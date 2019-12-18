«Нафтогаз» оценил вероятность заключения контракта с «Газпромом» до января
Вероятность подписания транзитного контракта с «Газпромом» до января 2020 г. является очень-очень маленькой, заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. «С каждой минутой она [вероятность] стремится к нулю», – цитирует его «Интерфакс».
Ранее Коболев высоко оценивал шансы «Газпрома» и «Нафтогаза» до конца года договориться о транзите газа через территорию Украины. Если же контракт не будет подписан сейчас, то к его обсуждению компании могут вернуться в апреле-мае, говорил руководитель «Нафтогаза».
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Вопрос о продлении соглашения обсуждался на первой двусторонней встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже, однако прийти к окончательному решению им не удалось. По итогам переговоров Зеленский сообщил, что вопрос был разблокирован и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали.
После саммита «нормандской четверки» «Газпром» и «Нафтогаз» провели переговоры в двустороннем формате. Последняя встреча прошла в Вене 13 декабря. В Берлине 19 декабря состоится трехсторонняя консультация с участием Еврокомиссии.