр недействительных бланков.

«Единичные бланки строгой отчетности ОСАГО, не переданные временной администрации, располагаются на руках недобросовестных страховых агентов. Однако у руководства временной администрации план четких действий по изъятию остатков бланков строгой отчетности у агентов отсутствует», – передал представитель бенефициара «НАСКО» Романа Цуркана его слова. Он отметил, что позиция временной администрации «вновь вызывает недоумение».

Компания 14 мая лишилась лицензий на осуществление добровольного личного и имущественного страхования, обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, ОСАГО и других видов страхования. Лицензии были отозваны «в связи с неоднократным нарушением страховой компанией требований страхового законодательства, за исключением требований в части финансовой устойчивости и платежеспособности, и применением Банком России в течение одного года по указанным основаниям мер», пояснил регулятор.

Временная администрация не смогла получить доступ ко всей документации, архивам и электронным базам данных «Наско» и заподозрила сотрудников страховщика в выводе активов. ЦБ передал информацию о противоправных действиях сотрудников «Наско» в Генпрокуратуру и МВД.

«Наско» в 2018 г. заняла 24-е место по сборам (9,2 млрд руб., данные ЦБ). Кроме того, по данным Российского союза автостраховщиков, компания входила в число лидеров ОСАГО: в I квартале 2019 г. – 8-й по сборам – 1,3 млрд руб. (272 000 полисов).

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Политика
Новости

Аэропорт Гонконга приостановил работу из-за массовых протестов

Ведомости
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Администрация аэропорта Гонконга решила отменить на сутки все рейсы из-за продолжающейся четвертые сутки подряд акции протеста, сообщается на сайте аэропорта.

«Пассажирам рекомендовано покинуть терминалы аэропорта как можно скорее», – отмечает администрация. Путешественникам, чьи планы были нарушены из-за протестов, предлагается связаться с авиакомпаниями для уточнения информации о вылетах. Предполагается, что вылеты возобновятся через сутки.

Протестующие четвертый день проводят сидячую забастовку в зале прилетов и вылетов. Аэропорт Гонконга 9 августа был вынужден объявить об ограничениях на вход в терминалы. Туда допускались только пассажиры, имевшие билеты на вылет. Как указывает South China Morning Post, дороги, ведущие в аэропорт, парализованы, все больше и больше демонстрантов направляются в сторону воздушной гавани. Аэропорт Гонконга является одним из самых загруженных в мире, в день обслуживает порядка 800 рейсов.

Тысячи горожан присоединились в понедельник к тем, кто уже проводит в аэропорту забастовку, после того, как вечером в воскресенье произошли одни из самых жестких столкновений более чем за два месяца протестов. Полиция не просто применяла слезоточивый газ и дубинки, в том числе на станциях метро, но и, как свидетельствуют распространенные в соцсетях видеозаписи, стреляла в людей практически в упор. Горожане кричали в адрес полицейских: «Мафия!» – пишет The Wall Street Journal. На прошлой неделе Пекин поддержал действия властей Гонконга по борьбе с протестами, а те заявили, что будут действовать решительно ради наведения порядка. События последнего времени могут привести к первой рецессии в Гонконге после мирового финансового кризиса, заявила администрация.

Массовые протесты начались в Гонконге два месяца назад. Поводом стала предложенная властями еще в феврале поправка к закону об экстрадиции: она позволяет выдавать подозреваемых в совершении преступлений странам и территориям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции. В том числе материковому Китаю. Многие испугались, что этот закон будет использоваться для борьбы с диссидентами. Выступления против него начались еще весной, но первый массовый протест состоялся 9 июня: на митинг, по оценкам организаторов, вышло до 1 млн человек. После того как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Миллионы жителей Гонконга протестуют против политики властей

Политика
Новости

Детский омбудсмен попросит прокуратуру отозвать иск к взявшим на митинг сына родителям

Ведомости
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Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова планирует обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, взявших годовалого сына на не согласованную с мэрией акцию протеста 3 августа, передает «Интерфакс».

«При необходимости мы подготовим экспертное заключение для рассмотрения в суде. Но при этом очевидно, что нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись», – сказала Кузнецова. По ее словам, решение прокуратуры о подаче иска «можно понять»: они должны реагировать на признаки возможной опасности жизни и здоровья ребенка, «злоупотребления родительскими правами в ущерб интересов ребенка».

Участие в не согласованных с властями митингах несет опасность для детей, так как невозможно предсказать развитие событий, отметила омбудсмен. Кузнецова напомнила, что супруги Проказовы настаивают на том, что не принимали участия в митинге и не подвергали своего сына опасности.

Столичная прокуратура 6 августа направила в суд иск о лишении родительских прав супругов Проказовых. По мнению надзорного ведомства, 27 июля они взяли малолетнего ребенка на несогласованный митинг. Во время акции протеста родители передали мальчика, «находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу», что подвергло опасности его жизнь и здоровье.

Семья Проказовых обвинения отрицала. «Мы ни в каких массовых беспорядках нигде не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности», – говорил в интервью «Радио Свобода» отец мальчика Дмитрий Проказов. По его словам, он на непродолжительное время дал подержать сына родственнику жены Сергею Фомину, позже ставшему фигурантом дела о массовых беспорядках в центре Москвы. 9 августа суд арестовал Фомина на два месяца.

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