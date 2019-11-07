Производители молока просят правительство помочь с навозом

Чиновники мешают животноводам использовать навоз для того, чтобы вырастить корм для животных Максим Стулов / Ведомости

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли – такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность подтвердил представитель Союзмолока. В аппарат правительства оно поступило, сообщил его представитель.

Сократить количество необоснованно завышенных требований к бизнесу премьер Дмитрий Медведев распорядился в январе. Акты должны быть пересмотрены до 1 февраля 2020 г., а новые – приняты до 2021 г. Союзмолоко сформулировало свои предложения по регуляторной гильотине более чем на 70 страницах – об отмене или корректировке постановлений правительства, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов.

В числе прочего организация (в нее входят «Эконива», «Карат», Danone, PepsiCo, «Русмолко» и другие компании) просит правительство решить проблемы с навозом. Недостатка в нем молочники не испытывают, но его употребление ограничено множеством требований: навоз относится к отходам, поэтому приходится получать лицензию на обращение с ним, оформлять паспорта отходов и т. д. Навоз увеличивает плодородие и регулирует кислотность почвы, что позволяет увеличить урожайность, рассказывает заместитель гендиректора УК «Дамате» Андрей Григоращенко. Необходимо выдерживать его в течение года – тогда он превращается в ценное органическое удобрение, говорит владелец компании «Красный Восток агро» Айрат Хайруллин, все, кто держит коров, используют навоз на землях, где выращивают кормовые культуры. Иногда животноводы, по его словам, продают излишки, но в основном используют навоз сами.

«Ситуация парадоксальная. Для чего на навоз, полученный на предприятии и используемый как удобрение на этом же предприятии, нужна лицензия?» – удивляется Григоращенко. Минприроды в 2016 г. объясняло, что бизнес может использовать навоз для удобрения при соблюдении природоохранных, санитарно-гигиенических и других требований – в таком случае получать лицензию и выполнять другие требования не нужно. Но контрольно-надзорные органы все равно штрафуют за отсутствие необходимых документов, сетует Белов. Штрафы накладываются довольно часто, подтверждает Хайруллин.

Выведение навоза из-под законодательства об отходах недопустимо, категоричен представитель Минприроды, но необходимы специальные правила и требования к его использованию в качестве вторичного ресурса. Представитель Росприроднадзора не ответил на вопросы «Ведомостей».

Еще одна проблема – по степени влияния на окружающую среду молочные заводы отнесены к наиболее опасным I и II категориям (из четырех) наряду с металлургическими, химическими и нефтедобывающими предприятиями, что несоразмерно вреду от них, пишет Белов. Это увеличивает издержки: например, предприятия I категории должны вкладывать в реконструкцию, использовать наилучшие доступные технологии, вносить повышенную плату за выбросы сверх нормативов. Хотя выбросы вредных веществ с заводов состоят в основном из веществ III класса, а на самый вредный I класс приходится меньше тысячной доли выбросов, говорит директор по взаимодействию с госорганами Danone Татьяна Ткаченко. Союзмолоко предлагает отнести молочные предприятия с водоотведением к III категории, а все остальные – ко второй. Существующая система категорирования отвечает высоким стандартам экологической безопасности, принятым во всем мире, менять подход нецелесообразно, не согласен представитель Минприроды.

Просит Союзмолоко защитить отрасль и от цифровой маркировки – она по плану Минпромторга станет обязательной для молочной продукции с 1 июня 2020 г., сейчас идет эксперимент. По подсчетам Союзмолока, ее внедрение дорого обойдется отрасли: 25 млрд руб. придется вложить в покупку и установку оборудования для печати марок и ежегодно тратить 20 млрд руб. на оплату марок. Маркировка вводится дополнительно к уже действующей системе прослеживаемости – электронной ветсертификации «Меркурий». Введение дополнительной системы избыточно и должно быть обосновано, как и установленный размер платы – 50 коп. за марку, указывает Союзмолоко. Представитель PepsiCo эти доводы поддерживает.

Минпромторг совместно с Минсельхозом прорабатывают механизмы интеграции маркировки и «Меркурия», чтобы компании могли оптимизировать работу и избежать дублирования, сообщил представитель Минпромторга. Его коллега в Минсельхозе это не комментирует. Отраслевые союзы завышают оценки в десятки и даже сотни раз, используя устаревшую или некорректную информацию, говорит заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки) Реваз Юсупов. Уже найдена технология для печати кодов прямо в типографии при производстве упаковки, устанавливать печатающее оборудование на производственных линиях не нужно, утверждает он, поэтому дополнительные затраты равны нулю. Капитальные затраты все равно потребуются, даже если устройства для нанесения кодов будут установлены на этапе упаковки: для этого нужны принтеры, уверяет Белов. Также понадобится совместить системы маркировки и управления предприятием, да и оплату кода никто не отменял. Кроме того, поставщики считывающего оборудования не гарантируют 100%-ную считываемость кодов, а это значит, что часть продукции (минимум 2%) должна быть списана – и это дополнительные потери бизнеса, замечает Белов.

Вопросы маркировки молочной продукции и другие предложения бизнеса будут рассматриваться на рабочих группах в правительстве, которые занимаются регуляторной гильотиной, в них входят в том числе и представители Союзмолока, сообщила директор департамента регуляторной политики правительства Екатерина Салугина-Сороковая. Маркировка молочной продукции пока не является обязательной, а регуляторная гильотина касается только тех требований, которые уже действуют или есть хотя бы проект акта об их введении, говорит другой федеральный чиновник.

Не только молочная отрасль, но и сельское хозяйство и пищевая промышленность в целом сильно зарегулированы: некоторые вопросы контролируют сразу два ведомства – Роспотребнадзор и Россельхознадзор, причем с разными подходами, отмечает эксперт департамента законотворческой деятельности Торгово-промышленной палаты Алексей Переседов. Минсельхоз, по словам его представителя, уже подготовил свои предложения – перечень устаревших актов для отмены и планируемых новых актов, сейчас они на межведомственном согласовании.

Надзор пока и правда разрозненный, согласен представитель Россельхознадзора. Но служба будет работать над тем, чтобы ветеринарный надзор был сосредоточен в одних руках – Россельхознадзора, у ведомства есть возможность полной прослеживаемости «от поля до прилавка» через «Меркурий». Представитель Роспотребнадзора отказался от комментариев.