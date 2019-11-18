Глава Danone предсказал снижение потребления молочных продуктов на 20%

У каждого поколения причины снижения употребления мяса и молока разные, отметил Фабер. По его словам, молодые больше обеспокоены состоянием планеты, а потребители в возрасте 25–35 лет думают не только об экологии, но и о собственном здоровье. Люди старшего возраста прежде всего обеспокоены своим здоровьем. По словам топ-менеджера, современный рацион не способствует здоровью человека, а техники ведения сельского хозяйства негативно влияют на почву и приводят к утрате биоразнообразия. «Есть риск, что уже через одно поколение земля перестанет быть плодородной и мы не сможем ее использовать», – предупредил Фабер.