«Автодор» отозвал иск на 5,4 млрд рублей к компании Араза Агаларова

Строительство ЦКАД началось в 2014 г. Ее протяженность составит 336,5 км, а с учетом второй очереди строительства – 530 км. Движение на первом, третьем и пятом участках должно начаться в октябре 2020 г., еще через год планируется построить четвертый. Строительство второго участка начнется после 2025 г. Стоимость проекта – 300 млрд руб., из которых 150 млрд – из фонда национального благосостояния.