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Крупнейший европейский лоукостер Ryanair подал заявку на полеты в Россию

Три европейские авиакомпании-лоукостеры – венгерская Wizzair, ирландская Ryanair и британская EasyJet – подали заявки на полеты из петербургского аэропорта «Пулково». Об этом рассказал РБК гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор «Пулково») Леонид Сергеев.

По его словам, в августе 2019 г. лоукостеры предоставили планы маршрутных сетей для полетов из «Пулково», в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха», позволяющую авиакомпаниям перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране ее регистрации. Сергеев отметил, что заявку на полеты из Петербурга в США подавала еще одна авиакомпания из СНГ, ее название он не сообщил. ВВСС уже направили в Минтранс сетку маршрутов в 33 страны. По словам Сергеева, переговоры с министерством будут продолжаться.

За счет этих лоукостеров к 2025 г. планируется привлечь в Петербург до 6 млн дополнительных туристов в год, отмечает Сергеев. По данным оператора «Пулково», за 2018 г. за рубеж из Петербурга летали 7 млн пассажиров , за первое полугодие 2019 г. – 3,2 млн пассажиров, рассказал Сергеев. Он уверен, что введение «открытого неба» позволит не только увеличить приток туристов в Санкт-Петербург, но и развить сегмент низкобюджетных перевозок.

В этом году лоукостер «Победа» (100% принадлежит «Аэрофлоту») прекратила международные полеты из Санкт-Петербурга. Причиной отмены международных рейсов стал конфликт с пограничной службой аэропорта, произошедший еще в январе.