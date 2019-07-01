Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4845 от 02.07.2019 под заголовком: «Победа» оставит Петербургу всю Россию

«Победа» не собирается возобновлять международные рейсы из «Пулково»

Полетов за рубеж из Санкт-Петербурга не будет и в зимнем расписании лоукостера

100%-ная «дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» в зимнюю навигацию не возобновит международные полеты из «Пулково», рассказал человек, близкий к группе «Аэрофлот». Авиакомпании серьезно меняют расписание дважды в год – в летний и зимний сезоны: с марта по октябрь и с октября по март соответственно. «В зимнее расписание международные рейсы из «Пулково» не запланированы», – подтвердил представитель «Победы». Заявки на новые рейсы от «Победы» не поступали, говорит представитель «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС), компании – концессионера «Пулково». В июле авиакомпания начнет продажи на зимний сезон, знает сотрудник «Победы».

«Победа» прекратила международные полеты из Санкт-Петербурга в этом году с началом летней навигации – в конце марта. «Победа» летала из «Пулково» в Кельн, Милан, Пизу, Тбилиси, Лондон и Стамбул. При этом лоукостер продолжает летать из Санкт-Петербурга в 14 российских городов, не считая Москвы, в том числе в Екатеринбург, Ростов, Сочи, Минеральные Воды, Анапу, Краснодар и Волгоград.

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