Глава Danone предсказал снижение потребления молочных продуктов на 20%
Сокращение потребления молочных продуктов будет полезно для здоровья планеты и людей, считает Фабер. В первую очередь сокращение затронет молоко и сыры, в меньшей степени – кисломолочные продукты, так как они необходимы из-за содержащихся в них аминокислот. По данным Росстата, в 2018 г. житель России в среднем потреблял 229 кг молочной продукции в год, пишет РБК.
У каждого поколения причины снижения употребления мяса и молока разные, отметил Фабер. По его словам, молодые больше обеспокоены состоянием планеты, а потребители в возрасте 25–35 лет думают не только об экологии, но и о собственном здоровье. Люди старшего возраста прежде всего обеспокоены своим здоровьем. По словам топ-менеджера, современный рацион не способствует здоровью человека, а техники ведения сельского хозяйства негативно влияют на почву и приводят к утрате биоразнообразия. «Есть риск, что уже через одно поколение земля перестанет быть плодородной и мы не сможем ее использовать», – предупредил Фабер.
Сейчас потребление молочных продуктов в мире растет примерно на 3% в год за счет рынков Индии, Африки и Китая, рассказал Фабер. Растительные продукты приносят Danone около 15% выручки, в будущем Danone планирует утроить их продажи. В качестве альтернативы молоку компания планирует начать производство растительных напитков.
Danone – один из крупнейших производителей молока в мире. Компания уже объявляла о планах создать безмолочный йогурт, что может затронуть флагманские бренды компании – такие, как Activia и Actimel. Если потребитель хотел бы иметь выбор между молочными и альтернативными видами продуктов, то компания должна это предоставить, говорил тогда представитель Danone.