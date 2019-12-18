«Нафтогаз» оценил вероятность заключения контракта с «Газпромом» до января

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Вопрос о продлении соглашения обсуждался на первой двусторонней встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже, однако прийти к окончательному решению им не удалось. По итогам переговоров Зеленский сообщил, что вопрос был разблокирован и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали.