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Власти Грузии оценили в $60 млн ущерб от прекращения авиасообщения с Россией

Туристическая отрасль Грузии в июле потеряла до $60 млн из-за решения России о прекращении прямого авиасообщения, передает «Интерфакс» со ссылкой на председателя грузинского правительства Мамуку Бахтадзе.

«Мы обязательно вернем растущую динамику в туристическом секторе, которую мы имели», – добавил Бахтадзе. По его словам, основная задача властей – поддержать малый и средний бизнес, работающий в секторе туризма.

Президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании также не могут совершать рейсы в Россию. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в июле приток туристов из России впервые снизился на 6,4% по сравнению с июлем 2018 г. – до 159 100 человек. Ранее ожидалось, что в 2019 г. в Грузии будет побит рекорд по посещаемости туристов. В частности, предполагалось, что с наступлением лета и до конца года страну посетят еще около 1 млн российских туристов.