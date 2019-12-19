«Автодор» отозвал иск на 5,4 млрд рублей к компании Араза Агаларова
Компания «Автодор» подала иск к Crocus International 16 декабря. По данным источника «РИА Новости», иск касался взыскания неустойки по контракту на строительство первого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. О том, что иск отзовут, сообщал представитель «Крокус групп». По его словам, иск скорее всего был подан ошибочно. Представитель «Автодора» от комментариев отказался.
Строительство ЦКАД началось в 2014 г. Ее протяженность составит 336,5 км, а с учетом второй очереди строительства – 530 км. Движение на первом, третьем и пятом участках должно начаться в октябре 2020 г., еще через год планируется построить четвертый. Строительство второго участка начнется после 2025 г. Стоимость проекта – 300 млрд руб., из которых 150 млрд – из фонда национального благосостояния.
Соглашение на строительство и ремонт первой очереди ЦКАД «Автодор» заключил с ООО «Стройгазконсалтинг». Позже компания уступила контракт структуре Агаларова, сообщив, что больше не может продолжать работу над проектом, пишет «РИА Новости».