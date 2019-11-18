Бизнес

Глава Danone предсказал снижение потребления молочных продуктов на 20%

Ведомости
Ведомости

Потребление молочных продуктов в мире может сократиться на 20%, а мясных – наполовину. Об этом в интервью «РБК» рассказал председатель совета директоров французской компании Danone Эммануэль Фабер. По его словам, это связано с тем, что люди ищут альтернативу продуктам животного происхождения.

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Экономика

Сокращение потребления молочных продуктов будет полезно для здоровья планеты и людей, считает Фабер. В первую очередь сокращение затронет молоко и сыры, в меньшей степени – кисломолочные продукты, так как они необходимы из-за содержащихся в них аминокислот. По данным Росстата, в 2018 г. житель России в среднем потреблял 229 кг молочной продукции в год, пишет РБК.

У каждого поколения причины снижения употребления мяса и молока разные, отметил Фабер. По его словам, молодые больше обеспокоены состоянием планеты, а потребители в возрасте 25–35 лет думают не только об экологии, но и о собственном здоровье. Люди старшего возраста прежде всего обеспокоены своим здоровьем. По словам топ-менеджера, современный рацион не способствует здоровью человека, а техники ведения сельского хозяйства негативно влияют на почву и приводят к утрате биоразнообразия. «Есть риск, что уже через одно поколение земля перестанет быть плодородной и мы не сможем ее использовать», – предупредил Фабер.

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Сейчас потребление молочных продуктов в мире растет примерно на 3% в год за счет рынков Индии, Африки и Китая, рассказал Фабер. Растительные продукты приносят Danone около 15% выручки, в будущем Danone планирует утроить их продажи. В качестве альтернативы молоку компания планирует начать производство растительных напитков.

Danone – один из крупнейших производителей молока в мире. Компания уже объявляла о планах создать безмолочный йогурт, что может затронуть флагманские бренды компании – такие, как Activia и Actimel. Если потребитель хотел бы иметь выбор между молочными и альтернативными видами продуктов, то компания должна это предоставить, говорил тогда представитель Danone.

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